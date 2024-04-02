https://crimea.ria.ru/20240402/v-sud-simferopolya-peredano-delo-gruppy-moshennikov-277-postradavshikh-1136233655.html

В суд Симферополя передано дело группы мошенников: 277 пострадавших

В суд Симферополя передано дело группы мошенников: 277 пострадавших - РИА Новости Крым, 02.04.2024

В суд Симферополя передано дело группы мошенников: 277 пострадавших

В Крыму завершено расследование в отношении 24 фигурантов уголовного дела о мошенничестве, создании преступной организации и легализации средств, нажитых... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T18:43

2024-04-02T18:43

2024-04-02T18:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму завершено расследование в отношении 24 фигурантов уголовного дела о мошенничестве, создании преступной организации и легализации средств, нажитых преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службах МВД и прокуратуры Республики Крым.По версии следствия, в январе 2021 года фигуранты создали преступное сообщество в форме структурированной организованной группы с целью хищения путем обмана денежных средств граждан на территориях Республики Крым, Белгородской, Свердловской областей и г. Севастополя. В состав преступного сообщества входили три организатора, четыре "управляющие офисами" и более 16 сотрудников.В результате с 2021 по 2022 год участники преступного сообщества путем обмана похитили более 9 миллионов рублей у 277 граждан.Следователи и оперативники провели обыски в жилищах подозреваемых и офисных помещениях, расположенных в Симферополе, Севастополе, Белгородской и Свердловской областях. В ходе следственных мероприятий изъяты документы и компьютерная техника, мастичные печати и иные предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела.В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении еще пятерых обвиняемых уголовные дела выделены в отдельное производство и направлены в суд, добавили в ведомстве. В отношении остальных обвиняемых предварительное следствие продолжается. Также ведется работа по установлению личностей всех соучастников противоправной деятельности.Уголовные дела направлены в Центральный районный суд города Симферополя Республики Крым.Ранее в МВД РФ сообщили о завершении расследование уголовного дела в отношении мошенницы, которая похитила у крымчан около 33 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Телефонные мошенники разработали новую схему обмана по видеосвязиМошенники заработали на доверчивых жителях Крыма почти 23 млн рублейЖители Крыма за неделю отдали мошенникам более 10 миллионов рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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