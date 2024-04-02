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В суд Симферополя передано дело группы мошенников: 277 пострадавших - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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В суд Симферополя передано дело группы мошенников: 277 пострадавших
В суд Симферополя передано дело группы мошенников: 277 пострадавших - РИА Новости Крым, 02.04.2024
В суд Симферополя передано дело группы мошенников: 277 пострадавших
В Крыму завершено расследование в отношении 24 фигурантов уголовного дела о мошенничестве, создании преступной организации и легализации средств, нажитых... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T18:43
2024-04-02T18:43
мошенничество
прокуратура республики крым
мвд по республике крым
новости крыма
происшествия
деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму завершено расследование в отношении 24 фигурантов уголовного дела о мошенничестве, создании преступной организации и легализации средств, нажитых преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службах МВД и прокуратуры Республики Крым.По версии следствия, в январе 2021 года фигуранты создали преступное сообщество в форме структурированной организованной группы с целью хищения путем обмана денежных средств граждан на территориях Республики Крым, Белгородской, Свердловской областей и г. Севастополя. В состав преступного сообщества входили три организатора, четыре "управляющие офисами" и более 16 сотрудников.В результате с 2021 по 2022 год участники преступного сообщества путем обмана похитили более 9 миллионов рублей у 277 граждан.Следователи и оперативники провели обыски в жилищах подозреваемых и офисных помещениях, расположенных в Симферополе, Севастополе, Белгородской и Свердловской областях. В ходе следственных мероприятий изъяты документы и компьютерная техника, мастичные печати и иные предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела.В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении еще пятерых обвиняемых уголовные дела выделены в отдельное производство и направлены в суд, добавили в ведомстве. В отношении остальных обвиняемых предварительное следствие продолжается. Также ведется работа по установлению личностей всех соучастников противоправной деятельности.Уголовные дела направлены в Центральный районный суд города Симферополя Республики Крым.Ранее в МВД РФ сообщили о завершении расследование уголовного дела в отношении мошенницы, которая похитила у крымчан около 33 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Телефонные мошенники разработали новую схему обмана по видеосвязиМошенники заработали на доверчивых жителях Крыма почти 23 млн рублейЖители Крыма за неделю отдали мошенникам более 10 миллионов рублей
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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мошенничество, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, новости крыма, происшествия, деньги, севастополь, белгородская область, свердловская область, симферополь
В суд Симферополя передано дело группы мошенников: 277 пострадавших

В Крыму раскрыта группа мошенников – обещали помочь с получением кредита и кидали

18:43 02.04.2024
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму завершено расследование в отношении 24 фигурантов уголовного дела о мошенничестве, создании преступной организации и легализации средств, нажитых преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службах МВД и прокуратуры Республики Крым.
По версии следствия, в январе 2021 года фигуранты создали преступное сообщество в форме структурированной организованной группы с целью хищения путем обмана денежных средств граждан на территориях Республики Крым, Белгородской, Свердловской областей и г. Севастополя. В состав преступного сообщества входили три организатора, четыре "управляющие офисами" и более 16 сотрудников.
"Под видом деятельности различных финансовых организаций участники преступного сообщества оказывали гражданам посреднические услуги, якобы гарантирующие одобрение банкам их заявлений о предоставлении потребительских кредитов, получали от них плату за данные услуги, являющиеся фиктивными и заведомо для участников преступного сообщества не подлежащими выполнению", – сообщили в пресс-службе МВД по РК.
В результате с 2021 по 2022 год участники преступного сообщества путем обмана похитили более 9 миллионов рублей у 277 граждан.
Следователи и оперативники провели обыски в жилищах подозреваемых и офисных помещениях, расположенных в Симферополе, Севастополе, Белгородской и Свердловской областях. В ходе следственных мероприятий изъяты документы и компьютерная техника, мастичные печати и иные предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела.
В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении еще пятерых обвиняемых уголовные дела выделены в отдельное производство и направлены в суд, добавили в ведомстве. В отношении остальных обвиняемых предварительное следствие продолжается. Также ведется работа по установлению личностей всех соучастников противоправной деятельности.
"Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении пятерых жителей Белгородской области. Они обвиняются в участии в преступном сообществе и мошенничестве", – добавили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Уголовные дела направлены в Центральный районный суд города Симферополя Республики Крым.
Ранее в МВД РФ сообщили о завершении расследование уголовного дела в отношении мошенницы, которая похитила у крымчан около 33 миллионов рублей.
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