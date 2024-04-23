Рейтинг@Mail.ru
В Крыму задержали членов преступной группы мошенников с жильем - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240423/v-krymu-zaderzhali-chlenov-prestupnoy-gruppy-moshennikov-s-zhilem-1136782004.html
В Крыму задержали членов преступной группы мошенников с жильем
В Крыму задержали членов преступной группы мошенников с жильем - РИА Новости Крым, 23.04.2024
В Крыму задержали членов преступной группы мошенников с жильем
Полицейские пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве с жильем в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T16:52
2024-04-23T16:52
новости крыма
крым
феодосия
мошенничество
жилье
мвд по республике крым
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f2eb43907149ded89d9f89acd294df22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Полицейские пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве с жильем в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.Уточняется, что в феврале текущего года злоумышленники при помощи поддельного паспорта оформили якобы от лица 74-летнего владельца доверенность на право распоряжения квартирой в Феодосии.После этого подозреваемые перерегистрировали право собственности на объект недвижимости в Госкомрегистре и завладели квартирой стоимостью более 1 миллиона рублей.В местах проживания фигурантов были проведены обыски, изъяты мобильные телефоны и сим-карты. Также обнаружены документы, содержащие сведения о причастности подозреваемых к совершению аналогичных преступлений, объектах недвижимого имущества, также ставших предметом преступного посягательства, и иных участниках преступной группы, добавили в ведомстве.В отношении подозреваемых следственным отделом ОМВД России по Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".В настоящее время 52-летнему фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, второй 58-летний фигурант содержится под стражей.Следователи установлена причастность задержанных к ряду аналогичных преступлений, совершенных на территории Республики Крым.Полиция обращается к гражданам и просит всех, кто пострадал от противоправных действий данных лиц, обратиться в ближайший отдел полиции либо по телефону 102.Читайте также на РИА Новости Крым:"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землейВ Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублейПенсионерка в Севастополе продала квартиру и отдала 8,5 млн мошенникам
крым
феодосия
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_56ded167aad5b5854b53d23227095b10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, феодосия, мошенничество, жилье, мвд по республике крым, евпатория
В Крыму задержали членов преступной группы мошенников с жильем

В Крыму мошенники переоформили на себя квартиру пенсионера из Феодосии

16:52 23.04.2024
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Полицейские пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве с жильем в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.

"Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из ОМВД России по Евпатории и Феодосии задержали группу лиц, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере, которое повлекло лишение прав гражданина на жилое помещение", – сказано в сообщении.

Уточняется, что в феврале текущего года злоумышленники при помощи поддельного паспорта оформили якобы от лица 74-летнего владельца доверенность на право распоряжения квартирой в Феодосии.
После этого подозреваемые перерегистрировали право собственности на объект недвижимости в Госкомрегистре и завладели квартирой стоимостью более 1 миллиона рублей.
В местах проживания фигурантов были проведены обыски, изъяты мобильные телефоны и сим-карты. Также обнаружены документы, содержащие сведения о причастности подозреваемых к совершению аналогичных преступлений, объектах недвижимого имущества, также ставших предметом преступного посягательства, и иных участниках преступной группы, добавили в ведомстве.
В отношении подозреваемых следственным отделом ОМВД России по Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".
В настоящее время 52-летнему фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, второй 58-летний фигурант содержится под стражей.
Следователи установлена причастность задержанных к ряду аналогичных преступлений, совершенных на территории Республики Крым.
Полиция обращается к гражданам и просит всех, кто пострадал от противоправных действий данных лиц, обратиться в ближайший отдел полиции либо по телефону 102.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землей
В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублей
Пенсионерка в Севастополе продала квартиру и отдала 8,5 млн мошенникам
 
Новости КрымаКрымФеодосияМошенничествоЖильеМВД по Республике КрымЕвпатория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:17В Крыму выросло количество несчастных случаев и смертей на производстве
17:04Ситуация на Крымском мосту после приостановки движения
16:52В Крыму задержали членов преступной группы мошенников с жильем
16:41В Керчи подрядчик получил реальный срок за хищение на строительстве парка
16:31Вряд ли что-то останется: президент Ирана пригрозил Израилю
16:24Крымский мост открыли для движения транспорта
16:11Крымский мост перекрыт
16:11Зачем ВС РФ ударили по телевышке в Харькове
15:59Тысячные потери ВСУ: ВС РФ продолжает занимать выгодные рубежи
15:48Многодетные семьи продолжат получать выплаты на погашение ипотеки
15:37ВС РФ сбили сотню дронов в небе и уничтожили склад беспилотников ВСУ
15:22Украинский конфликт может завершиться в 2025 году – Орбан
15:05На Крымском мосту растет очередь
14:39Почему саммит по Украине в Швейцарии является блефом – мнение
14:21Доля современных образцов ПВО и ПРО должна быть увеличена до 85% – Шойгу
14:03Какое новое вооружение поступит в армию России до конца года – Шойгу
13:36Силы ПВО сбили почти 900 украинских самолетов и 22 тысячи дронов
13:31Аксенов призвал ужесточить миграционную политику в России
13:29Аксенов назвал самое яркое событие для Крыма за 10 лет
13:19ВС РФ будут решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО
Лента новостейМолния