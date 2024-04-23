https://crimea.ria.ru/20240423/v-krymu-zaderzhali-chlenov-prestupnoy-gruppy-moshennikov-s-zhilem-1136782004.html

В Крыму задержали членов преступной группы мошенников с жильем

В Крыму задержали членов преступной группы мошенников с жильем - РИА Новости Крым, 23.04.2024

В Крыму задержали членов преступной группы мошенников с жильем

Полицейские пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве с жильем в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T16:52

2024-04-23T16:52

2024-04-23T16:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Полицейские пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве с жильем в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.Уточняется, что в феврале текущего года злоумышленники при помощи поддельного паспорта оформили якобы от лица 74-летнего владельца доверенность на право распоряжения квартирой в Феодосии.После этого подозреваемые перерегистрировали право собственности на объект недвижимости в Госкомрегистре и завладели квартирой стоимостью более 1 миллиона рублей.В местах проживания фигурантов были проведены обыски, изъяты мобильные телефоны и сим-карты. Также обнаружены документы, содержащие сведения о причастности подозреваемых к совершению аналогичных преступлений, объектах недвижимого имущества, также ставших предметом преступного посягательства, и иных участниках преступной группы, добавили в ведомстве.В отношении подозреваемых следственным отделом ОМВД России по Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".В настоящее время 52-летнему фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, второй 58-летний фигурант содержится под стражей.Следователи установлена причастность задержанных к ряду аналогичных преступлений, совершенных на территории Республики Крым.Полиция обращается к гражданам и просит всех, кто пострадал от противоправных действий данных лиц, обратиться в ближайший отдел полиции либо по телефону 102.Читайте также на РИА Новости Крым:"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землейВ Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублейПенсионерка в Севастополе продала квартиру и отдала 8,5 млн мошенникам

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