Водолазы обнаружили носовую часть танкера "Волгонефть-239"
Водолазы обнаружили в море носовую часть танкера "Волгонефть-239" - оперштаб
15:47 25.12.2024 (обновлено: 16:00 25.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Водолазы обнаружили затонувшую носовую часть, танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение 15 декабря. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Затонувшую часть судна специалисты нашли с помощью эхолота. Как только позволит погода, водолазы проверят, нет ли из нее утечки нефтепродуктов. Всего уже обследовано более 256 квадратных км акватории, собрано 25 тонн нефтеводяной смести, 27,9 тыс. квадратных метров обработано сорбентом", - сказано в сообщении опрештаба.
Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, специалисты продолжают мониторить прибрежную линию на протяжении 160 км и акваторию, чтобы выявить загрязненные мазутом участки. Разрозненные пятна удаляют с помощью биосорбента. К этой работе привлечены специалисты с опытом работы на ликвидации последствий техногенных катастроф, в том числе в Норильске, где в 2020 году боролись с крупнейшим разливом нефтепродуктов.
Утром 25 декабря возобновили уборку мазута с пляжных территорий Анапы и Темрюкского района. В селе Витязево продолжает работу единый волонтерский штаб, на пляжах организованы пункты выдачи инвентаря. Тем, кто хочет помочь с уборкой, выдают лопаты, перчатки, средства индивидуальной защиты. Налажена работа пунктов обогрева и питания.
В Краснодарском крае в среду введен режим ЧС из-за разлива мазута из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть", сообщал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Ранее режим ЧС вводили в Анапе и в Керчи.
Во вторник Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за непринятия мер по ликвидации загрязнения побережья Кубани после утечки мазута с затонувших танкеров.
При этом пресс-служба МЧС России ранее 24 февраля сообщила, что с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости. По информации спасателей, в Крыму обследованы 349 километров, обнаружены 20 масляных пятен. Накануне с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.
Для ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства, заявил 24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что введение режима чрезвычайной ситуации федерального характера пока не планируется, но все будет зависеть от рекомендаций специалистов.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. Произошла утечка нефтепродуктов.
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