https://crimea.ria.ru/20241225/vodolazy-obnaruzhili-nosovuyu-chast-tankera-volgoneft-239-1142914243.html

Водолазы обнаружили носовую часть танкера "Волгонефть-239"

Водолазы обнаружили носовую часть танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Водолазы обнаружили носовую часть танкера "Волгонефть-239"

Водолазы обнаружили затонувшую носовую часть, танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение 15 декабря. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T15:47

2024-12-25T15:47

2024-12-25T16:00

новости

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Водолазы обнаружили затонувшую носовую часть, танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение 15 декабря. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, специалисты продолжают мониторить прибрежную линию на протяжении 160 км и акваторию, чтобы выявить загрязненные мазутом участки. Разрозненные пятна удаляют с помощью биосорбента. К этой работе привлечены специалисты с опытом работы на ликвидации последствий техногенных катастроф, в том числе в Норильске, где в 2020 году боролись с крупнейшим разливом нефтепродуктов.Утром 25 декабря возобновили уборку мазута с пляжных территорий Анапы и Темрюкского района. В селе Витязево продолжает работу единый волонтерский штаб, на пляжах организованы пункты выдачи инвентаря. Тем, кто хочет помочь с уборкой, выдают лопаты, перчатки, средства индивидуальной защиты. Налажена работа пунктов обогрева и питания.В Краснодарском крае в среду введен режим ЧС из-за разлива мазута из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть", сообщал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Ранее режим ЧС вводили в Анапе и в Керчи.Во вторник Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за непринятия мер по ликвидации загрязнения побережья Кубани после утечки мазута с затонувших танкеров.При этом пресс-служба МЧС России ранее 24 февраля сообщила, что с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости. По информации спасателей, в Крыму обследованы 349 километров, обнаружены 20 масляных пятен. Накануне с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.Для ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства, заявил 24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что введение режима чрезвычайной ситуации федерального характера пока не планируется, но все будет зависеть от рекомендаций специалистов.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. Произошла утечка нефтепродуктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал экологической бедой разлив мазута с танкеров в Черном мореЧто происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерамиПод слоем песка на пляже в Анапе нашли мешки с замазученным грунтом

керченский пролив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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