В Крыму инвесторы восстановят советские санатории
В Крыму инвесторы вкладываются в развитие санаторного комплекса – комитет по туризму
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрогулка с ребёнком на свежем воздухе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Крыму инвесторы вкладываются в строительство новых объектов медицинского туризма и готовы восстанавливать и достраивать советские санаторно-курортные комплексы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Госсовета Республики по курортам и туризму Роман Тихончук.
"Мы сегодня видим, что многие наши отели начинают задумываться и многие уже инвестируют в то, чтобы развивать на своих базах медицинский туризм, санаторно-курортное лечение. Во-первых, здесь мы не привязываемся ко времени года. Во-вторых, сегодня заботиться о своем здоровье модно. Большой потенциал у нас и в реабилитации, которая так необходима сегодня в нашей стране", – сказал Тихончук.
По его словам, инвесторы уже сейчас не только строят новые средства размещения и оснащают их дорогостоящим медицинским оборудованием, но и подтверждают намерения по реновации санаторно-курортных комплексов, построенных более 50 лет назад. В частности такие проекты уже в ближайшее время планируют реализовать на западном побережье полуострова.
"В ближайшее время санаторий "Юбилейный" в Евпатории будет передан Республике Башкортостан. В рамках Ялтинского международного экономического форума в Уфе общались с руководством республики, и буквально в ближайшее время уже начнется стройка. То же касается еще одного санатория на Лазурной набережной - тоже определен инвестор, который будет его восстанавливать", – привел примеры глава профильного комитета.
Более трети туристов, прибывающих в Крым, едут сюда на лечение и оздоровление, сообщал ранее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий. По его словам, это лишний раз доказывает, что развитие медицинского туризма в Крыму является одной из стратегических задач республики.
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