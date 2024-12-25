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В Крыму инвесторы восстановят советские санатории - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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В Крыму инвесторы восстановят советские санатории
В Крыму инвесторы восстановят советские санатории - РИА Новости Крым, 25.12.2024
В Крыму инвесторы восстановят советские санатории
В Крыму инвесторы вкладываются в строительство новых объектов медицинского туризма и готовы восстанавливать и достраивать советские санаторно-курортные... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T16:55
2024-12-25T16:55
радио "спутник в крыму"
роман тихончук
крым
отдых в крыму
санатории крыма
инвестиции
туризм в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Крыму инвесторы вкладываются в строительство новых объектов медицинского туризма и готовы восстанавливать и достраивать советские санаторно-курортные комплексы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Госсовета Республики по курортам и туризму Роман Тихончук.По его словам, инвесторы уже сейчас не только строят новые средства размещения и оснащают их дорогостоящим медицинским оборудованием, но и подтверждают намерения по реновации санаторно-курортных комплексов, построенных более 50 лет назад. В частности такие проекты уже в ближайшее время планируют реализовать на западном побережье полуострова."В ближайшее время санаторий "Юбилейный" в Евпатории будет передан Республике Башкортостан. В рамках Ялтинского международного экономического форума в Уфе общались с руководством республики, и буквально в ближайшее время уже начнется стройка. То же касается еще одного санатория на Лазурной набережной - тоже определен инвестор, который будет его восстанавливать", – привел примеры глава профильного комитета.Более трети туристов, прибывающих в Крым, едут сюда на лечение и оздоровление, сообщал ранее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий. По его словам, это лишний раз доказывает, что развитие медицинского туризма в Крыму является одной из стратегических задач республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит оздоровление в санаториях Крыма и что предлагают туристамЧто туристы выбирают зимой в КрымуВ Крым за здоровьем: как увеличить загрузку санаториев в межсезонье
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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роман тихончук, крым, отдых в крыму, санатории крыма, инвестиции, туризм в крыму, новости крыма
В Крыму инвесторы восстановят советские санатории

В Крыму инвесторы вкладываются в развитие санаторного комплекса – комитет по туризму

16:55 25.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрогулка с ребёнком на свежем воздухе
Прогулка с ребёнком на свежем воздухе - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Крыму инвесторы вкладываются в строительство новых объектов медицинского туризма и готовы восстанавливать и достраивать советские санаторно-курортные комплексы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Госсовета Республики по курортам и туризму Роман Тихончук.

"Мы сегодня видим, что многие наши отели начинают задумываться и многие уже инвестируют в то, чтобы развивать на своих базах медицинский туризм, санаторно-курортное лечение. Во-первых, здесь мы не привязываемся ко времени года. Во-вторых, сегодня заботиться о своем здоровье модно. Большой потенциал у нас и в реабилитации, которая так необходима сегодня в нашей стране", – сказал Тихончук.

По его словам, инвесторы уже сейчас не только строят новые средства размещения и оснащают их дорогостоящим медицинским оборудованием, но и подтверждают намерения по реновации санаторно-курортных комплексов, построенных более 50 лет назад. В частности такие проекты уже в ближайшее время планируют реализовать на западном побережье полуострова.
"В ближайшее время санаторий "Юбилейный" в Евпатории будет передан Республике Башкортостан. В рамках Ялтинского международного экономического форума в Уфе общались с руководством республики, и буквально в ближайшее время уже начнется стройка. То же касается еще одного санатория на Лазурной набережной - тоже определен инвестор, который будет его восстанавливать", – привел примеры глава профильного комитета.
Более трети туристов, прибывающих в Крым, едут сюда на лечение и оздоровление, сообщал ранее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий. По его словам, это лишний раз доказывает, что развитие медицинского туризма в Крыму является одной из стратегических задач республики.
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