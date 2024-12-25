https://crimea.ria.ru/20241225/v-krymu-investory-vosstanovyat-sovetskie-sanatorii-1142885497.html

В Крыму инвесторы восстановят советские санатории

В Крыму инвесторы восстановят советские санатории - РИА Новости Крым, 25.12.2024

В Крыму инвесторы восстановят советские санатории

В Крыму инвесторы вкладываются в строительство новых объектов медицинского туризма и готовы восстанавливать и достраивать советские санаторно-курортные... РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T16:55

2024-12-25T16:55

2024-12-25T16:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Крыму инвесторы вкладываются в строительство новых объектов медицинского туризма и готовы восстанавливать и достраивать советские санаторно-курортные комплексы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Госсовета Республики по курортам и туризму Роман Тихончук.По его словам, инвесторы уже сейчас не только строят новые средства размещения и оснащают их дорогостоящим медицинским оборудованием, но и подтверждают намерения по реновации санаторно-курортных комплексов, построенных более 50 лет назад. В частности такие проекты уже в ближайшее время планируют реализовать на западном побережье полуострова."В ближайшее время санаторий "Юбилейный" в Евпатории будет передан Республике Башкортостан. В рамках Ялтинского международного экономического форума в Уфе общались с руководством республики, и буквально в ближайшее время уже начнется стройка. То же касается еще одного санатория на Лазурной набережной - тоже определен инвестор, который будет его восстанавливать", – привел примеры глава профильного комитета.Более трети туристов, прибывающих в Крым, едут сюда на лечение и оздоровление, сообщал ранее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий. По его словам, это лишний раз доказывает, что развитие медицинского туризма в Крыму является одной из стратегических задач республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит оздоровление в санаториях Крыма и что предлагают туристамЧто туристы выбирают зимой в КрымуВ Крым за здоровьем: как увеличить загрузку санаториев в межсезонье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман тихончук, крым, отдых в крыму, санатории крыма, инвестиции, туризм в крыму, новости крыма