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Сколько стоит оздоровление в санаториях Крыма и что предлагают туристам
Сколько стоит оздоровление в санаториях Крыма и что предлагают туристам - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Сколько стоит оздоровление в санаториях Крыма и что предлагают туристам
Все санатории в Крыму круглогодичные, стоимость отдыха с оздоровлением в зависимости от времени года и категории объекта размещения варьируется от 2 до 20 тысяч РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T06:03
2024-11-20T06:03
2024-11-20T06:03
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Все санатории в Крыму круглогодичные, стоимость отдыха с оздоровлением в зависимости от времени года и категории объекта размещения варьируется от 2 до 20 тысяч рублей в день. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала коммерческий директор одной из южнобережных здравниц Татьяна Клименко.Тренд на оздоровлениеПо ее словам, во всей России прослеживается общий тренд на оздоровление. "Пандемия нас всех научила заботиться о здоровье, и это дало некий отложенный спрос на такие услуги", – заметила она.В этом смысле Крым становится все более привлекательным для российского туриста, так как "перестает восприниматься просто как объект для пляжного отдыха", добавила Клименко.По ее словам, наполнение санаторно-курортных услуг в Крыму сегодня очень отличается от советского периода. Это уже не классические программы, когда гость по расписанию бегает по кабинетам на процедуры, а целые комплексы для восстановление ментального здоровья, психоэмоционального статуса, отметила Клименко.Кроме того, как показывает анализ цен на такие услуги, в Крыму они существенно ниже, чем, например, в Санкт-Петербурге или Москве, "откуда с удовольствием едут туристы", заметила она."Причем это разница 15-20%. А если вы покупаете в комплексе услуги, то обычно дается общая скидка 20-30%. Поэтому покупка санаторно-курортной путевки в Крым очень выгодна", – добавила она.Что с ценамиПо словам Клименко, объекты размещения в Крыму предлагают санаторно-курортное оздоровление на период до семи дней. Уровень цен варьируется в зависимости от категории средства размещения и медицинской организации, работающей на его базе.При этом многое зависит от сезона, подчеркнула эксперт.Она отметила, что Крым для туриста, желающего оздоровиться, полезен в любое время года, и лето при всей его притягательности не для всех лучший период."Лето период достаточно напряженный, например, для гипертоников. Поэтому мне, например, нравятся периоды низких цен, в которых Крым прекрасен. Это апрель, когда только начинает просыпаться зелень, появляются первые цветущие растения, а парки в дымке. И это октябрь – период золотой осени, когда в Крыму всегда задерживается лето и море еще бывает теплое", – поделилась она.Развитие сферы санаторно-курортных услуг в Крыму Клименко считает очень важным еще и с точки зрения притока средств, в том числе инвестиций."В общем мировом потоке санаторно-курортные услуги занимают примерно 1%, но с финансовой точки зрения они дают оборот 5%. То есть эта сфера еще и очень денежноемкая и полезна для региона с точки зрения привлечения денег туристов и инвесторов. И сегодня очень многие туроператоры создают свои санатории, понимая, что тренд движется от пляжного отдыха к комплексному оздоровлению", – заключила эксперт.Ранее эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря высказал мнение, что статус Крыма как всероссийской здравницы вернется полностью, когда республика догонит тренды оздоровительного туризма в стране.Глава республики Сергей Аксенов 19 ноября заявил, что Крым активно взаимодействует с федеральным центром по вопросам привлечения инвесторов и расширения программ льготного кредитования для реконструкции круглогодичных санаториев и здравниц региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым за здоровьем: как увеличить загрузку санаториев в межсезоньеНовый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагаютВ Крыму с начала года отдохнули более 5,5 миллионов туристов
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Сколько стоит оздоровление в санаториях Крыма и что предлагают туристам
Отдых в санаториях Крыма стоит от 2 до 20 тысяч рублей в день в зависимости от сезона
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым.
Все санатории в Крыму круглогодичные, стоимость отдыха с оздоровлением в зависимости от времени года и категории объекта размещения варьируется от 2 до 20 тысяч рублей в день. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала коммерческий директор одной из южнобережных здравниц Татьяна Клименко.
Тренд на оздоровление
По ее словам, во всей России прослеживается общий тренд на оздоровление.
"Пандемия нас всех научила заботиться о здоровье, и это дало некий отложенный спрос на такие услуги", – заметила она.
В этом смысле Крым становится все более привлекательным для российского туриста, так как "перестает восприниматься просто как объект для пляжного отдыха", добавила Клименко.
"Крым восстанавливает свой статус всероссийской здравницы. И турист, который приезжает к нам, делает это не только в погоне за достопримечательностями, эмоциями и несомненно замечательным воздухом, но и для того, чтобы восстановиться и сделать себя приверженцем здорового образа жизни", – сказала специалист.
По ее словам, наполнение санаторно-курортных услуг в Крыму сегодня очень отличается от советского периода. Это уже не классические программы, когда гость по расписанию бегает по кабинетам на процедуры, а целые комплексы для восстановление ментального здоровья, психоэмоционального статуса, отметила Клименко.
"И это не только базовые процедуры – грязи, ванны, терренкуры. Сегодня путевки наполняются массой околомедицинских услуг. Это кабинеты психологов, кабинеты с релаксацией, кабинеты спокойствия, СПА-процедуры и услуги по инновационной медицине. Каждый объект формирует санаторно-курортную путевку по-своему", – рассказала Клименко.
Кроме того, как показывает анализ цен на такие услуги, в Крыму они существенно ниже, чем, например, в Санкт-Петербурге или Москве, "откуда с удовольствием едут туристы", заметила она.
"Причем это разница 15-20%. А если вы покупаете в комплексе услуги, то обычно дается общая скидка 20-30%. Поэтому покупка санаторно-курортной путевки в Крым очень выгодна", – добавила она.
Что с ценами
По словам Клименко, объекты размещения в Крыму предлагают санаторно-курортное оздоровление на период до семи дней. Уровень цен варьируется в зависимости от категории средства размещения и медицинской организации, работающей на его базе.
При этом многое зависит от сезона, подчеркнула эксперт.
"Все санатории круглогодичные, но ценовых периодов несколько. В сезон объект три звезды и ниже – это от 4 до 7 тысяч рублей в день. В межсезонье цены могут снижаться до 2-3 тысяч. В категориях 4 и 5 звезд, где медцентры более комфортные и включают расширенный ассортимент услуг, в сезон доходит до 20 тысяч рублей за день, а в межсезонье путевки сюда можно купить в пределах 10 тысяч", – уточнила Клименко.
Она отметила, что Крым для туриста, желающего оздоровиться, полезен в любое время года, и лето при всей его притягательности не для всех лучший период.
"Лето период достаточно напряженный, например, для гипертоников. Поэтому мне, например, нравятся периоды низких цен, в которых Крым прекрасен. Это апрель, когда только начинает просыпаться зелень, появляются первые цветущие растения, а парки в дымке. И это октябрь – период золотой осени, когда в Крыму всегда задерживается лето и море еще бывает теплое", – поделилась она.
Развитие сферы санаторно-курортных услуг в Крыму Клименко считает очень важным еще и с точки зрения притока средств, в том числе инвестиций.
"В общем мировом потоке санаторно-курортные услуги занимают примерно 1%, но с финансовой точки зрения они дают оборот 5%. То есть эта сфера еще и очень денежноемкая и полезна для региона с точки зрения привлечения денег туристов и инвесторов. И сегодня очень многие туроператоры создают свои санатории, понимая, что тренд движется от пляжного отдыха к комплексному оздоровлению", – заключила эксперт.
Ранее эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря высказал мнение, что статус Крыма как всероссийской здравницы вернется
полностью, когда республика догонит тренды оздоровительного туризма в стране.
Глава республики Сергей Аксенов 19 ноября заявил
, что Крым активно взаимодействует с федеральным центром по вопросам привлечения инвесторов и расширения программ льготного кредитования для реконструкции круглогодичных санаториев и здравниц региона.
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