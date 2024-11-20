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Сколько стоит оздоровление в санаториях Крыма и что предлагают туристам

Сколько стоит оздоровление в санаториях Крыма и что предлагают туристам - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Сколько стоит оздоровление в санаториях Крыма и что предлагают туристам

Все санатории в Крыму круглогодичные, стоимость отдыха с оздоровлением в зависимости от времени года и категории объекта размещения варьируется от 2 до 20 тысяч РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T06:03

2024-11-20T06:03

2024-11-20T06:03

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Все санатории в Крыму круглогодичные, стоимость отдыха с оздоровлением в зависимости от времени года и категории объекта размещения варьируется от 2 до 20 тысяч рублей в день. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала коммерческий директор одной из южнобережных здравниц Татьяна Клименко.Тренд на оздоровлениеПо ее словам, во всей России прослеживается общий тренд на оздоровление. "Пандемия нас всех научила заботиться о здоровье, и это дало некий отложенный спрос на такие услуги", – заметила она.В этом смысле Крым становится все более привлекательным для российского туриста, так как "перестает восприниматься просто как объект для пляжного отдыха", добавила Клименко.По ее словам, наполнение санаторно-курортных услуг в Крыму сегодня очень отличается от советского периода. Это уже не классические программы, когда гость по расписанию бегает по кабинетам на процедуры, а целые комплексы для восстановление ментального здоровья, психоэмоционального статуса, отметила Клименко.Кроме того, как показывает анализ цен на такие услуги, в Крыму они существенно ниже, чем, например, в Санкт-Петербурге или Москве, "откуда с удовольствием едут туристы", заметила она."Причем это разница 15-20%. А если вы покупаете в комплексе услуги, то обычно дается общая скидка 20-30%. Поэтому покупка санаторно-курортной путевки в Крым очень выгодна", – добавила она.Что с ценамиПо словам Клименко, объекты размещения в Крыму предлагают санаторно-курортное оздоровление на период до семи дней. Уровень цен варьируется в зависимости от категории средства размещения и медицинской организации, работающей на его базе.При этом многое зависит от сезона, подчеркнула эксперт.Она отметила, что Крым для туриста, желающего оздоровиться, полезен в любое время года, и лето при всей его притягательности не для всех лучший период."Лето период достаточно напряженный, например, для гипертоников. Поэтому мне, например, нравятся периоды низких цен, в которых Крым прекрасен. Это апрель, когда только начинает просыпаться зелень, появляются первые цветущие растения, а парки в дымке. И это октябрь – период золотой осени, когда в Крыму всегда задерживается лето и море еще бывает теплое", – поделилась она.Развитие сферы санаторно-курортных услуг в Крыму Клименко считает очень важным еще и с точки зрения притока средств, в том числе инвестиций."В общем мировом потоке санаторно-курортные услуги занимают примерно 1%, но с финансовой точки зрения они дают оборот 5%. То есть эта сфера еще и очень денежноемкая и полезна для региона с точки зрения привлечения денег туристов и инвесторов. И сегодня очень многие туроператоры создают свои санатории, понимая, что тренд движется от пляжного отдыха к комплексному оздоровлению", – заключила эксперт.Ранее эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря высказал мнение, что статус Крыма как всероссийской здравницы вернется полностью, когда республика догонит тренды оздоровительного туризма в стране.Глава республики Сергей Аксенов 19 ноября заявил, что Крым активно взаимодействует с федеральным центром по вопросам привлечения инвесторов и расширения программ льготного кредитования для реконструкции круглогодичных санаториев и здравниц региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым за здоровьем: как увеличить загрузку санаториев в межсезоньеНовый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагаютВ Крыму с начала года отдохнули более 5,5 миллионов туристов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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