https://crimea.ria.ru/20241118/v-krym-za-zdorovem-kak-uvelichit-zagruzku-sanatoriev-v-mezhsezone-1141935221.html

В Крым за здоровьем: как увеличить загрузку санаториев в межсезонье

В Крым за здоровьем: как увеличить загрузку санаториев в межсезонье - РИА Новости Крым, 18.11.2024

В Крым за здоровьем: как увеличить загрузку санаториев в межсезонье

Крым активно взаимодействует с федеральным центром в вопросе привлечения инвесторов и расширения программ льготного кредитования для реконструкции... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T11:35

2024-11-18T11:35

2024-11-18T11:35

отдых в крыму

санатории крыма

сергей аксенов

оздоровление в крыму

новости крыма

инвестиции

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/18/1141319272_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7a447b92711c14893e196647e7c25ab6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Крым активно взаимодействует с федеральным центром в вопросе привлечения инвесторов и расширения программ льготного кредитования для реконструкции круглогодичных санаториев и здравниц региона. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, треть туристов приезжают в Крым с целью оздоровления. Сегодня в республике действует 91 санаторий, из них 65 – круглогодично. Однако изношенность материальной базы многих здравниц сдерживает рост в этой сфере.Также, по его словам, необходимо расширять целевую загрузку санаториев в осенне-зимний период, в том числе за счет реабилитации участников СВО и членов их семей, и граждан льготных категорий из исторических регионов России. Соответствующие предложения направлены в правительство РФ, также власти Крыма активно работают с фондом "Защитники Отечества" по данному направлению, отметил глава республики."Кроме того, надо продолжать разработку и реализацию программ по модернизации и реконструкции государственных санаториев, внедрять новые лечебные программы, провести комплексное исследование и систематизацию всех природных лечебных месторождений Крыма", - добавил он.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым с начала года посетили более 5,5 миллиона туристов, при этом спрос на отдых в регионе в зимние праздники вырос вдвое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крыму вернуть статус всероссийской здравницы"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республикеМамы и дети: что делать с ребенком в санаториях Крыма в межсезонье

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых в крыму, санатории крыма, сергей аксенов, оздоровление в крыму, новости крыма, инвестиции, крым