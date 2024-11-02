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В Крыму с начала года отдохнули более 5,5 миллиона туристов

В Крыму с начала года отдохнули более 5,5 миллиона туристов - РИА Новости Крым, 02.11.2024

В Крыму с начала года отдохнули более 5,5 миллиона туристов

Крым с начала года посетили более 5,5 миллиона туристов, при этом спрос за отдых в регионе в зимние праздники вырос вдвое. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T09:16

2024-11-02T09:16

2024-11-02T09:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Крым с начала года посетили более 5,5 миллиона туристов, при этом спрос за отдых в регионе в зимние праздники вырос вдвое. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Две трети гостей прибыли в регион на автомобилях и автобусах: 64 % – через Крымский мост и 11% – через исторические регионы России. Еще 25 % отдыхающих приехали в Крым на поездах.Половина всего турпотока, по словам главы республики, пришлась на Южный берег. На западном побережье отдохнул каждый четвертый турист, на восточном – 15 %. Еще 10 % отдали предпочтение другим регионам – Симферополю, Симферопольскому и Бахчисарайскому районам.При этом в бархатный сезон - сентябре и октябре - в Крыму отдохнули порядка миллиона человек. Это на 6 % выше прошлогоднего уровня. Средняя загрузка отелей, санаториев и гостиниц в октябре составила 46 %, что также превышает прошлогодние показатели. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Огни Пекина" и прогулки в прошлое: куда поехать в Крыму на каникулахКак Крыму вернуть статус всероссийской здравницыСимферополь хотят сделать центром экскурсионного туризма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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