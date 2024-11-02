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В Крыму с начала года отдохнули более 5,5 миллиона туристов - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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В Крыму с начала года отдохнули более 5,5 миллиона туристов
В Крыму с начала года отдохнули более 5,5 миллиона туристов - РИА Новости Крым, 02.11.2024
В Крыму с начала года отдохнули более 5,5 миллиона туристов
Крым с начала года посетили более 5,5 миллиона туристов, при этом спрос за отдых в регионе в зимние праздники вырос вдвое. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T09:16
2024-11-02T09:16
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отдых в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Крым с начала года посетили более 5,5 миллиона туристов, при этом спрос за отдых в регионе в зимние праздники вырос вдвое. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Две трети гостей прибыли в регион на автомобилях и автобусах: 64 % – через Крымский мост и 11% – через исторические регионы России. Еще 25 % отдыхающих приехали в Крым на поездах.Половина всего турпотока, по словам главы республики, пришлась на Южный берег. На западном побережье отдохнул каждый четвертый турист, на восточном – 15 %. Еще 10 % отдали предпочтение другим регионам – Симферополю, Симферопольскому и Бахчисарайскому районам.При этом в бархатный сезон - сентябре и октябре - в Крыму отдохнули порядка миллиона человек. Это на 6 % выше прошлогоднего уровня. Средняя загрузка отелей, санаториев и гостиниц в октябре составила 46 %, что также превышает прошлогодние показатели. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Огни Пекина" и прогулки в прошлое: куда поехать в Крыму на каникулахКак Крыму вернуть статус всероссийской здравницыСимферополь хотят сделать центром экскурсионного туризма
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РИА Новости Крым
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60
крым, новости крыма, сергей аксенов, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых в крыму
В Крыму с начала года отдохнули более 5,5 миллиона туристов

Спрос на отдых в Крыму в зимние праздники вырос в два раза – Аксенов

09:16 02.11.2024
 
© РИА Новости КрымНовый Свет. Крым
Новый Свет. Крым - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Крым с начала года посетили более 5,5 миллиона туристов, при этом спрос за отдых в регионе в зимние праздники вырос вдвое. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Спрос на зимние праздники вырос вдвое. При этом наша республика занимает лидирующие позиции в рейтинге самых бюджетных популярных направлений в стране. В январе-октябре 2024 года Крым посетило более 5 млн 587 тысяч туристов. Это на 18% больше, чем в аналогичный период прошлого года", - написал он в своем Telegram-канале.
Две трети гостей прибыли в регион на автомобилях и автобусах: 64 % – через Крымский мост и 11% – через исторические регионы России. Еще 25 % отдыхающих приехали в Крым на поездах.
Половина всего турпотока, по словам главы республики, пришлась на Южный берег. На западном побережье отдохнул каждый четвертый турист, на восточном – 15 %. Еще 10 % отдали предпочтение другим регионам – Симферополю, Симферопольскому и Бахчисарайскому районам.
При этом в бархатный сезон - сентябре и октябре - в Крыму отдохнули порядка миллиона человек. Это на 6 % выше прошлогоднего уровня. Средняя загрузка отелей, санаториев и гостиниц в октябре составила 46 %, что также превышает прошлогодние показатели.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымНовости КрымаСергей АксеновТуризм в КрымуВнутренний туризмОтдых в Крыму
 
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Заголовок открываемого материала
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