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В Крыму планируют развивать медицинский туризм - РИА Новости Крым, 04.12.2024
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В Крыму планируют развивать медицинский туризм
В Крыму планируют развивать медицинский туризм - РИА Новости Крым, 04.12.2024
В Крыму планируют развивать медицинский туризм
В Крыму планируют развивать медицинский туризм на примере Республики Башкортостан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T12:52
2024-12-04T13:09
радио "спутник в крыму"
сергей ганзий
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крым
туризм
медицинский туризм в крыму
минкурортов крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Крыму планируют развивать медицинский туризм на примере Республики Башкортостан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий, комментируя ход Ялтинского международного экономического форума в Уфе.По его словам, в Башкортостане активно развивается санаторно-курортное лечение и оздоровление, в частности медицинский туризм. Ганзий отметил, что "Крыму есть чему поучиться и изучить передовые практики".Он отметил, что преимуществом Крыма в санаторно-курортном лечении являются лечебные природные факторы. В Башкирии же активно развивается научная составляющая по предоставлению услуг в этом направлении."На мой взгляд, это то, что даст возможность дополнить друг друга разными векторами, которые в комплексе позволят российскому туристу выбирать то, что он хочет", - заключил министр.Ранее коммерческий директор одной из южнобережных здравниц Татьяна Клименко сообщила, что во всей России прослеживается общий тренд на оздоровление, и Крым восстанавливает свой статус всероссийской здравницы.По ее словам, цены на такие услуги в Крыму существенно ниже, чем в Санкт-Петербурге или Москве. Разница составляет 15-20%, а в случае покупки комплекса услуг дается общая скидка в 20-30%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что туристы выбирают зимой в Крыму"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республике Сколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услуг
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сергей ганзий, новости крыма, ямэф, крым, туризм, медицинский туризм в крыму, минкурортов крыма
В Крыму планируют развивать медицинский туризм

Крым и Башкирия обменяются опытом в сфере медицинского туризма - минкурортов

12:52 04.12.2024 (обновлено: 13:09 04.12.2024)
 
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Женщина принимает минеральную ванну - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Крыму планируют развивать медицинский туризм на примере Республики Башкортостан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий, комментируя ход Ялтинского международного экономического форума в Уфе.
По его словам, в Башкортостане активно развивается санаторно-курортное лечение и оздоровление, в частности медицинский туризм. Ганзий отметил, что "Крыму есть чему поучиться и изучить передовые практики".
"Коллеги с удовольствием поделятся с нами опытом развития такого вида туризма. Тем более, что у нас сумасшедший потенциал в этом направлении – делаются высокотехнологичные операции. В комплексе это нужно объединить в продукт медицинского туризма, который тоже можно предлагать гостям, приезжающим к нам на отдых и оздоровление", - сказал Ганзий.
Он отметил, что преимуществом Крыма в санаторно-курортном лечении являются лечебные природные факторы. В Башкирии же активно развивается научная составляющая по предоставлению услуг в этом направлении.
"На мой взгляд, это то, что даст возможность дополнить друг друга разными векторами, которые в комплексе позволят российскому туристу выбирать то, что он хочет", - заключил министр.
Ранее коммерческий директор одной из южнобережных здравниц Татьяна Клименко сообщила, что во всей России прослеживается общий тренд на оздоровление, и Крым восстанавливает свой статус всероссийской здравницы.
По ее словам, цены на такие услуги в Крыму существенно ниже, чем в Санкт-Петербурге или Москве. Разница составляет 15-20%, а в случае покупки комплекса услуг дается общая скидка в 20-30%.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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