https://crimea.ria.ru/20241204/v-krymu-planiruyut-razvivat-meditsinskiy-turizm-1142364549.html

В Крыму планируют развивать медицинский туризм

В Крыму планируют развивать медицинский туризм - РИА Новости Крым, 04.12.2024

В Крыму планируют развивать медицинский туризм

В Крыму планируют развивать медицинский туризм на примере Республики Башкортостан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T12:52

2024-12-04T12:52

2024-12-04T13:09

радио "спутник в крыму"

сергей ганзий

новости крыма

ямэф

крым

туризм

медицинский туризм в крыму

минкурортов крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Крыму планируют развивать медицинский туризм на примере Республики Башкортостан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий, комментируя ход Ялтинского международного экономического форума в Уфе.По его словам, в Башкортостане активно развивается санаторно-курортное лечение и оздоровление, в частности медицинский туризм. Ганзий отметил, что "Крыму есть чему поучиться и изучить передовые практики".Он отметил, что преимуществом Крыма в санаторно-курортном лечении являются лечебные природные факторы. В Башкирии же активно развивается научная составляющая по предоставлению услуг в этом направлении."На мой взгляд, это то, что даст возможность дополнить друг друга разными векторами, которые в комплексе позволят российскому туристу выбирать то, что он хочет", - заключил министр.Ранее коммерческий директор одной из южнобережных здравниц Татьяна Клименко сообщила, что во всей России прослеживается общий тренд на оздоровление, и Крым восстанавливает свой статус всероссийской здравницы.По ее словам, цены на такие услуги в Крыму существенно ниже, чем в Санкт-Петербурге или Москве. Разница составляет 15-20%, а в случае покупки комплекса услуг дается общая скидка в 20-30%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что туристы выбирают зимой в Крыму"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республике Сколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услуг

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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