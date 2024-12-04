https://crimea.ria.ru/20241204/pirotekhniki-iz-sevastopolya-obezvredili-udarnyy-bpla-v-kurskoy-oblasti-1142380846.html

Пиротехники из Севастополя обезвредили ударный БПЛА в Курской области

Пиротехники из Севастополя обезвредили ударный БПЛА в Курской области - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Пиротехники из Севастополя обезвредили ударный БПЛА в Курской области

Пиротехники из Севастополя обезвредили украинский ударный беспилотник в Курской области. Об этом сообщили в региональном Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T19:22

2024-12-04T19:22

2024-12-04T19:22

севастополь

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Пиротехники из Севастополя обезвредили украинский ударный беспилотник в Курской области. Об этом сообщили в региональном Главке МЧС России.Специалисты уничтожили боевые части БПЛА, который был запущен в приграничье, но не взорвался. Чтобы заряды в дронах при детонации не вредили мирному населению пиротехники МЧС России используют оборудование из диэлектрических материалов. На него не реагируют своеобразные ловушки противника, которыми он оснащает ударные беспилотники, уточнили в ведомстве.В МЧС добавили, что севастопольские специалисты выполняют задачи в Курской области с начала ноября. Работы проводятся в рамках действующего правового режима КТО.В конце ноября севастопольские пиротехники МЧС России на территории одного из освобожденных районов приграничья в лесном массиве обнаружили и обезвредили 51 суббоеприпас кассетной ракеты HIMARS и самодельное взрывное устройство, которое сбросил вражеский беспилотник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь морских пехотинцев Севастополя удостоены звания Герой РоссииКрымский "Корнет" разбил группу боевых машин пехоты ВСУ под КурскомСевастопольские морпехи уничтожили позицию ВСУ в Курском приграничье

севастополь

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, ситуация в курской области после нападения всу, мчс севастополя, новости сво, разминирование, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), курская область, новости