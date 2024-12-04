Рейтинг@Mail.ru
Пиротехники из Севастополя обезвредили ударный БПЛА в Курской области - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241204/pirotekhniki-iz-sevastopolya-obezvredili-udarnyy-bpla-v-kurskoy-oblasti-1142380846.html
Пиротехники из Севастополя обезвредили ударный БПЛА в Курской области
Пиротехники из Севастополя обезвредили ударный БПЛА в Курской области - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Пиротехники из Севастополя обезвредили ударный БПЛА в Курской области
Пиротехники из Севастополя обезвредили украинский ударный беспилотник в Курской области. Об этом сообщили в региональном Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T19:22
2024-12-04T19:22
севастополь
ситуация в курской области после нападения всу
мчс севастополя
новости сво
разминирование
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
курская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142380731_0:9:1201:685_1920x0_80_0_0_a51a8fc0e976cab3982fe21289c6484b.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Пиротехники из Севастополя обезвредили украинский ударный беспилотник в Курской области. Об этом сообщили в региональном Главке МЧС России.Специалисты уничтожили боевые части БПЛА, который был запущен в приграничье, но не взорвался. Чтобы заряды в дронах при детонации не вредили мирному населению пиротехники МЧС России используют оборудование из диэлектрических материалов. На него не реагируют своеобразные ловушки противника, которыми он оснащает ударные беспилотники, уточнили в ведомстве.В МЧС добавили, что севастопольские специалисты выполняют задачи в Курской области с начала ноября. Работы проводятся в рамках действующего правового режима КТО.В конце ноября севастопольские пиротехники МЧС России на территории одного из освобожденных районов приграничья в лесном массиве обнаружили и обезвредили 51 суббоеприпас кассетной ракеты HIMARS и самодельное взрывное устройство, которое сбросил вражеский беспилотник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь морских пехотинцев Севастополя удостоены звания Герой РоссииКрымский "Корнет" разбил группу боевых машин пехоты ВСУ под КурскомСевастопольские морпехи уничтожили позицию ВСУ в Курском приграничье
севастополь
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142380731_137:0:1064:695_1920x0_80_0_0_09fb360fd53fc2b33d04f8b4ed39b15c.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, ситуация в курской области после нападения всу, мчс севастополя, новости сво, разминирование, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), курская область, новости
Пиротехники из Севастополя обезвредили ударный БПЛА в Курской области

В Курском приграничье пиротехники из Севастополя обезвредили ударный беспилотник ВСУ

19:22 04.12.2024
 
© МЧС СевастополяПиротехники из Севастополя обезвредили ударный БПЛА в Курской области
Пиротехники из Севастополя обезвредили ударный БПЛА в Курской области
© МЧС Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Пиротехники из Севастополя обезвредили украинский ударный беспилотник в Курской области. Об этом сообщили в региональном Главке МЧС России.
Специалисты уничтожили боевые части БПЛА, который был запущен в приграничье, но не взорвался.

"Если опасный боеприпас находится на безопасном удалении от жилых домов, объектов инфраструктуры, то он уничтожается на месте", - отметил командир сводного пиротехнического отряда МЧС России с позывным "Пилат".

Чтобы заряды в дронах при детонации не вредили мирному населению пиротехники МЧС России используют оборудование из диэлектрических материалов. На него не реагируют своеобразные ловушки противника, которыми он оснащает ударные беспилотники, уточнили в ведомстве.
В МЧС добавили, что севастопольские специалисты выполняют задачи в Курской области с начала ноября. Работы проводятся в рамках действующего правового режима КТО.
В конце ноября севастопольские пиротехники МЧС России на территории одного из освобожденных районов приграничья в лесном массиве обнаружили и обезвредили 51 суббоеприпас кассетной ракеты HIMARS и самодельное взрывное устройство, которое сбросил вражеский беспилотник.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Семь морских пехотинцев Севастополя удостоены звания Герой России
Крымский "Корнет" разбил группу боевых машин пехоты ВСУ под Курском
Севастопольские морпехи уничтожили позицию ВСУ в Курском приграничье
 
СевастопольСитуация в Курской области после нападения ВСУМЧС СевастополяНовости СВОРазминированиеБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)Курская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:04Центр Грозного атакован украинским беспилотником – Кадыров
19:59В Севастополе простились погибшим в Донбассе героем спецоперации Костиным
19:41Насколько вероятен ядерный сценарий – ответ МИД России
19:22Пиротехники из Севастополя обезвредили ударный БПЛА в Курской области
19:05ВСУ атаковали Шебекино кассетными боеприпасами
18:49Производство "Паляниц" и "Нептунов" на Украине – эксперт оценил угрозу
18:39Сильный запах газа в Севастополе – что происходит
18:23Товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного уровня
18:12Машина съехала в водохранилище в Крыму – погибли два человека и собака
17:59Куда Россия будет вкладывать резервы – ответ Путина на заморозку активов
17:44800 человек эвакуированы из школы в Краснодаре из-за задымления
17:37Путин ответил на угрозу Трампа ввести санкции за отказ от доллара
17:24Героизм в крови российского многонационального народа – Аксенов
17:05В Севастополе перевернулась машина скорой помощи
16:54Был ранен, но вернулся на фронт: Керчь простилась с героем СВО Павловым
16:41Когда Россия полностью перейдет на цифровой рубль
16:28В России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы
16:16Путин дал поручения по мерам для снижения инфляции
16:03Глава Гаспры покидает свой пост
15:58Сердце отдают людям: в РИА Новости Крым наградили крымских волонтеров
Лента новостейМолния