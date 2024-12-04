https://crimea.ria.ru/20241204/vpervye-za-62-goda-pravitelstvo-frantsii-otpravlyayut-v-otstavku-1142384408.html
Впервые за 62 года: правительство Франции отправляют в отставку
Впервые за 62 года: правительство Франции отправляют в отставку - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Впервые за 62 года: правительство Франции отправляют в отставку
Большинство депутатов поддержали вотум недоверия премьер-министру Франции Мишелю Барнье, а это означает, что правительство должно уйти в отставку, пишет РИА... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T23:00
2024-12-04T23:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Большинство депутатов поддержали вотум недоверия премьер-министру Франции Мишелю Барнье, а это означает, что правительство должно уйти в отставку, пишет РИА Новости.В среду, 4 декабря, депутаты Нацсобрания Франции рассматривали вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье. Решение было принято оппозицией после того, как глава правительства объявил о применении статьи конституции Франции, чтобы провести без голосования депутатов законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год.В поддержку вотума недоверия проголосовал 331 депутат. Чтобы он считался принятым, было необходимо минимум 288 голосов.После этого лидер фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" в парламенте Матильда Пано потребовала отставки президента страны Эммануэля Макрона.Политолог Андрей Никифоров ранее отметил, что выдвинутый оппозицией Франции вотум недоверия премьеру на фоне объединения левых и правых означает, что в отставку могут отправить не только правительство, но в скором времени и президента Эммануэля Макрона, если на улицы выйдет народ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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франция, политика, в мире, новости, эммануэль макрон
Впервые за 62 года: правительство Франции отправляют в отставку
Во Франции депутаты поддержали вотум недоверия премьеру и требуют отставку Макрона
23:00 04.12.2024 (обновлено: 23:04 04.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Большинство депутатов поддержали вотум недоверия премьер-министру Франции Мишелю Барнье, а это означает, что правительство должно уйти в отставку, пишет РИА Новости.
В среду, 4 декабря, депутаты Нацсобрания Франции рассматривали вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье. Решение было принято оппозицией после того, как глава правительства объявил о применении статьи конституции Франции, чтобы провести без голосования депутатов законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год.
В поддержку вотума недоверия проголосовал 331 депутат. Чтобы он считался принятым, было необходимо минимум 288 голосов.
Таким образом, Мишель Барнье вынужден уйти с должности премьера, а правительство Франции отправлено в отставку. Такое произошло в стране впервые с 1962 года.
После этого лидер фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" в парламенте Матильда Пано потребовала отставки президента страны Эммануэля Макрона.
"Макрон создал этот хаос. Он ответственен за обнищание французов, уничтожение образования и здравоохранения. Вотум недоверия сегодня победил саму политику Макрона. Его политика на пользу самых богатых должна закончиться. Больше не остается других решений: мы требуем ухода Макрона, и так же думают более 60% французов", - заявила Пано по итогам голосования в парламенте.
Политолог Андрей Никифоров ранее отметил, что выдвинутый оппозицией Франции вотум недоверия премьеру на фоне объединения левых и правых означает, что в отставку могут отправить не только правительство, но в скором времени и президента Эммануэля Макрона
, если на улицы выйдет народ.
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