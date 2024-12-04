Рейтинг@Mail.ru
Впервые за 62 года: правительство Франции отправляют в отставку - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241204/vpervye-za-62-goda-pravitelstvo-frantsii-otpravlyayut-v-otstavku-1142384408.html
Впервые за 62 года: правительство Франции отправляют в отставку
Впервые за 62 года: правительство Франции отправляют в отставку - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Впервые за 62 года: правительство Франции отправляют в отставку
Большинство депутатов поддержали вотум недоверия премьер-министру Франции Мишелю Барнье, а это означает, что правительство должно уйти в отставку, пишет РИА... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T23:00
2024-12-04T23:04
франция
политика
в мире
новости
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/07/1138671486_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_6da0be79584735cc733471ced9c1d6a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Большинство депутатов поддержали вотум недоверия премьер-министру Франции Мишелю Барнье, а это означает, что правительство должно уйти в отставку, пишет РИА Новости.В среду, 4 декабря, депутаты Нацсобрания Франции рассматривали вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье. Решение было принято оппозицией после того, как глава правительства объявил о применении статьи конституции Франции, чтобы провести без голосования депутатов законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год.В поддержку вотума недоверия проголосовал 331 депутат. Чтобы он считался принятым, было необходимо минимум 288 голосов.После этого лидер фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" в парламенте Матильда Пано потребовала отставки президента страны Эммануэля Макрона.Политолог Андрей Никифоров ранее отметил, что выдвинутый оппозицией Франции вотум недоверия премьеру на фоне объединения левых и правых означает, что в отставку могут отправить не только правительство, но в скором времени и президента Эммануэля Макрона, если на улицы выйдет народ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241204/makron--pokhititel-rozhdestva-chto-budet-s-frantsiey-v-politicheskiy-krizis-1142368400.html
франция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/07/1138671486_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_b381782667e70b9c4d33c45977f1bfd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франция, политика, в мире, новости, эммануэль макрон
Впервые за 62 года: правительство Франции отправляют в отставку

Во Франции депутаты поддержали вотум недоверия премьеру и требуют отставку Макрона

23:00 04.12.2024 (обновлено: 23:04 04.12.2024)
 
© РИА Новости . Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПарламент Франции
Парламент Франции - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Большинство депутатов поддержали вотум недоверия премьер-министру Франции Мишелю Барнье, а это означает, что правительство должно уйти в отставку, пишет РИА Новости.
В среду, 4 декабря, депутаты Нацсобрания Франции рассматривали вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье. Решение было принято оппозицией после того, как глава правительства объявил о применении статьи конституции Франции, чтобы провести без голосования депутатов законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год.
В поддержку вотума недоверия проголосовал 331 депутат. Чтобы он считался принятым, было необходимо минимум 288 голосов.

Таким образом, Мишель Барнье вынужден уйти с должности премьера, а правительство Франции отправлено в отставку. Такое произошло в стране впервые с 1962 года.

После этого лидер фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" в парламенте Матильда Пано потребовала отставки президента страны Эммануэля Макрона.
"Макрон создал этот хаос. Он ответственен за обнищание французов, уничтожение образования и здравоохранения. Вотум недоверия сегодня победил саму политику Макрона. Его политика на пользу самых богатых должна закончиться. Больше не остается других решений: мы требуем ухода Макрона, и так же думают более 60% французов", - заявила Пано по итогам голосования в парламенте.
Политолог Андрей Никифоров ранее отметил, что выдвинутый оппозицией Франции вотум недоверия премьеру на фоне объединения левых и правых означает, что в отставку могут отправить не только правительство, но в скором времени и президента Эммануэля Макрона, если на улицы выйдет народ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
15:22Радио "Спутник в Крыму"
Макрон – похититель Рождества: что будет с Францией в политический кризис
 
ФранцияПолитикаВ миреНовостиЭммануэль Макрон
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:34Крымчане пожаловались Бастрыкину на завышение арендой платы за землю
23:00Впервые за 62 года: правительство Франции отправляют в отставку
22:50Скоро возьмутся за детей – Небензя о темпах мобилизации на Украине
22:35Ответ Путина Трампу и атака Грозного: главное за день
22:13В Симферопольском районе Крыма запустили новый пригородный маршрут
21:59В Крыму назвали главную "мусорную" проблему
21:22Россия запустила "Союз – 2.1б" с военным спутником
21:20"Майдан" в Грузии: устоит ли правительство перед натиском оппозиции
21:0642 населенных пункта в Крыму остались без света из-за аварии
21:01Зеленский уволил своего "постпреда" в Крыму
20:46Знаменитый скрипач Лундстрем выразил признательность Билану и Бузовой
20:31Сына Порошенко* объявили в розыск на Украине из-за неявки в ТЦК
20:17В Грузии задержали семерых организаторов беспорядков в Тбилиси
20:04Центр Грозного атакован украинским беспилотником – Кадыров
19:59В Севастополе простились с погибшим в Донбассе героем СВО Костиным
19:41Насколько вероятен ядерный сценарий – ответ МИД России
19:22Пиротехники из Севастополя обезвредили ударный БПЛА в Курской области
19:05ВСУ атаковали Шебекино кассетными боеприпасами
18:49Производство "Паляниц" и "Нептунов" на Украине – эксперт оценил угрозу
18:39Сильный запах газа в Севастополе – что происходит
Лента новостейМолния