Рейтинг@Mail.ru
Макрон – похититель Рождества: что будет с Францией в политический кризис - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241204/makron--pokhititel-rozhdestva-chto-budet-s-frantsiey-v-politicheskiy-krizis-1142368400.html
Макрон – похититель Рождества: что будет с Францией в политический кризис
Макрон – похититель Рождества: что будет с Францией в политический кризис - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Макрон – похититель Рождества: что будет с Францией в политический кризис
Выдвинутый оппозицией Франции вотум недоверия премьеру на фоне объединения левых и правых означает, что в отставку могут отправить не только правительство, но в РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T15:22
2024-12-04T15:22
эммануэль макрон
радио "спутник в крыму"
франция
андрей никифоров
мнения
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142369411_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_8b6f3cb57520afb03bfe8026694aa0ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Выдвинутый оппозицией Франции вотум недоверия премьеру на фоне объединения левых и правых означает, что в отставку могут отправить не только правительство, но в скором времени и президента Эммануэля Макрона, если на улицы выйдет народ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров, отметив, что так или иначе Рождество у французского лидера на этот раз будет очень неприятным.В среду, 4 декарбя, депутаты Нацсобрания Франции рассматривают вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье. Решение было принято оппозицией после того, как глава правительства объявил о применении статьи конституции Франции, чтобы провести без голосования депутатов законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год.По мнению Никифорова, президент Франции Эммануэль Макрон своей политикой умудрился сплотить левых и правых, которые договорились, потому что у них появился общий враг.При этом с последними событиями у оппозиции есть все шансы не только принять вотум недоверия и отправить правительство в отставку, но и убрать Макрона с поста президента, считает он. Но для этого понадобится поддержка народа, добавил политолог."Пятая республика так устроена, что снять президента без мощного уличного протеста, скорее всего, не получится. Французы сегодня менее активны, чем мигранты, хотя пока еще составляют большинство. Но если французские традиции уличной борьбы по-прежнему живы, то Макрону никто не позавидует. И придется ему раньше срока съезжать из Елисейского дворца", – прокомментировал эксперт.Так или иначе, Рождество у Макрона будет не очень приятное в любом случае, уверен политолог.Французские СМИ сообщают, что отставка правительства Франции поставит вопрос об уходе с должности самого Макрона, чего давно добиваются левые. Именно они выдвигали в парламенте резолюцию об импичменте президенту и организовывали многочисленные акции в поддержку его отставки.Как сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные опроса компании Elabe, 63% французов хотят отставки Макрона в случае отставки его правительства.Напомним, в сентябре текущего года Нижняя палата парламента Франции (Бюро Национального собрания) одобрила проект резолюции о процедуре импичмента президента Эммануэля Макрона.В июне текущего года, после победы на выборах в Европарламент партии Марин Ле Пен, президент Франции Эммануэль Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы. Тогда политолог Ростислав Ищенко высказал мнение, что, даже если в парламенте Франции будет другое большинство, ни экономическая, ни социальная ситуация в стране не изменится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Макрон опять изображает миротворца - в чем его цельФранцузский стыд: чем запомнится Олимпиада-2024Франция передаст Украине истребители Mirage
франция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142369411_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c0af3878bc811a063463b6822dc9479a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эммануэль макрон, франция, андрей никифоров, мнения, политика, в мире
Макрон – похититель Рождества: что будет с Францией в политический кризис

Политический кризис с угрозой отставки Макрона разворачивается во Франции

15:22 04.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Выдвинутый оппозицией Франции вотум недоверия премьеру на фоне объединения левых и правых означает, что в отставку могут отправить не только правительство, но в скором времени и президента Эммануэля Макрона, если на улицы выйдет народ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров, отметив, что так или иначе Рождество у французского лидера на этот раз будет очень неприятным.
В среду, 4 декарбя, депутаты Нацсобрания Франции рассматривают вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье. Решение было принято оппозицией после того, как глава правительства объявил о применении статьи конституции Франции, чтобы провести без голосования депутатов законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год.
По мнению Никифорова, президент Франции Эммануэль Макрон своей политикой умудрился сплотить левых и правых, которые договорились, потому что у них появился общий враг.

"Макрон выкрутился после парламентских выборов и удержался в шпагате. Но долго в таком состоянии находиться было просто нельзя. И его режим сейчас не опирается на большинство в парламенте, а держится за счет манипуляций, благодаря которым президент Франции умудрялся делать вид политической стабильности", – сказал Никифоров.

При этом с последними событиями у оппозиции есть все шансы не только принять вотум недоверия и отправить правительство в отставку, но и убрать Макрона с поста президента, считает он. Но для этого понадобится поддержка народа, добавил политолог.
"Пятая республика так устроена, что снять президента без мощного уличного протеста, скорее всего, не получится. Французы сегодня менее активны, чем мигранты, хотя пока еще составляют большинство. Но если французские традиции уличной борьбы по-прежнему живы, то Макрону никто не позавидует. И придется ему раньше срока съезжать из Елисейского дворца", – прокомментировал эксперт.
Так или иначе, Рождество у Макрона будет не очень приятное в любом случае, уверен политолог.
Французские СМИ сообщают, что отставка правительства Франции поставит вопрос об уходе с должности самого Макрона, чего давно добиваются левые. Именно они выдвигали в парламенте резолюцию об импичменте президенту и организовывали многочисленные акции в поддержку его отставки.
Как сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные опроса компании Elabe, 63% французов хотят отставки Макрона в случае отставки его правительства.
Напомним, в сентябре текущего года Нижняя палата парламента Франции (Бюро Национального собрания) одобрила проект резолюции о процедуре импичмента президента Эммануэля Макрона.
В июне текущего года, после победы на выборах в Европарламент партии Марин Ле Пен, президент Франции Эммануэль Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы. Тогда политолог Ростислав Ищенко высказал мнение, что, даже если в парламенте Франции будет другое большинство, ни экономическая, ни социальная ситуация в стране не изменится.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Макрон опять изображает миротворца - в чем его цель
Французский стыд: чем запомнится Олимпиада-2024
Франция передаст Украине истребители Mirage
 
Радио "Спутник в Крыму"Эммануэль МакронФранцияАндрей НикифоровМненияПолитикаВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Глава Гаспры покидает свой пост
15:58Сердце отдают людям: в РИА Новости Крым наградили крымских волонтеров
15:48ВВП России увеличился на 4,1 процента
15:39Армия России ликвидировала еще 280 боевиков ВСУ в Курской области
15:34Прыснул в лицо газом и похитил 10 миллионов – в Крыму задержали вора
15:22Макрон – похититель Рождества: что будет с Францией в политический кризис
15:10Украинскую ракету-дрон "Паляница" запустили в серийное производство
14:55Обучение на Python стартовало в Севастополе
14:50При атаке ВСУ на Шебекино ранены мирные жители
14:40Зачем Киев выдвинул ультиматум Западу по НАТО
14:16В Севастополе задержаны два сотрудника уголовного розыска
14:05На Херсонщине злоумышленник пытался сбыть контрафактный табак на 24 млн
13:52Две тысячи жертв: в Феодосии вспоминают расстрелянных фашистами евреев
13:33Разгром ВСУ на шести направлениях – уничтожены более 1600 боевиков
13:23В зоне СВО погиб рядовой Колесниченко из Черноморского района Крыма
13:04О чем говорили Сергей Лавров и Такер Карлсон – подробности
12:52В Крыму планируют развивать медицинский туризм
12:32Армия России ударила авиацией и БПЛА по военным аэродромам на Украине
12:25План Трампа по Украине - СМИ раскрыли детали
12:19Российские военные разгромили погранотряд Украины в Харьковской области
Лента новостейМолния