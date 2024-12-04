https://crimea.ria.ru/20241204/makron--pokhititel-rozhdestva-chto-budet-s-frantsiey-v-politicheskiy-krizis-1142368400.html

Макрон – похититель Рождества: что будет с Францией в политический кризис

Макрон – похититель Рождества: что будет с Францией в политический кризис - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Макрон – похититель Рождества: что будет с Францией в политический кризис

Выдвинутый оппозицией Франции вотум недоверия премьеру на фоне объединения левых и правых означает, что в отставку могут отправить не только правительство, но в РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T15:22

2024-12-04T15:22

2024-12-04T15:22

эммануэль макрон

радио "спутник в крыму"

франция

андрей никифоров

мнения

политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Выдвинутый оппозицией Франции вотум недоверия премьеру на фоне объединения левых и правых означает, что в отставку могут отправить не только правительство, но в скором времени и президента Эммануэля Макрона, если на улицы выйдет народ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров, отметив, что так или иначе Рождество у французского лидера на этот раз будет очень неприятным.В среду, 4 декарбя, депутаты Нацсобрания Франции рассматривают вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье. Решение было принято оппозицией после того, как глава правительства объявил о применении статьи конституции Франции, чтобы провести без голосования депутатов законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год.По мнению Никифорова, президент Франции Эммануэль Макрон своей политикой умудрился сплотить левых и правых, которые договорились, потому что у них появился общий враг.При этом с последними событиями у оппозиции есть все шансы не только принять вотум недоверия и отправить правительство в отставку, но и убрать Макрона с поста президента, считает он. Но для этого понадобится поддержка народа, добавил политолог."Пятая республика так устроена, что снять президента без мощного уличного протеста, скорее всего, не получится. Французы сегодня менее активны, чем мигранты, хотя пока еще составляют большинство. Но если французские традиции уличной борьбы по-прежнему живы, то Макрону никто не позавидует. И придется ему раньше срока съезжать из Елисейского дворца", – прокомментировал эксперт.Так или иначе, Рождество у Макрона будет не очень приятное в любом случае, уверен политолог.Французские СМИ сообщают, что отставка правительства Франции поставит вопрос об уходе с должности самого Макрона, чего давно добиваются левые. Именно они выдвигали в парламенте резолюцию об импичменте президенту и организовывали многочисленные акции в поддержку его отставки.Как сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные опроса компании Elabe, 63% французов хотят отставки Макрона в случае отставки его правительства.Напомним, в сентябре текущего года Нижняя палата парламента Франции (Бюро Национального собрания) одобрила проект резолюции о процедуре импичмента президента Эммануэля Макрона.В июне текущего года, после победы на выборах в Европарламент партии Марин Ле Пен, президент Франции Эммануэль Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы. Тогда политолог Ростислав Ищенко высказал мнение, что, даже если в парламенте Франции будет другое большинство, ни экономическая, ни социальная ситуация в стране не изменится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Макрон опять изображает миротворца - в чем его цельФранцузский стыд: чем запомнится Олимпиада-2024Франция передаст Украине истребители Mirage

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, франция, андрей никифоров, мнения, политика, в мире