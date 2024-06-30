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Эксперт о выборах в парламент Франции: изменится ли ситуация в стране - РИА Новости Крым, 30.06.2024
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Эксперт о выборах в парламент Франции: изменится ли ситуация в стране
Эксперт о выборах в парламент Франции: изменится ли ситуация в стране - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Эксперт о выборах в парламент Франции: изменится ли ситуация в стране
Во Франции начался первый тур досрочных парламентских выборов. Зачем их инициировал президент страны Эммануэль Макрон и изменится ли политика Франции в случае... РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T16:04
2024-06-30T16:07
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политика
выборы
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ростислав ищенко
марин ле пен
эммануэль макрон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Во Франции начался первый тур досрочных парламентских выборов. Зачем их инициировал президент страны Эммануэль Макрон и изменится ли политика Франции в случае победы оппозиции, в комментарии РИА Новости Крым рассказал политолог Ростислав Ищенко.После победы на выборах в Европарламент партии Марин Ле Пен Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы. При этом, по мнению политолога, если в парламенте Франции будет другое большинство, ни экономическая, ни социальная ситуация в стране не изменится. Оппозиция себя скомпрометирует, и у коалиции, с которой работает Макрон, будет шанс выиграть президентские выборы. Несмотря на то, что он не идет на президентские выборы, Макрон подыграет своим коллегам.Однако политолог предполагает, что вряд ли правые наберут абсолютное большинство: скорее всего они чуть-чуть не доберут. Он напомнил о ситуации с предыдущими выборами, в ходе которые партия Марин Де Пен резко усилилась."Эта партия всегда лучше показывала себя на выборах в Европарламенте, на национальных французских выборах. Даже, когда Ле Пен несколько раз лидировала в президентской гонке в первом туре, перед вторым туром начиналась массированная пропаганда, что фашисты рвутся к власти", - констатирует эксперт.В итоге, во втором туре все остальные политические партии, в том числе социалисты, консерваторы, объединились, чтобы не пустить к власти Марин Ле Пен. Даже если ее партия сейчас возьмет относительное большинство, то, по мнению Ростислава Ищенко, коалиция будет скорее всего составлена не с ней, а против нее. Таким образом Макрон сохранит большинство и в любом случае будет в выигрыше.Далее, по мнению Ростислава Ищенко, народ разочаруется в парии "Национальное объединение", и на следующих президентских и парламентских выборах шанс у антилепеновской коалиции будет больше. Макрон работает на будущее этой коалиции.Читайте также на РИА Новости Крым:Из последних сил цепляются за власть: что показали выборы в ФРГ и ФранцииКак выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада Благополучие европейцев находится в зоне риска – Путин
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франция, политика, выборы, мнения, ростислав ищенко, марин ле пен, эммануэль макрон
Эксперт о выборах в парламент Франции: изменится ли ситуация в стране

Победа оппозиции на выборах в парламент Франции не изменит ситуацию в стране – политолог

16:04 30.06.2024 (обновлено: 16:07 30.06.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Во Франции начался первый тур досрочных парламентских выборов. Зачем их инициировал президент страны Эммануэль Макрон и изменится ли политика Франции в случае победы оппозиции, в комментарии РИА Новости Крым рассказал политолог Ростислав Ищенко.
"Народ на выборах в Европарламент продемонстрировал, что он не доверяет правящей коалиции, на которую опирается Макарон. Если выборы проводить по графику, то тогда коалиция однозначно их проиграет, а потом проиграет и президентские выборы", - считает Ростислав Ищенко.
После победы на выборах в Европарламент партии Марин Ле Пен Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы. При этом, по мнению политолога, если в парламенте Франции будет другое большинство, ни экономическая, ни социальная ситуация в стране не изменится. Оппозиция себя скомпрометирует, и у коалиции, с которой работает Макрон, будет шанс выиграть президентские выборы. Несмотря на то, что он не идет на президентские выборы, Макрон подыграет своим коллегам.

"Сейчас у партии "Национального объединения" Марин Ле Пен очень хорошие позиции, и у них есть шанс взять большинство в парламенте и сформировать однопартийное правительство", - считает Ростислав Ищенко.

Однако политолог предполагает, что вряд ли правые наберут абсолютное большинство: скорее всего они чуть-чуть не доберут. Он напомнил о ситуации с предыдущими выборами, в ходе которые партия Марин Де Пен резко усилилась.
"Эта партия всегда лучше показывала себя на выборах в Европарламенте, на национальных французских выборах. Даже, когда Ле Пен несколько раз лидировала в президентской гонке в первом туре, перед вторым туром начиналась массированная пропаганда, что фашисты рвутся к власти", - констатирует эксперт.
В итоге, во втором туре все остальные политические партии, в том числе социалисты, консерваторы, объединились, чтобы не пустить к власти Марин Ле Пен. Даже если ее партия сейчас возьмет относительное большинство, то, по мнению Ростислава Ищенко, коалиция будет скорее всего составлена не с ней, а против нее. Таким образом Макрон сохранит большинство и в любом случае будет в выигрыше.
"Даже если они наберут большинство и соберут свое правительство, Макрон все равно останется президентом. Правительство правых в стране ситуацию не улучшит, ничего не изменится", - уверен политолог.
Далее, по мнению Ростислава Ищенко, народ разочаруется в парии "Национальное объединение", и на следующих президентских и парламентских выборах шанс у антилепеновской коалиции будет больше. Макрон работает на будущее этой коалиции.
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