https://crimea.ria.ru/20240610/chto-budet-s-sholtsem-i-makronom-posle-porazheniya-na-vyborakh-1137989481.html

Что будет с Шольцем и Макроном после поражения на выборах

Что будет с Шольцем и Макроном после поражения на выборах - РИА Новости Крым, 10.06.2024

Что будет с Шольцем и Макроном после поражения на выборах

Победа партии Марин Ле Пен на выборах в Европарламент не означает, что она автоматически победит и в политической гонке внутри самой Франции. Для французского... РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T13:19

2024-06-10T13:19

2024-06-10T13:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Победа партии Марин Ле Пен на выборах в Европарламент не означает, что она автоматически победит и в политической гонке внутри самой Франции. Для французского президента Эммануэля Макрона еще не все потеряно, чего нельзя сказать о политической судьбе канцлера Олафа Шольца в Германии. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров."Мы видим, что Макрон сделал выводы и сразу решил назначить новые выборы. Действительно, если у него настолько отсутствует поддержка в обществе, ему очень трудно руководить страной, и поэтому он решил проверить эту ситуацию. Сейчас многое зависит от того, насколько грамотно он проведет свою кампанию", - отметил он.Для победы на парламентских выборах, первый тур которых назначен уже на 30 июня, "Национальное объединение" во главе с Ле Пен должно обойти не только Макрона, но и других достаточно сильных оппонентов.Франция имеет преимущества перед Германией – ее не так сильно коснулся экономический кризис, объяснил Игорь Шатров. Кроме того, в этой стране постоянно проходят акции протеста, что позволяет "выпустить пар" и не доводить накал страстей до критического уровня.Иная ситуация в Германии. Немцы не столько голосуют за оппозиционные партии, сколько выступают против Шольца. Его социал-демократическая партия (СДПГ) опустилась до 14,6 процента –это хуже ее самого слабого результата за всю историю существования.Утром 10 июня на сайте Европарламента были опубликованы предварительные результаты выборов. Согласно этим данным, большинство голосов получила народная партия (ЕНП Урсулы фон дер Ляйен – они получили 184 места из 700).Правящие партии проиграли в главных государствах Евросоюза, включая Германию и Францию, где сокрушительное поражение потерпели политические силы канцлера Олафа Шольца и президента Эммануэля Макрона.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада Благополучие европейцев находится в зоне риска – ПутинЧисло антиукраинских политиков в ЕС будет расти: эксперт назвал условие

https://crimea.ria.ru/20240610/evropa-posle-vyborov-chto-izmenitsya-v-podderzhke-ukrainy-1137986394.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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