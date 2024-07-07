https://crimea.ria.ru/20240707/rekordnaya-yavka-za-40-let-vo-frantsii-zavershilis-vneocherednye-vybory-1138671047.html

Рекордная явка за 40 лет: во Франции завершились внеочередные выборы

Рекордная явка за 40 лет: во Франции завершились внеочередные выборы - РИА Новости Крым, 07.07.2024

Рекордная явка за 40 лет: во Франции завершились внеочередные выборы

Во Франции закрылись избирательные участки для голосования на внеочередных выборах в парламент, проходивших в два тура 30 июня и 7 июля. РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T21:43

2024-07-07T21:43

2024-07-07T21:54

франция

выборы

эммануэль макрон

новости

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/07/1138671486_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_6da0be79584735cc733471ced9c1d6a0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Во Франции закрылись избирательные участки для голосования на внеочередных выборах в парламент, проходивших в два тура 30 июня и 7 июля.Более 49,3 миллиона зарегистрированных избирателей должны были выбрать 577 депутатов нижней палаты парламента.Явка во втором туре стала рекордной с 1981 года, за час до закрытия участков она составляла почти 60%, пишет РИА Новости. Было оформлено более 3,3 миллиона доверенностей на голосование теми, кто не смог сделать этого лично. Явка стала намного более существенной, чем на парламентских выборах 2022 года, когда президент Франции Эммануэль Макрон был переизбран на второй срок.В 76 избирательных округах кандидаты в депутаты были избраны в первом туре, набрав более 50% голосов. Так, президент фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен получила 58% голосов в департаменте Па-де-Кале.Борьба развернулась между тремя основными блоками. В первом туре правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Франции Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте, набрав 20,04%.По данным предварительного подсчета голосов, ни одна коалиция не получила абсолютного большинства в Национальном собрании Франции по итогам второго тура парламентских выборов в стране, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные с участков. Коалиция Макрона занимает второе место.Итоговые результаты МВД республики опубликует к утру.Макрон распустил парламент Франции и назначил досрочные выборы в стране после победы на выборах в Европарламент партии Марин Ле Пен. Политолог Ростислав Ищенко в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что если в парламенте Франции будет другое большинство, ни экономическая, ни социальная ситуация в стране не изменится. Оппозиция себя скомпрометирует, и у коалиции, с которой работает Макрон, будет шанс выиграть президентские выборы.После оглашения первых результатов первого тура парламентских выборов в Париже начались манифестации, к месту проведения акции были стянуты полицейские. По мнению Ищенко, народ на выборах в Европарламент продемонстрировал, что он не доверяет правящей коалиции, на которую опирается Макрон.Читайте также на РИА Новости Крым:Из последних сил цепляются за власть: что показали выборы в ФРГ и ФранцииКак выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада Благополучие европейцев находится в зоне риска – Путин

франция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, выборы, эммануэль макрон, новости, политика