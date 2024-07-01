https://crimea.ria.ru/20240701/parlamentskie-vybory-vo-frantsii-v-parizhe-radikaly-ustroili-pogromy-1138480380.html

Парламентские выборы во Франции: в Париже радикалы устроили погромы

Парламентские выборы во Франции: в Париже радикалы устроили погромы - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Парламентские выборы во Франции: в Париже радикалы устроили погромы

После оглашения предварительных результатов первого тура парламентских выборов во Франции в Париже начались манифестации, к месту проведения акции были стянуты... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T06:54

2024-07-01T06:54

2024-07-01T08:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. После оглашения предварительных результатов первого тура парламентских выборов во Франции в Париже начались манифестации, к месту проведения акции были стянуты полицейские, пишет РИА Новости.В первом туре досрочных выборов в Национальное собрание Франции по предварительным данным победу одерживает правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", набравшая 34% голосов, пишут французские СМИ. За крайне правыми следует блок левых сил "Новый народный фронт" - 28,5%. Правительственный блок "Вместе" на третьем месте с 22%.После оглашения первых результатов в Париже радикалы начали бить витрины кафе и поджигать мусорные баки. Протестующие также скандировали антифашистские лозунги, выражая таким образом недовольство победой правых. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.Второй тур выборов во Франции состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.В комментарии РИА Новости Крым политолог Ростислав Ищенко высказал мнение, что президент Эммануэль Макрон в любом случае будет в выигрыше, поскольку даже если партия Марин Ле Пен возьмет относительное большинство, коалиция будет скорее всего составлена не с ней, а против нее. 9 июня Макрон принял решение распустить Национальное собрание на фоне поражения своих сторонников на выборах в Европарламент.Читайте также на РИА Новости Крым:Из последних сил цепляются за власть: что показали выборы в ФРГ и ФранцииКак выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада

https://crimea.ria.ru/20240611/chto-pokazal-krakh-partii-makrona--mnenie-1138032065.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, выборы, в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, новости, политика