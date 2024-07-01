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Парламентские выборы во Франции: в Париже радикалы устроили погромы - РИА Новости Крым, 01.07.2024
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Парламентские выборы во Франции: в Париже радикалы устроили погромы
Парламентские выборы во Франции: в Париже радикалы устроили погромы - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Парламентские выборы во Франции: в Париже радикалы устроили погромы
После оглашения предварительных результатов первого тура парламентских выборов во Франции в Париже начались манифестации, к месту проведения акции были стянуты... РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T06:54
2024-07-01T08:46
франция
выборы
в мире
марин ле пен
эммануэль макрон
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. После оглашения предварительных результатов первого тура парламентских выборов во Франции в Париже начались манифестации, к месту проведения акции были стянуты полицейские, пишет РИА Новости.В первом туре досрочных выборов в Национальное собрание Франции по предварительным данным победу одерживает правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", набравшая 34% голосов, пишут французские СМИ. За крайне правыми следует блок левых сил "Новый народный фронт" - 28,5%. Правительственный блок "Вместе" на третьем месте с 22%.После оглашения первых результатов в Париже радикалы начали бить витрины кафе и поджигать мусорные баки. Протестующие также скандировали антифашистские лозунги, выражая таким образом недовольство победой правых. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.Второй тур выборов во Франции состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.В комментарии РИА Новости Крым политолог Ростислав Ищенко высказал мнение, что президент Эммануэль Макрон в любом случае будет в выигрыше, поскольку даже если партия Марин Ле Пен возьмет относительное большинство, коалиция будет скорее всего составлена не с ней, а против нее. 9 июня Макрон принял решение распустить Национальное собрание на фоне поражения своих сторонников на выборах в Европарламент.Читайте также на РИА Новости Крым:Из последних сил цепляются за власть: что показали выборы в ФРГ и ФранцииКак выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада
https://crimea.ria.ru/20240611/chto-pokazal-krakh-partii-makrona--mnenie-1138032065.html
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франция, выборы, в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, новости, политика
Парламентские выборы во Франции: в Париже радикалы устроили погромы

В Париже начались беспорядки после первого тура парламентских выборов

06:54 01.07.2024 (обновлено: 08:46 01.07.2024)
 
© AFP 2024 / GEOFFROY VAN DER HASSELTМитинг против крайне правых после объявления результатов первого тура парламентских выборов во Франции
Митинг против крайне правых после объявления результатов первого тура парламентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AFP 2024 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. После оглашения предварительных результатов первого тура парламентских выборов во Франции в Париже начались манифестации, к месту проведения акции были стянуты полицейские, пишет РИА Новости.
В первом туре досрочных выборов в Национальное собрание Франции по предварительным данным победу одерживает правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", набравшая 34% голосов, пишут французские СМИ. За крайне правыми следует блок левых сил "Новый народный фронт" - 28,5%. Правительственный блок "Вместе" на третьем месте с 22%.
После оглашения первых результатов в Париже радикалы начали бить витрины кафе и поджигать мусорные баки. Протестующие также скандировали антифашистские лозунги, выражая таким образом недовольство победой правых. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.
Второй тур выборов во Франции состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.
В комментарии РИА Новости Крым политолог Ростислав Ищенко высказал мнение, что президент Эммануэль Макрон в любом случае будет в выигрыше, поскольку даже если партия Марин Ле Пен возьмет относительное большинство, коалиция будет скорее всего составлена не с ней, а против нее.
9 июня Макрон принял решение распустить Национальное собрание на фоне поражения своих сторонников на выборах в Европарламент.
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