https://crimea.ria.ru/20241204/otvet-putina-trampu-i-ataka-groznogo-glavnoe-za-den-1142383671.html

Ответ Путина Трампу и атака Грозного: главное за день

Ответ Путина Трампу и атака Грозного: главное за день - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Ответ Путина Трампу и атака Грозного: главное за день

Украинский беспилотник атаковал центр столицы Чечни. Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Президент РФ Владимир РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T22:35

2024-12-04T22:35

2024-12-04T22:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал центр столицы Чечни. Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Президент РФ Владимир Путин выступил на инвестиционном форуме "Россия зовет!". Под Симферополем машина с людьми утонула в водохранилище. План нового президента США Дональда Трампа по Украине. В Германии не исключили ввода немецких войск на Украину. 45-летнему крымчанину дали 15 лет колонии за сотрудничество с СБУ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака дрона на ГрозныйВ среду вечером украинский беспилотник атаковал центр Грозного. В результате удара пострадали мирные жители, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Интервью Лаврова КарлсонуИнтервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону выйдет в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Лавров, в частности, расскажет о преступлениях киевского режима – обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных населенных пунктов, многочисленных убийствах гражданских людей, уничтожении и насильственном отъеме храмов украинской православной церкви, преследовании канонического православия и не только.Выступление Путина на форуме "Россия зовет!"Президент России Владимир Путин в среду выступил на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". Глава государства, в частности, отметил, что за январь-октябрь текущего года ВВП России увеличился на 4,1%. Говоря о растущей инфляции в России, Путин указал, что ответом на этот вызов должно стать увеличение предложения товаров и услуг на рынке, чтобы их объем отвечал внутреннему спросу как со стороны граждан, так и бизнеса. В этой связи он поручил правительству четче расставить приоритеты в мерах федеральной поддержки отраслям, снимать избыточные административные барьеры для работы бизнеса.Президент также заявил, что с июля 2025 года на всей территории Российской Федерации станут доступны расчеты с помощью цифрового рубля. Все необходимые инструменты национальной цифровой инфраструктуры для полноценного функционирования финансового сектора в России уже сформированы.Кроме того, Путин прокомментировал обещания Дональда Трампа ввести стопроцентные пошлины против стран, отказавшихся от использования доллара. По словам российского лидера, власти США сами спровоцировали процесс, когда другие страны вынуждены отказывать от использования доллара и разрабатывать собственные системы расчета. и этот процесс естественный и неизбежный.В водохранилище под Симферополем утонула машина с людьмиВ водохранилище под Симферополем утонул автомобиль, в котором находились два человека и собака. Все они погибли. Трагедия произошла в селе Кольчугино, сообщили в МЧС России.По данным ведомства, машину пришлось доставать с четырехметровой глубины. На месте работали 15 специалистов и пять единиц техники.План Трампа по УкраинеАмериканские СМИ сообщили, что план будущего президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине может включать отказ Киева от утраченных территорий в пользу России, а также снятие с повестки вопроса о членстве Украины в НАТО.Авторы отмечают, что Трампу еще предстоит собрать главную рабочую группу по разработке плана мирного урегулирования. По словам источников издания, итоговое соглашение, скорее всего, будет зависеть от того, что решат между собой Трамп, президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский.Отправка немецких войск на УкраинуГлава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин может ввести войска на Украину. По ее словам, "в случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть задействованы для обеспечения мира".В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц в этот же день в ходе выступления в Бундестаге заявил, что в нынешней ситуации "отправка сухопутных войск Германии на Украину не рассматривается", поскольку в противном случае возникают риски прямого военного столкновения России и НАТО.Срок крымчанину за госизменуВ Крыму 45-летнего жителя Керчи признали виновным в государственной измене за сотрудничество с украинскими спецслужбами. По данным следствия, мужчина сам предложил СБУ сотрудничество. Используя один из мессенджеров, он направил видеозаписи с географическими координатами мест дислокации средств противовоздушной обороны ВС России в Керчи.По решению суда мужчина отправится в колонию строгого режима на 15 лет с последующим ограничением свободы на 1,5 года.

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https://crimea.ria.ru/20241204/serdtse-otdayut-lyudyam-v-ria-novosti-krym-nagradili-krymskikh-volonterov-1142370534.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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