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О чем говорили Сергей Лавров и Такер Карлсон – подробности
О чем говорили Сергей Лавров и Такер Карлсон – подробности - РИА Новости Крым, 04.12.2024
О чем говорили Сергей Лавров и Такер Карлсон – подробности
Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону выйдет в ближайшее время и затронет ряд вопросов, касающихся... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T13:04
2024-12-04T13:04
2024-12-04T13:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону выйдет в ближайшее время и затронет ряд вопросов, касающихся преступлений киевского режима. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в среду.В числе преступлений киевского режима – обстрелы гражданской инфраструктуры, мирных населенных пунктов и многочисленные убийства гражданских людей, уничтожение и насильственный отъем храмов украинской православной церкви, преследование канонического православия и не только, перечислила официальный представитель МИД РФ.По словам Захаровой, интервью главы внешнеполитического ведомства России американскому журналисту выйдет в ближайшие дни. Полную его версию можно будет увидеть на официальных ресурсах российского внешнеполитического ведомства.Продолжительность интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону составит около полутора часов, оно получилось масштабным, рассказала ранее Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры с Киевом, денацификация и США: интервью Путина Такеру КарслонуИнтервью Трампа Такеру Карлсону – главноеЧто увидит мир после интервью Зеленского Такеру Карлсону
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новости, сергей лавров, такер карлсон, марина захарова, россия, сша, интервью, политика
О чем говорили Сергей Лавров и Такер Карлсон – подробности
Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону затронет вопрос по преступлениям киевского режима
13:04 04.12.2024 (обновлено: 13:14 04.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону выйдет в ближайшее время и затронет ряд вопросов, касающихся преступлений киевского режима. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в среду.
"Подробнейшим образом о том, что творится сейчас на территории Украины, что творит киевский режим за пределами Украины в отношении мирного населения, гражданской инфраструктуры, какие теракты совершают, о этимологии украинского кризиса, о будущем в нашем регионе подробнейшим образом министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил в интервью американскому общественному деятелю, публицисту Такеру Карслону", – рассказала Захарова.
В числе преступлений киевского режима – обстрелы гражданской инфраструктуры, мирных населенных пунктов и многочисленные убийства гражданских людей, уничтожение и насильственный отъем храмов украинской православной церкви, преследование канонического православия и не только, перечислила официальный представитель МИД РФ.
По словам Захаровой, интервью главы внешнеполитического ведомства России американскому журналисту выйдет в ближайшие дни. Полную его версию можно будет увидеть на официальных ресурсах российского внешнеполитического ведомства.
Продолжительность интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова
американскому журналисту Такеру Карлсону составит около полутора часов, оно получилось масштабным, рассказала ранее Захарова.
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