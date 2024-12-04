Рейтинг@Mail.ru
О чем говорили Сергей Лавров и Такер Карлсон – подробности - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241204/o-chem-govorili-sergey-lavrov-i-taker-karlson--podrobnosti-1142361833.html
О чем говорили Сергей Лавров и Такер Карлсон – подробности
О чем говорили Сергей Лавров и Такер Карлсон – подробности - РИА Новости Крым, 04.12.2024
О чем говорили Сергей Лавров и Такер Карлсон – подробности
Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону выйдет в ближайшее время и затронет ряд вопросов, касающихся... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T13:04
2024-12-04T13:14
новости
сергей лавров
такер карлсон
марина захарова
россия
сша
интервью
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142356469_84:0:1159:605_1920x0_80_0_0_7067e36c4f9c25c93161cf739b7134d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону выйдет в ближайшее время и затронет ряд вопросов, касающихся преступлений киевского режима. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в среду.В числе преступлений киевского режима – обстрелы гражданской инфраструктуры, мирных населенных пунктов и многочисленные убийства гражданских людей, уничтожение и насильственный отъем храмов украинской православной церкви, преследование канонического православия и не только, перечислила официальный представитель МИД РФ.По словам Захаровой, интервью главы внешнеполитического ведомства России американскому журналисту выйдет в ближайшие дни. Полную его версию можно будет увидеть на официальных ресурсах российского внешнеполитического ведомства.Продолжительность интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону составит около полутора часов, оно получилось масштабным, рассказала ранее Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры с Киевом, денацификация и США: интервью Путина Такеру КарслонуИнтервью Трампа Такеру Карлсону – главноеЧто увидит мир после интервью Зеленского Такеру Карлсону
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142356469_201:0:1037:627_1920x0_80_0_0_28afaf8332127b9b611a5b8f75745d69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, сергей лавров, такер карлсон, марина захарова, россия, сша, интервью, политика
О чем говорили Сергей Лавров и Такер Карлсон – подробности

Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону затронет вопрос по преступлениям киевского режима

13:04 04.12.2024 (обновлено: 13:14 04.12.2024)
 
© Telegram-канал Марии ЗахаровойИнтервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону
Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону
© Telegram-канал Марии Захаровой
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону выйдет в ближайшее время и затронет ряд вопросов, касающихся преступлений киевского режима. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в среду.

"Подробнейшим образом о том, что творится сейчас на территории Украины, что творит киевский режим за пределами Украины в отношении мирного населения, гражданской инфраструктуры, какие теракты совершают, о этимологии украинского кризиса, о будущем в нашем регионе подробнейшим образом министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил в интервью американскому общественному деятелю, публицисту Такеру Карслону", – рассказала Захарова.

В числе преступлений киевского режима – обстрелы гражданской инфраструктуры, мирных населенных пунктов и многочисленные убийства гражданских людей, уничтожение и насильственный отъем храмов украинской православной церкви, преследование канонического православия и не только, перечислила официальный представитель МИД РФ.
По словам Захаровой, интервью главы внешнеполитического ведомства России американскому журналисту выйдет в ближайшие дни. Полную его версию можно будет увидеть на официальных ресурсах российского внешнеполитического ведомства.
Продолжительность интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону составит около полутора часов, оно получилось масштабным, рассказала ранее Захарова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Переговоры с Киевом, денацификация и США: интервью Путина Такеру Карслону
Интервью Трампа Такеру Карлсону – главное
Что увидит мир после интервью Зеленского Такеру Карлсону
 
НовостиСергей ЛавровТакер КарлсонМарина ЗахароваРоссияСШАИнтервьюПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:05На Херсонщине злоумышленник пытался сбыть контрафактный табак на 24 млн
13:52Две тысячи жертв: в Феодосии вспоминают расстрелянных фашистами евреев
13:33Разгром ВСУ на шести направлениях – уничтожены более 1600 боевиков
13:23В зоне СВО погиб рядовой Колесниченко из Черноморского района Крыма
13:04О чем говорили Сергей Лавров и Такер Карлсон – подробности
12:52В Крыму планируют развивать медицинский туризм
12:32Армия России ударила авиацией и БПЛА по военным аэродромам на Украине
12:25План Трампа по Украине - СМИ раскрыли детали
12:19Российские военные разгромили погранотряд Украины в Харьковской области
11:58Банк России допустил повышение ключевой ставки
11:58Письма Деду Морозу будут отправлять из Крыма
11:41Военный полигон "Чауда" в Крыму закрыли из-за подготовки авиачастей
11:16Когда достроят новый физкультурный комплекс в Судаке
11:07В Крыму вынесли приговор педофилу за насилие над маленькой дочерью
10:51Житель Керчи получил 15 лет колонии за госизмену
10:36Убрать оппозицию и создать новую партию: инструкции ЕС для Молдавии
10:32Весенняя высадка в декабре: сотни цветов украсят клумбы Симферополя
10:17Германия может ввести войска на Украину - МИД ФРГ
10:13СК проверит сообщения о вывозе детей из девяти регионов РФ за границу
10:05Ялта вошла в пятерку главных направлений для отдыха с детьми в декабре
Лента новостейМолния