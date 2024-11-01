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Интервью Трампа Такеру Карлсону – главное

Интервью Трампа Такеру Карлсону – главное - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Интервью Трампа Такеру Карлсону – главное

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп дал интервью журналисту Такеру Карлсону в преддверие выборов главы государства,... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T11:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп дал интервью журналисту Такеру Карлсону в преддверие выборов главы государства, которые состоятся 5 ноября. В ходе беседы Трамп сделал ряд резких заявлений, касающихся как его оппонентов-демократов, так и отношений с Россией. Его основные высказывания – в подборке РИА Новости Крым.Отношение к РоссииТрамп назвал "больными людьми" тех, кто обвиняет его в дружбе с Россией и работе на Москву.Одним из аргументов в пользу своих слов политик назвал его усилия по блокировке строительства "Северного потока – 2".Разрушить союз Москвы и ПекинаОдной из своих основных целей в случае победы на выборах Трамп видит в разрушении союза России и Китая.По его словам, нынешний президент Джо Байден "объединил" Москву и Пекин. Трамп назвал это "позором" и сказал, что ему придется "разъединить" их.Трамп напомнил слова своего профессора в Уортонской школе бизнеса о том, что "единственное, чего нельзя допустить, – это объединения России и Китая".При этом Трамп заверил, что сможет "нормально общаться" с лидерами России, Китая и КНДР."Есть причины для враждебных отношений, но если у тебя есть умелый человек, умелый президент, то он сможет наладить все отношения, а не будет развивать конфликт", - сказал он.Доллар теряет статусТрамп обвинил нынешнюю администрацию США в том, что при них доллар стал терять статус стандарта международных торгово-финансовых расчетов. По словам политика, это сравнимо с "проигрышем войны". Он также пообещал, что положит конец этой тенденции в случае своей победы.Умственные способности оппонентовТрамп высказал убеждение, что все, кто выдвигает свою кандидатуру на пост президента или вице-президента, должны проходить тесты на определение умственных способностей.Шансы на победуОценивая свои шансы на победу, кандидат от республиканцев заявил, что "все будет хорошо"."Мы лидируем с большим отрывом, и если мы не допустим подтасовок, ведь мы имеем дело с кучей обманщиков, то у нас будет потрясающая победа. Уверен, так и будет, и, думаю, это войдет в историю как одна из величайших побед всех времен", - приводит слова Трампа "ИноСМИ".Ближний кругТрамп также заявил, что в случае своего возвращения в Овальный кабинет миллиардер Илон Маск и политик Роберт Кеннеди-младший займут "влиятельные должности" в его администрации.При этом кандидат в президенты США не стал уточнять, о каких именно должностях идет речь.Граница важнее инфляцииГлавной проблемой в США Трамп, по его же словам, считает не "гнилую экономику" или "огромную инфляцию", достигшую максимума за последние 48 лет, а бесконтрольную миграцию."Худшее, что случилось с нашей страной, – это то, что сюда впустили миллионы преступников. Смотрите: когда люди опустошают свои тюрьмы и отправляют заключенных в США, творятся жуткие вещи. Они прибывают сюда без каких-либо проверок, совершенно бесконтрольно. Буквально текут рекой", - сказал онЧитайте также на РИА Новости Крым:Интервью Трампа Илону Маску: главные заявленияВ США демократы готовят массовую фальсификацию выборов – сенаторУкраина может потерять поддержку США в случае победы Трампа – СМИ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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