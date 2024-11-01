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"Эти люди больны": Трамп отверг обвинения в дружбе с Россией

"Эти люди больны": Трамп отверг обвинения в дружбе с Россией - РИА Новости Крым, 01.11.2024

"Эти люди больны": Трамп отверг обвинения в дружбе с Россией

Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отверг обвинения в работе на Россию и назвал утверждающих подобное "больными". РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T08:38

2024-11-01T08:38

2024-11-01T08:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отверг обвинения в работе на Россию и назвал утверждающих подобное "больными". Такое заявление политик сделал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.Одним из аргументов в пользу своих слов кандидат в президенты США назвал его усилия по блокировке строительства "Северного потока – 2".Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ранее заявлял, что в случае победы на выборах надеется вновь поладить с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что во время своего президентского срока поддерживал с Владимиром Путиным хорошие отношения. Политик также добавил, что считает лидеров России и Китая "лучшими из лучших в своем деле".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина может потерять поддержку США в случае победы Трампа – СМИЛавров оценил готовность Трампа завершить украинский конфликтИнтервью Трампа Илону Маску: главные заявления

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россия, сша, дональд трамп, такер карлсон, внешняя политика, в мире, новости, политика