"Эти люди больны": Трамп отверг обвинения в дружбе с Россией
Дональд Трамп отверг обвинения в дружбе с Россией и работе на Москву
© AP Photo Gerald HerbertКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время президентских дебатов с президентом Джо Байденом
© AP Photo Gerald Herbert
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отверг обвинения в работе на Россию и назвал утверждающих подобное "больными". Такое заявление политик сделал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
"Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны", - сказал Трамп в интервью, которое транслировалось на канале Карлсона.
Одним из аргументов в пользу своих слов кандидат в президенты США назвал его усилия по блокировке строительства "Северного потока – 2".
"Это самый большой газопровод в мире, простирающийся от России до Германии. Я уничтожил его. Никто не мог этого сделать, кроме меня. Я остановил его (строительство - ред.)", - сказал политик.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ранее заявлял, что в случае победы на выборах надеется вновь поладить с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что во время своего президентского срока поддерживал с Владимиром Путиным хорошие отношения. Политик также добавил, что считает лидеров России и Китая "лучшими из лучших в своем деле".
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