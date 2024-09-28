https://crimea.ria.ru/20240928/lavrov-otsenil-gotovnost-trampa-zavershit-ukrainskiy-konflikt-1140711451.html

Лавров оценил готовность Трампа завершить украинский конфликт

Лавров оценил готовность Трампа завершить украинский конфликт - РИА Новости Крым, 28.09.2024

Лавров оценил готовность Трампа завершить украинский конфликт

Россия рада любым инициативам, которые приведут к урегулированию конфликта на Украине на основе устранения коренных причин этого кризиса. Так глава МИД РФ... РИА Новости Крым, 28.09.2024

2024-09-28T20:51

2024-09-28T20:51

2024-09-28T20:55

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Россия рада любым инициативам, которые приведут к урегулированию конфликта на Украине на основе устранения коренных причин этого кризиса. Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал обещание кандидата в президенты США Дональда Трампа быстро завершить украинский конфликт в случае своей победы на выборах. Накануне Трамп на встрече с Владимиром Зеленским пообещал в случае победы на ноябрьских выборах президента США положить конец конфликту на Украине еще до инаугурации, которая состоится через несколько месяцев после выборов. Глава МИД РФ уточнил, что эти коренные причины заключаются во втягивании Украины в НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России, а также в грубейших нарушениях языковых и культурных прав русскоязычных граждан и прав на свободу совести и вероисповедания. На этой неделе состоялся визит Владимира Зеленского в США. В частности, на встрече с президентом Джо Байденом и вице-президентом, кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис он представил свой "план победы". Основным пунктом плана является разрешение на нанесение Киевом ударов по международно признанной территории России. Однако пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что смены подхода Вашингтона по этому вопросу не ожидается. Также Зеленский встретился Дональдом Трампом. По словам лидера киевского режима, он имеет "общий" с кандидатом от Республиканской партии взгляд на то, что "война в Украине должна быть остановлена".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: "Несостоятельный должник": что показал визит Зеленского в СШАСледите за руками: политолог об истинных целях Зеленского и ЗападаПочему Зеленский боится Трампа

https://crimea.ria.ru/20240928/ssha-zhdali-ot-zelenskogo-plan-peremiriya---eks-posol-ukrainy-1140711315.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), оон, генассамблея оон, политика, новости, сша, дональд трамп