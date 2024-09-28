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Лавров оценил готовность Трампа завершить украинский конфликт - РИА Новости Крым, 28.09.2024
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Лавров оценил готовность Трампа завершить украинский конфликт
Лавров оценил готовность Трампа завершить украинский конфликт - РИА Новости Крым, 28.09.2024
Лавров оценил готовность Трампа завершить украинский конфликт
Россия рада любым инициативам, которые приведут к урегулированию конфликта на Украине на основе устранения коренных причин этого кризиса. Так глава МИД РФ... РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T20:51
2024-09-28T20:55
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Россия рада любым инициативам, которые приведут к урегулированию конфликта на Украине на основе устранения коренных причин этого кризиса. Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал обещание кандидата в президенты США Дональда Трампа быстро завершить украинский конфликт в случае своей победы на выборах. Накануне Трамп на встрече с Владимиром Зеленским пообещал в случае победы на ноябрьских выборах президента США положить конец конфликту на Украине еще до инаугурации, которая состоится через несколько месяцев после выборов. Глава МИД РФ уточнил, что эти коренные причины заключаются во втягивании Украины в НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России, а также в грубейших нарушениях языковых и культурных прав русскоязычных граждан и прав на свободу совести и вероисповедания. На этой неделе состоялся визит Владимира Зеленского в США. В частности, на встрече с президентом Джо Байденом и вице-президентом, кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис он представил свой "план победы". Основным пунктом плана является разрешение на нанесение Киевом ударов по международно признанной территории России. Однако пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что смены подхода Вашингтона по этому вопросу не ожидается. Также Зеленский встретился Дональдом Трампом. По словам лидера киевского режима, он имеет "общий" с кандидатом от Республиканской партии взгляд на то, что "война в Украине должна быть остановлена".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: "Несостоятельный должник": что показал визит Зеленского в СШАСледите за руками: политолог об истинных целях Зеленского и ЗападаПочему Зеленский боится Трампа
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), оон, генассамблея оон, политика, новости, сша, дональд трамп
Лавров оценил готовность Трампа завершить украинский конфликт

Для разрешения конфликта на Украине нужно устранить его коренные причины – Лавров

20:51 28.09.2024 (обновлено: 20:55 28.09.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Россия рада любым инициативам, которые приведут к урегулированию конфликта на Украине на основе устранения коренных причин этого кризиса. Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал обещание кандидата в президенты США Дональда Трампа быстро завершить украинский конфликт в случае своей победы на выборах.
Накануне Трамп на встрече с Владимиром Зеленским пообещал в случае победы на ноябрьских выборах президента США положить конец конфликту на Украине еще до инаугурации, которая состоится через несколько месяцев после выборов.
"Мы будем рады любым инициативам, которые приведут к желаемому результату. А результат может быть только один – урегулирование этой проблемы на основе устранения коренных причин украинского кризиса", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам выступления на сессии Генассамблеи ООН.
Глава МИД РФ уточнил, что эти коренные причины заключаются во втягивании Украины в НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России, а также в грубейших нарушениях языковых и культурных прав русскоязычных граждан и прав на свободу совести и вероисповедания.
На этой неделе состоялся визит Владимира Зеленского в США. В частности, на встрече с президентом Джо Байденом и вице-президентом, кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис он представил свой "план победы". Основным пунктом плана является разрешение на нанесение Киевом ударов по международно признанной территории России. Однако пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что смены подхода Вашингтона по этому вопросу не ожидается.
Также Зеленский встретился Дональдом Трампом. По словам лидера киевского режима, он имеет "общий" с кандидатом от Республиканской партии взгляд на то, что "война в Украине должна быть остановлена".
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ООНГенассамблея ООНПолитикаНовостиСШАДональд Трамп
 
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20:51Лавров оценил готовность Трампа завершить украинский конфликт
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