https://crimea.ria.ru/20241116/svetlana-svetlichnaya--biografiya-1141900501.html

Светлана Светличная – биография

Светлана Светличная – биография - РИА Новости Крым, 16.11.2024

Светлана Светличная – биография

Светлана Афанасьевна Светличная родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакане (сейчас Гюмри, Армения) в семье военного. Несмотря на частые переезды из-за... РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T12:45

2024-11-16T12:45

2024-11-16T12:46

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светлана светличная

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Светлана Афанасьевна Светличная родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакане (сейчас Гюмри, Армения) в семье военного. Несмотря на частые переезды из-за отцовской службы, Светлана всегда была занята в художественной самодеятельности.В 1963 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, мастерскую Михаила Ромма.В 1963-1993 годах была актрисой Театра-студии киноактера.Одной из ее лучших театральных ролей стала Марья Тимофеевна Лебядкина в спектакле "Бесы" по Федору Достоевскому.В кино Светличная дебютировала в 1960 году в фильме "Колыбельная". Роли в кинолентах "Им покоряется небо" (1963), "Мне двадцать лет" (1965), "Стряпуха" (1965), "Чистые пруды" (1965), "Неподсуден" (1969) создали Светлане Светличной имидж одной из самых красивых актрис советского кино.Светличная также снималась в фильмах "Герой нашего времени" (1965), "Тридцать три" (1965), "Держись за облака" (1972), "Анна Павлова" (1983), сериале "Место встречи изменить нельзя" (1979).В 2000-х годах она сыграла роли в фильмах "Дом у соленого озера" (2004), "Богиня: как я полюбила" (2004), "Звезда Империи" (2007), "Похищение Богини" (2009).В 2012 году артистка исполнила главную роль в драме голландского режиссера Йоса Стеллинга "Девушка и смерть".Актриса была замужем за народным артистом России Владимиром Ивашовым (1939-1995), который сыграл роль Алеши в фильме "Баллада о солдате". У пары было два сына - Алексей и Олег, последний из них скончался

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, биография, кинематограф, ссср, кино, искусство , культура, светлана светличная