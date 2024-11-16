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Светлана Светличная – биография - РИА Новости Крым, 16.11.2024
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Светлана Светличная – биография
Светлана Светличная – биография - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Светлана Светличная – биография
Светлана Афанасьевна Светличная родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакане (сейчас Гюмри, Армения) в семье военного. Несмотря на частые переезды из-за... РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T12:45
2024-11-16T12:46
утраты
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светлана светличная
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Светлана Афанасьевна Светличная родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакане (сейчас Гюмри, Армения) в семье военного. Несмотря на частые переезды из-за отцовской службы, Светлана всегда была занята в художественной самодеятельности.В 1963 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, мастерскую Михаила Ромма.В 1963-1993 годах была актрисой Театра-студии киноактера.Одной из ее лучших театральных ролей стала Марья Тимофеевна Лебядкина в спектакле "Бесы" по Федору Достоевскому.В кино Светличная дебютировала в 1960 году в фильме "Колыбельная". Роли в кинолентах "Им покоряется небо" (1963), "Мне двадцать лет" (1965), "Стряпуха" (1965), "Чистые пруды" (1965), "Неподсуден" (1969) создали Светлане Светличной имидж одной из самых красивых актрис советского кино.Светличная также снималась в фильмах "Герой нашего времени" (1965), "Тридцать три" (1965), "Держись за облака" (1972), "Анна Павлова" (1983), сериале "Место встречи изменить нельзя" (1979).В 2000-х годах она сыграла роли в фильмах "Дом у соленого озера" (2004), "Богиня: как я полюбила" (2004), "Звезда Империи" (2007), "Похищение Богини" (2009).В 2012 году артистка исполнила главную роль в драме голландского режиссера Йоса Стеллинга "Девушка и смерть".Актриса была замужем за народным артистом России Владимиром Ивашовым (1939-1995), который сыграл роль Алеши в фильме "Баллада о солдате". У пары было два сына - Алексей и Олег, последний из них скончался
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утраты, биография, кинематограф, ссср, кино, искусство , культура, светлана светличная
Светлана Светличная – биография

Биография Светланы Светличной

12:45 16.11.2024 (обновлено: 12:46 16.11.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Светлана Афанасьевна Светличная родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакане (сейчас Гюмри, Армения) в семье военного. Несмотря на частые переезды из-за отцовской службы, Светлана всегда была занята в художественной самодеятельности.
В 1963 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, мастерскую Михаила Ромма.
В 1963-1993 годах была актрисой Театра-студии киноактера.
Одной из ее лучших театральных ролей стала Марья Тимофеевна Лебядкина в спектакле "Бесы" по Федору Достоевскому.
В кино Светличная дебютировала в 1960 году в фильме "Колыбельная". Роли в кинолентах "Им покоряется небо" (1963), "Мне двадцать лет" (1965), "Стряпуха" (1965), "Чистые пруды" (1965), "Неподсуден" (1969) создали Светлане Светличной имидж одной из самых красивых актрис советского кино.
Всесоюзная популярность пришла к артистке после эпизодической роли Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" (1969). А ее любимой ролью в 1970-е годы стала Габи в легендарном телесериале Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" (1973).
Светличная также снималась в фильмах "Герой нашего времени" (1965), "Тридцать три" (1965), "Держись за облака" (1972), "Анна Павлова" (1983), сериале "Место встречи изменить нельзя" (1979).
В 2000-х годах она сыграла роли в фильмах "Дом у соленого озера" (2004), "Богиня: как я полюбила" (2004), "Звезда Империи" (2007), "Похищение Богини" (2009).
В 2012 году артистка исполнила главную роль в драме голландского режиссера Йоса Стеллинга "Девушка и смерть".
Актриса была замужем за народным артистом России Владимиром Ивашовым (1939-1995), который сыграл роль Алеши в фильме "Баллада о солдате". У пары было два сына - Алексей и Олег, последний из них скончался
 
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