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Новости СВО: уничтожены свыше 1700 боевиков и шесть складов боеприпасов - РИА Новости Крым, 16.11.2024
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Новости СВО: уничтожены свыше 1700 боевиков и шесть складов боеприпасов
Новости СВО: уничтожены свыше 1700 боевиков и шесть складов боеприпасов - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Новости СВО: уничтожены свыше 1700 боевиков и шесть складов боеприпасов
Российские войска за сутки уничтожили шесть складов с боеприпасами для украинской армии и отразили девять вражеских контратак. Потери ВСУ превысили 1755... РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T13:32
2024-11-16T13:32
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска за сутки уничтожили шесть складов с боеприпасами для украинской армии и отразили девять вражеских контратак. Потери ВСУ превысили 1755 человек, сообщили в субботу в Минобороны.На этом участке фронта потери противника составили 70 военнослужащих, также сожжены четыре орудия Д-20 и три гаубицы Д-30 и уничтожены два склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и отразили две контратаки ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, а также РСЗО "Партизан", польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", два орудия М119 американского производства и три склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение вражеским формированиям возле Славянска, Северска, Дачного, Андреевки, Доброволья и Курахово."Отражены две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 625 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в субботней сводке Минобороны.Войска "Центра" отразили четыре контратаки штурмовых подразделений ВСУ и нанесли поражение живой силе и технике противника возле Петровки, Дылеевки, Селидово, Ильинки, Новогродовки. На этом участке фронта противник потерял свыше 370 военнослужащих, 11 единиц военной транспортной техники, две гаубицы "Мста-Б", три гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира".Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка и Новодаровка. Потери противника составили до 140 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация".Бойцы группировки "Днепр" нанесли поражение врагу близ Орехова, Новоандреевки, Михайловки и Камышан на Херсонщине. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 110 военнослужащих, а также недосчитались трех автомобилей и американской гаубицы М777.Также по данным военного ведомства Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике - подразделения группировки войск "Центр" освободили Ленинское, а бойцы "Востока" в результате успешных активных действий теперь контролируют Макаровку.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 40 украинских боевиков сдались в плен РоссииПочти 16 тысяч боевиков ВСУ уничтожены за неделю боевНовости СВО: отражены 23 контратаки и уничтожены почти 2000 боевиков
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , харьковская область, донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область
Новости СВО: уничтожены свыше 1700 боевиков и шесть складов боеприпасов

ВСУ за сутки потеряли 1755 боевиков и шесть складов боеприпасов – Минобороны

13:32 16.11.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрупнокалиберный пулемет "Корд"
Крупнокалиберный пулемет Корд - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска за сутки уничтожили шесть складов с боеприпасами для украинской армии и отразили девять вражеских контратак. Потери ВСУ превысили 1755 человек, сообщили в субботу в Минобороны.
Военнослужащие группировки войск "Север" на Харьковском направлении поразили формирования иностранных наемников возле Великого Бурлука, Малых Проходов и Волчанска.
На этом участке фронта потери противника составили 70 военнослужащих, также сожжены четыре орудия Д-20 и три гаубицы Д-30 и уничтожены два склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и отразили две контратаки ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, а также РСЗО "Партизан", польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", два орудия М119 американского производства и три склада боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение вражеским формированиям возле Славянска, Северска, Дачного, Андреевки, Доброволья и Курахово.
"Отражены две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 625 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в субботней сводке Минобороны.
Войска "Центра" отразили четыре контратаки штурмовых подразделений ВСУ и нанесли поражение живой силе и технике противника возле Петровки, Дылеевки, Селидово, Ильинки, Новогродовки. На этом участке фронта противник потерял свыше 370 военнослужащих, 11 единиц военной транспортной техники, две гаубицы "Мста-Б", три гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира".
Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка и Новодаровка. Потери противника составили до 140 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация".
Бойцы группировки "Днепр" нанесли поражение врагу близ Орехова, Новоандреевки, Михайловки и Камышан на Херсонщине. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 110 военнослужащих, а также недосчитались трех автомобилей и американской гаубицы М777.
Также по данным военного ведомства Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике - подразделения группировки войск "Центр" освободили Ленинское, а бойцы "Востока" в результате успешных активных действий теперь контролируют Макаровку.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУХарьковская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьХерсонская область
 
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