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Новости СВО: уничтожены свыше 1700 боевиков и шесть складов боеприпасов

Новости СВО: уничтожены свыше 1700 боевиков и шесть складов боеприпасов - РИА Новости Крым, 16.11.2024

Новости СВО: уничтожены свыше 1700 боевиков и шесть складов боеприпасов

Российские войска за сутки уничтожили шесть складов с боеприпасами для украинской армии и отразили девять вражеских контратак. Потери ВСУ превысили 1755... РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T13:32

2024-11-16T13:32

2024-11-16T13:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска за сутки уничтожили шесть складов с боеприпасами для украинской армии и отразили девять вражеских контратак. Потери ВСУ превысили 1755 человек, сообщили в субботу в Минобороны.На этом участке фронта потери противника составили 70 военнослужащих, также сожжены четыре орудия Д-20 и три гаубицы Д-30 и уничтожены два склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и отразили две контратаки ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, а также РСЗО "Партизан", польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", два орудия М119 американского производства и три склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение вражеским формированиям возле Славянска, Северска, Дачного, Андреевки, Доброволья и Курахово."Отражены две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 625 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в субботней сводке Минобороны.Войска "Центра" отразили четыре контратаки штурмовых подразделений ВСУ и нанесли поражение живой силе и технике противника возле Петровки, Дылеевки, Селидово, Ильинки, Новогродовки. На этом участке фронта противник потерял свыше 370 военнослужащих, 11 единиц военной транспортной техники, две гаубицы "Мста-Б", три гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира".Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка и Новодаровка. Потери противника составили до 140 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация".Бойцы группировки "Днепр" нанесли поражение врагу близ Орехова, Новоандреевки, Михайловки и Камышан на Херсонщине. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 110 военнослужащих, а также недосчитались трех автомобилей и американской гаубицы М777.Также по данным военного ведомства Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике - подразделения группировки войск "Центр" освободили Ленинское, а бойцы "Востока" в результате успешных активных действий теперь контролируют Макаровку.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 40 украинских боевиков сдались в плен РоссииПочти 16 тысяч боевиков ВСУ уничтожены за неделю боевНовости СВО: отражены 23 контратаки и уничтожены почти 2000 боевиков

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