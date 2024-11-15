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Больше 40 украинских боевиков сдались в плен России
Больше 40 украинских боевиков сдались в плен России - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Больше 40 украинских боевиков сдались в плен России
Об этом сказано в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T13:45
2024-11-15T13:45
2024-11-15T13:45
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
пленные
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Армия России взяла в плен 41 украинского военнослужащего за неделю. Об этом сказано в сводке Минобороны.Еще более 15,5 тысяч боевиков были уничтожены в боях. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35 858 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 331 танк и других боевых бронированных машин, 1488 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 950 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 411 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Степановку в ДНРВознесенка в ДНР перешла под контроль России Удары по Украине – что уничтожено
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пленные, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Больше 40 украинских боевиков сдались в плен России
41 боевик ВСУ сдался в плен российским силам за неделю – Минобороны