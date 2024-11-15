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Больше 40 украинских боевиков сдались в плен России

Больше 40 украинских боевиков сдались в плен России - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Больше 40 украинских боевиков сдались в плен России

Об этом сказано в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T13:45

2024-11-15T13:45

2024-11-15T13:45

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Армия России взяла в плен 41 украинского военнослужащего за неделю. Об этом сказано в сводке Минобороны.Еще более 15,5 тысяч боевиков были уничтожены в боях. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35 858 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 331 танк и других боевых бронированных машин, 1488 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 950 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 411 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Степановку в ДНРВознесенка в ДНР перешла под контроль России Удары по Украине – что уничтожено

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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