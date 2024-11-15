https://crimea.ria.ru/20241115/skolko-milliardov-poluchil-krym-na-podderzhku-agrariev-za-10-let-1141883807.html
Сколько миллиардов получил Крым на поддержку аграриев за 10 лет
Сколько миллиардов получил Крым на поддержку аграриев за 10 лет - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Сколько миллиардов получил Крым на поддержку аграриев за 10 лет
Сельское хозяйство Крыма активно развивается. Какая поддержку оказывается аграриям республики, сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк в своем... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T14:22
2024-11-15T14:22
2024-11-15T15:27
сельское хозяйство
крым
юрий гоцанюк
новости крыма
экономика крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1b/1140678026_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d9fda220fddc5b77b273bce4e07984d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Сельское хозяйство Крыма активно развивается. Какая поддержку оказывается аграриям республики, сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк в своем официальном Telegram-канале.По информации Юрия Гоцанюка, за этот период приобрели 2,5 тысячи единиц новой техники. Господдержку на 890 млн рублей получили 508 фермерских хозяйств.Кроме того, в 5,5 раз выросли инвестиции в основной капитал агропромышленного комплекса — до 8,3 млрд руб. Сельское хозяйство Крыма сегодня составляет около 8% валового регионального продукта (ВРП)."В этой сфере трудятся более 77 тыс. крымчан. За последние годы средняя зарплата в отрасли увеличилась почти в 3 раза, что превышает средние показатели по стране и ЮФО", - уточнил Юрий Гоцанюк.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, Крым полностью обеспечивает собственные потребности в молоке, хлебе, фруктах и мясе. Но в регионе необходимо наращивать объемы собственного производства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бесхозные сельхозземли признают собственностью муниципалитетовЯблоки нового урожая в Крыму: где их будут продаватьКак развивается сельское хозяйство в Сакском районе
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1b/1140678026_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ebe6931114d375ae29dc35ce0dabdbb3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, крым, юрий гоцанюк, новости крыма, экономика крыма, инфографика
Сколько миллиардов получил Крым на поддержку аграриев за 10 лет
Для поддержки сельского хозяйства Крыма выделены 27,6 млрд рублей с 2014 года
14:22 15.11.2024 (обновлено: 15:27 15.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Сельское хозяйство Крыма активно развивается. Какая поддержку оказывается аграриям республики, сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк в своем официальном Telegram-канале.
"С 2014 года на поддержку агропрома выделено 27,6 млрд рублей, из которых около 3 млрд рублей запланировано на текущий год", - говорится в сообщении.
По информации Юрия Гоцанюка, за этот период приобрели 2,5 тысячи единиц новой техники. Господдержку на 890 млн рублей получили 508 фермерских хозяйств.
Кроме того, в 5,5 раз выросли инвестиции в основной капитал агропромышленного комплекса — до 8,3 млрд руб. Сельское хозяйство Крыма сегодня составляет около 8% валового регионального продукта (ВРП).
"В этой сфере трудятся более 77 тыс. крымчан. За последние годы средняя зарплата в отрасли увеличилась почти в 3 раза, что превышает средние показатели по стране и ЮФО", - уточнил Юрий Гоцанюк.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, Крым полностью обеспечивает собственные потребности в молоке, хлебе, фруктах и мясе. Но в регионе необходимо наращивать объемы
собственного производства.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: