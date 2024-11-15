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Сколько миллиардов получил Крым на поддержку аграриев за 10 лет - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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Сколько миллиардов получил Крым на поддержку аграриев за 10 лет
Сколько миллиардов получил Крым на поддержку аграриев за 10 лет - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Сколько миллиардов получил Крым на поддержку аграриев за 10 лет
Сельское хозяйство Крыма активно развивается. Какая поддержку оказывается аграриям республики, сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк в своем... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T14:22
2024-11-15T15:27
сельское хозяйство
крым
юрий гоцанюк
новости крыма
экономика крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Сельское хозяйство Крыма активно развивается. Какая поддержку оказывается аграриям республики, сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк в своем официальном Telegram-канале.По информации Юрия Гоцанюка, за этот период приобрели 2,5 тысячи единиц новой техники. Господдержку на 890 млн рублей получили 508 фермерских хозяйств.Кроме того, в 5,5 раз выросли инвестиции в основной капитал агропромышленного комплекса — до 8,3 млрд руб. Сельское хозяйство Крыма сегодня составляет около 8% валового регионального продукта (ВРП)."В этой сфере трудятся более 77 тыс. крымчан. За последние годы средняя зарплата в отрасли увеличилась почти в 3 раза, что превышает средние показатели по стране и ЮФО", - уточнил Юрий Гоцанюк.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, Крым полностью обеспечивает собственные потребности в молоке, хлебе, фруктах и мясе. Но в регионе необходимо наращивать объемы собственного производства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бесхозные сельхозземли признают собственностью муниципалитетовЯблоки нового урожая в Крыму: где их будут продаватьКак развивается сельское хозяйство в Сакском районе
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сельское хозяйство, крым, юрий гоцанюк, новости крыма, экономика крыма, инфографика
Сколько миллиардов получил Крым на поддержку аграриев за 10 лет

Для поддержки сельского хозяйства Крыма выделены 27,6 млрд рублей с 2014 года

14:22 15.11.2024 (обновлено: 15:27 15.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Сельское хозяйство Крыма активно развивается. Какая поддержку оказывается аграриям республики, сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк в своем официальном Telegram-канале.
"С 2014 года на поддержку агропрома выделено 27,6 млрд рублей, из которых около 3 млрд рублей запланировано на текущий год", - говорится в сообщении.
По информации Юрия Гоцанюка, за этот период приобрели 2,5 тысячи единиц новой техники. Господдержку на 890 млн рублей получили 508 фермерских хозяйств.
Сколько получил Крым на поддержку аграриев за 10 лет
Кроме того, в 5,5 раз выросли инвестиции в основной капитал агропромышленного комплекса — до 8,3 млрд руб. Сельское хозяйство Крыма сегодня составляет около 8% валового регионального продукта (ВРП).
"В этой сфере трудятся более 77 тыс. крымчан. За последние годы средняя зарплата в отрасли увеличилась почти в 3 раза, что превышает средние показатели по стране и ЮФО", - уточнил Юрий Гоцанюк.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, Крым полностью обеспечивает собственные потребности в молоке, хлебе, фруктах и мясе. Но в регионе необходимо наращивать объемы собственного производства.
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Сельское хозяйствоКрымЮрий ГоцанюкНовости КрымаЭкономика Крыма
 
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