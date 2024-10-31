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Как развивается сельское хозяйство в Сакском районе
Как развивается сельское хозяйство в Сакском районе - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Как развивается сельское хозяйство в Сакском районе
В Сакском районе Крыма динамично развивается сельское хозяйство. Местные фермеры получают гранты и поддержку от государства, сказал в комментарии РИА Новости... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T20:33
2024-10-31T20:33
2024-10-31T20:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Сакском районе Крыма динамично развивается сельское хозяйство. Местные фермеры получают гранты и поддержку от государства, сказал в комментарии РИА Новости Крым глава администрации района Владислав Хаджиев.При этом он отметил, что агроклиматические условия "всегда вносили, будут вносить коррективы в развитие этой отрасли", однако использование новых технологий и тот факт, что значительное количество субъектов хозяйствования в этой сфере получают гранты и поддержку" от государства, помогают отрасли развиваться и быть весьма успешной в регионе.Как ранее в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, член-корреспондент РАН, президент Крымской Академии наук Владимир Паштецкий, сорта и гибриды селекции НИИ сельского хозяйства Крыма обеспечивают 70% суперэлиты региональных семян зерновых.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Субтропики в степи: где в Крыму выращивают лимоны и апельсиныВ Крыму провели тайную дегустацию дынь и томатов местной селекцииСколько корова дает молока: конкурс на лучшего дояра прошел в Крыму
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Как развивается сельское хозяйство в Сакском районе
Сакский район Крыма специализируется на сельскохозяйственном производстве