https://crimea.ria.ru/20231118/subtropiki-v-stepi-gde-v-krymu-vyraschivayut-limony-i-apelsiny-1132828117.html

Субтропики в степи: где в Крыму выращивают лимоны и апельсины

Субтропики в степи: где в Крыму выращивают лимоны и апельсины - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Субтропики в степи: где в Крыму выращивают лимоны и апельсины

- Можно мне два килограмма ваших лимонов? РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T17:20

2023-11-18T17:20

2023-11-18T17:20

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- Можно мне два килограмма ваших лимонов?- Конечно, можно. Сейчас сами себе их и соберете, - с улыбкой говорит владелец лимонария в селе Червоное Сакского района и просит супругу Эльмиру принести гостье секатор.Идею предлагать посетителям теплицы собственноручно собирать урожай садовод-любитель Сеит Усеинов подсмотрел еще лет десять назад в Израиле, как одно из направлений агротуризма. Говорит, запускаешь людей – у них глаза разбегаются. Не знают, какой же из лимончиков срезать.- Просто оторвать не получится, плод крепенько сидит, нужно либо срезать, либо хорошенько покрутить. Да вы не бойтесь! Режьте с веточками – это дереву не вредит. А еще листочки можно заваривать в чай, вкусно получается, - объясняет он.Лимоны вместо роз и гладиолусовВот уже 28 лет семья Усеиновых выращивает в Сакском районе, в ветреной крымской степи, теплолюбивую экзотику - лимон Мейера, который еще называют китайским. Считается, что это гибрид апельсина и лимона, созданный самой природой. Кожура зрелых плодов гладкая, тоненькая и мягкая на ощупь, имеет оранжево-желтую окраску. Мякоть – сладковатая и сочная, насыщенного желтого цвета. Плоды некрупные, круглее других представителей этой культуры и очень ароматные.Сеит — лингвист, работал переводчиком. Но когда обзавелся семьей, когда родились дети, решил осесть и продолжить дело отца, чтобы "жить спокойной жизнью".Когда-то, еще в 1995 году, его отец Усеин Усеинов разбил на пяти сотках своего огорода три теплицы и решил выращивать в них, на тяжелой глинистой сакской земле, экзотические растения. Первые тридцать черенков приобрели у лимоновода из Бахчисарайского района, а тот, в свою очередь, привез их из Средней Азии. Говорит, уже нет ни этого человека, ни его лимонария. А деревья его, те, что когда-то были черенками, живут. И жить будут до полувека."В 1994-1995 годах, когда вокруг была разруха, было очень тяжело. Мы выращивали гвоздику, розы, гладиолусы. По будням в школе - мы с мужем педагоги: я учитель дошкольного образования, а муж преподавал музыку. В выходные торговали. Но выращивать гвоздику – это очень трудоемкое дело, постоянно нужно с ядами работать, мне это надоело. Родственник посоветовал посадить лимоны, говорит, легче будет. Оказалось, не легче. (Улыбается). Но вот уже почти тридцать лет ими занимаемся", - признается супруга Усеина Алие Усеинова. И добавляет: раньше лимоны Мейера в Средней Азии выращивали исключительно для ЦК КПСС, для "высшего общества".Первый урожай экзотических плодов получили только спустя пять лет. Под деревцами, чтобы как-то отбить средства, потраченные на отопление теплиц, и выжить в лихие девяностые, высаживали петрушку и укроп – торговали зеленью. Когда пошли лимоны – продавали их поштучно.На вопрос о том, как удалось в крымской степи вырастить субтропическую культуру, Усеинов-старший отвечает: "Важно научиться разговаривать с этими саженцами, любить их, заботиться. Тогда это растение ко всему приспособится и даже на скалах сможет расти".Лимону нужен субтропический климат"Моя теплица молодая. Первые деревья появились здесь десять лет назад. Есть деревья, которым по пять-шесть лет, и которые только три года как в грунте", - рассказывает Сеит, показывая свои владения на десяти сотках. Теплицу он построил сам.Штормовой ветер, который обрушился на полуостров в минувшее воскресенье, не обошел стороной и лимонарий в Червоном. То там, то здесь теплица зияет дырами. Хозяева их латают, как могут. Покупать новую пленку – цена кусается: за рулон придется отдать больше 23 тысяч рублей, а для этой теплицы их нужно восемь. Так что пока можно – чиним, признается Сеит.По его словам, от момента укоренения до полноценного урожая проходит три-четыре года. Сорт Мейера может зацвести и в первый год своей жизни – однако такие цветы желательно убирать. В воздухе разлит запах жасмина – так цветут лимоны."Справа – это мандарины, у меня их два сорта: покрупнее и помельче. Посадил два года назад. В этом году первый урожай. А слева - апельсины. Три года назад посадил. Тоже плоды есть, буду размножать. От привозных отличаются тем, что дозревают на кусте – очень сочные. А там, видите, мелкие пушистые листочки – это кумкват. У меня дети охотятся за ними, ждут, когда созреют. Едят с кожурой. Лимоны тоже едят как яблоки", - делится хозяин лимонной плантации. И добавляет: "А мой младший брат ест только кожуру от лимонов".Между рядами мандаринов он доращивает саженцы лимонов, продает всем желающим. Здесь "для декорации лаврушку посадил". С краю - понцирус трифолиата – один из самых холодостойких представителей цитрусовых, выносит и двадцатиградусные морозы, оттого в советское время любые цитрусовые прививали на эту "колючку". Так до сих пор делают в Абхазии и в Сочи. Растут у Сеита в теплице и диковинные для здешних широт фейхоа и бергамот, который в этом году заплодоносил впервые. Плоды похожи на мандарины, кожура горькая, необыкновенно ароматная, а мякоть сладкая. Надо теперь разбираться, как его в чай добавлять, смеется садовод, который тоже впервые попробовал эти плоды."Для лимонов, как и для других культур, важна правильная и своевременная обрезка, во время цветения важно соблюсти температурный режим и влажность. Это ведь субтропическое растение. Если жарко – завязь осыпается, если прохладно – плохо развивается. В теплице во время цветения должно быть +15…+18 градусов. Еще мы обязательно проветриваем и устраиваем дождевание", - рассказывает потомственный садовод-любитель.Зимой в теплице стараются поддерживать температуру около нуля градусов, чтобы деревья отдыхали. Если в теплице повысить температуру свыше 5 градусов, они будут цвести и плодоносить. Но тогда мы нам пришлось бы использовать "химию". Потому что деревьями нужна подпитка.Замерзает плодоносящая почка и экзотические плоды уже при двух градусах мороза. А вот взрослое дерево может выдержать до 10 градусов мороза."У нас однажды целая теплица померзла – пленку порвало. Мы все деревья срезали, пеньки одни. И через три года она опять начала давать урожай, - подключается к разговору отец Сеита – Усенин. А жена его добавляет: "А если в горшке погибает деревце – вытащи, промой корни, пересади в новую землю. И оно возродится. Вот такая это хорошая культура, которая размножается черенкованием и воздушным укоренением".Как пить кофе романо по-усеиновски- Алие, ваша семья почти тридцать лет занимается выращиванием лимонов, наверняка есть фирменных рецепт лимонного пирога или варенья?- Нет, зачем? Ведь они у нас всегда свежие. Единственное, мелкие лимоны мою, насухо вытирают и замораживаю. А летом, когда жарко, натираю их на мелкой терке и делаю освежающие напитки с мятой и лавровым листом. А еще маски для лица из лимона люблю делать. (Смеется). Даже на телевидение приглашали, рассказывала об этом.Чай с лимоном Усеиновы своим гостям, которые приезжают к ним на экскурсии и на сбор урожая, не предлагают. Смеются: "Мы ведь крымские татары, у нас по обычаю гостя нужно угощать кофе"."Мы не спрашиваем, любите ли вы кофе или нет. Вы пришли к нам, вы пьете кофе. Это наши семейные традиции", - заявляют они.Невестка аккуратно разливает по чашкам кофе. Выставляет на стол парварду, шоколадные конфеты, мандарины собственного урожая и нарезанный тоненькими кружочками лимон. А свекровь учит гостей: "Лимон нужно положить в чашку, хорошенько придавить ложечкой, чтобы сок пустил, добавить сахар по вкусу и наслаждаться. Это кофе по-усеиновски".Читайте также на РИА Новости Крым:Если жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в КрымуЯнтарные сады: где в Крыму делают вкусный сокКрымские сады вьетнамского патриота России

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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