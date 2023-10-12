https://crimea.ria.ru/20231012/yantarnye-sady-gde-v-krymu-delayut-vkusnyy-sok-1132059546.html

Янтарные сады: где в Крыму делают вкусный сок

Янтарные сады: где в Крыму делают вкусный сок - РИА Новости Крым, 12.10.2023

Янтарные сады: где в Крыму делают вкусный сок

Трактор с вереницей контейнеров идет меж рядов яблонь. Пройдет два-три ряда – и контейнеры полные. В каждый вмещается 300 килограммов яблок, а всего таких... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T19:37

2023-10-12T19:37

2023-10-12T18:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Трактор с вереницей контейнеров идет меж рядов яблонь. Пройдет два-три ряда – и контейнеры полные. В каждый вмещается 300 килограммов яблок, а всего таких тележек десять. Сначала рабочие выбирают крупные, ровные и гладенькие яблочки, а затем уже собирают и те, что обделены товарным видом, но на вкус ничуть не хуже. В хозяйстве не пропадет ни третий сорт, ни падалица. Все переработают в сок первого отжима - яблочный, яблочно-персиковый, яблочно-грушевый, яблочно-клубничный, яблочно-малиновый. В селе Янтарное Красногвардейского района работает одно из шести предприятий региона по переработке плодоовощной продукции.Вкусные и ароматные"Для сока больше подходят сладкие сорта, такие как "Голден", "Джана Голд". Их купажирут вместе с "Ренет Симиренко" или с "Айдаред", потому что них есть небольшая кислинка, чтобы сок не был приторно-сладким". Самый вкусный сок получается из переработанных вместе сортов "Ренет Симиренко" и "Джана Голд". А вот сидр хорош из сорта "Айдаред", - объясняет, угощая яблоками, агроном хозяйства Людмила Фитаева.Уборка яблок в садах предприятия продлится еще около месяца, сейчас здесь трудится около трех десятков человек. В планах собрать 1600 тонн, около 15% урожая пустят на сок.По словам Фитаевой, в этом году очень хороший урожай. Град, который выпал 28 июля, конечно, несколько подпортил товарный вид фруктов, но благодаря переработке ничего не пропадет, а станет вкусным соком прямого отжима.Сок прямого отжимаСобранные яблоки сначала убирают в холодильник, дают остыть, а только потом отправляют на переработку. Здесь перемывают, перебирают, затем дробят и выжимают. Сок пастеризуют при +80 градусах и разливают – в тетрапак или стекло, а выжимки идут на корм скоту.Соковая линия может выдавать до 500 л/ч готового продукта. В прошлом году компания произвела 145 490 литров сока прямого отжима. В этом году уже выпущено 274 790 литров.Также продукция из Янтарного расходится по республике – и в крупные торговые сети, и в небольшие магазинчики – в Красногвардейском и Джанкойском районах. Директор признается: пробиться в крупные торговые точки местному производителю бывает непросто.Родом Вячеслав Новиков из Оренбургской области. Вся его жизнь так или иначе связана с сельским хозяйством. До того, как переехать в Крым, работал в крупном холдинге в Самарской области. Бизнес на полуострове начал в 2017 году. Говорит, Крым для него – родной. На этой земле похоронены оба его деда, один из которых воевал здесь в Великую Отечественную войну.Заводов мало, но они естьЗа шесть лет в Крыму втрое увеличился объем производства плодоовощных консервов: в 2017 году выпускали около 9 тысяч условных банок, а в 2022 году – почти 30 тысяч.Также государство компенсирует предприятиям часть от стоимости саженцев, предусмотрена помощь на приобретение столбов, шпалеры. В этом году также планируется поддержка молодых садов, которые еще не вступили в плодоношение – погашение части затрат на средства защиты, рассказал министр.Бизнес видит в строительстве заводов по переработке плодоовощной продукции в регионе большие перспективы. Так, по информации регионального минсельхоза, сегодня общая мощность всех предприятий по выпуску готовой продукции – больше 50 тысяч условных банок в год. По итогам работы крымских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности за 2022 год было увеличено производство плодоовощных консервов на 52,9 % (произведено 29 945,8 тыс. условных банок).Ранее министр сельского хозяйства региона заявил, что у Крыма нет конкурентов ни по одному из видов сельхозпродукции.Также сайт РИА Новости Крым рассказывал, что в Крыму собрали первую тысячу тонн сливы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские аграрии собрали 400 тонн садовой земляникиКаким будет урожай персиков: в Крыму стартовала уборка ранних сортовПолосатый "африканец": в Крыму собрали первые 700 тонн арбузов

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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