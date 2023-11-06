https://crimea.ria.ru/20231106/krymskie-sady-vetnamskogo-patriota-rossii-1132603923.html
Крымские сады вьетнамского патриота России
Крымские сады вьетнамского патриота России - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Крымские сады вьетнамского патриота России
На столе дымится горячий фо бо – культовый суп Вьетнама. Мы сидим в селе Луганское под Джанкоем. Именно здесь сейчас живет филолог, специалист по русскому языку РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T20:41
2023-11-06T20:41
2023-11-06T20:41
новые русские: иностранцы в крыму
новые русские: иностранцы в крыму
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эксклюзивы риа новости крым
нгуен чан туан кхань
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На столе дымится горячий фо бо – культовый суп Вьетнама. Мы сидим в селе Луганское под Джанкоем. Именно здесь сейчас живет филолог, специалист по русскому языку Нгуен Чан Туан Кхань. Гостям он предложил вилки и ложки, а сам ест палочками – как в родной стране.- Chúc ăn ngon, - говорит хозяин дома. По-вьетнамски - "приятного аппетита".Это сейчас Кхань выращивает яблоки, персики и всякие тепличные овощи. А приехал в Россию учиться русскому языку и литературе. На наше удивление замечет, что у него дедушка - литературный критик, "вьетнамский Белинский". Мама закончила литературный факультет, была журналисткой в горячих точках во Вьетнаме во время Вьетнамской войны, отец - переводчик на вьетнамский с русского, перевел Чехова, Бунина, Грина.Вот и поехал единственный сын, повинуясь воле родителей, в далекий дружественный СССР. Сначала направили в Симферополь.Мороженое, пляжи и крымские арбузы"7 августа 1987 года я уже здесь был. Если честно, немножко сначала расстроился, потому что все наши поехали в Москву, Ленинград, хотя бы в Киев или Минск. Я раньше знал о Крыме, но где это – не представлял. У Паустовского есть такой рассказ "Симферопольский скорый" и все, больше ничего не понимал".В Крыму Кхань успел застать купальный сезон, попутешествовать по Южному берегу, но уже в октябре его перевели учиться в Москву. За столь короткое время он успел настолько полюбить Крым, что потом неоднократно сюда приезжал не только отдыхать, но и общаться с друзьями.Одно из первых сильных впечатлений после мягко говоря небогатого Вьетнама, измученного войнами, - изобилие. И это несмотря на то, что Кхань – не из бедной по вьетнамским меркам семьи.И еще кровати – мягкие, на пружинах. На родине ведь ночевали на матрасах, расстеленных прямо на полу.Так получилось, что теперь он на родине – как в гостях, хотя многие из тех, с кем тогда приехали учиться, успешны именно во Вьетнаме: один, например, стал замминистра юстиции страны."В России все мои друзья, отношения. По менталитету я уже русский, и мне немножко тяжело, когда я у себя там бываю. Я как свой в чужой тарелке или чужой на своей тарелке. Они мне говорят, что я веду себя и мыслю как русский. Допустим, вьетнамцы в открытую, что не нравится, не говорят. А вдруг собеседник обидится. А я прямо в глаза говорю", – объясняет Кхань.Хотя желание встретить старость на родине у него есть и от идеи возвращения он не отказывается.Счастливое возвращение в КрымИменно здесь, в Крыму, говорит Кхань, он понял добрую русскую душу. И до сих пор, с 1987 года, крымчане не поменялись, утверждает он.В Крым Кхань ездил каждый год до распада СССР. А потом не стал."Приехали к общежитиям, уговорил комендантшу пустить меня в студенческое общежитие, где я жил. Представился сотрудником посольства Вьетнама, сказал: мы здесь учились тридцать лет назад. Она пустила. И я фотографировал общежитие, комнату", - вспоминает наш собеседник.В Москве у Кханя есть компания, которая занимается тепличными комплексами. И Кхань решил рискнуть – заняться в Крыму бизнесом. Компания, в которой работал Кхань, принимала участие в бизнес-форуме промышленной палаты Крыма, в Ялтинском экономическом форуме.Купили землю вместе с персиковыми деревьями. Раньше фруктами никогда не занимались, было сложно, но научились. И многие помогали.А еще Кхань выращивает маленький и очень жгучий перец – такого в Крыму ни у кого нет. Партия поедет в Москву на продажу.Кстати, вьетнамца Кхань в Крыму путают и с корейцами, и с крымскими татарами, особенно, когда на рынке здоровается – салам алейкум!Российский патриот из ВьетнамаВ машине Кхань на зеркале заднего вида прикреплена георгиевская ленточка. Он – патриот России. Об этом нам рассказывает его Джанкойская соседка – бабушка Женя.В России ему не нравится только одно – мороз. Но в Крыму они небольшие, можно жить."Чувствую себя здесь вообще супер. Хотелось бы только, чтобы во всем мире были мир и доброта, чтобы все могли жить дружно и заниматься любимым делом".Нгуен Чан Туан Кхань - буддист. Их в Крыму очень мало, и поехать в Калмыкию, в самый большой в Европе буддистский храм – его мечта. А пока ограничивается молитвами и держит посты: месяц в год без животных продуктов."Кхань, когда здесь появился, он мне знаешь, что сказал – давайте я поставлю изваяние Будды здесь и в радиусе 400 км у всех будет все хорошо, всем людям", - добавляет бабушка Женя.Читайте также на РИА Новости Крым:"Уже зимой хожу без шапки": как африканец живет в Крыму половину жизниХотел узнать Россию: как французский пивовар остался жить в КрымуКрасота и свобода: чем швейцарца покорил полуостров КрымИстории иностранцев, выбравших жизнь на полуострове – в специальном проекте РИА Новости Крым "Новые русские: иностранцы в Крыму"
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Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
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https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/06/1132603804_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3ad84959c7361a87a1704012e03f0916.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
новые русские: иностранцы в крыму, крым, общество, россия, вьетнам, эксклюзивы риа новости крым, нгуен чан туан кхань
На столе дымится горячий фо бо – культовый суп Вьетнама. Мы сидим в селе Луганское под Джанкоем. Именно здесь сейчас живет филолог, специалист по русскому языку Нгуен Чан Туан Кхань. Гостям он предложил вилки и ложки, а сам ест палочками – как в родной стране.
- Chúc ăn ngon, - говорит хозяин дома. По-вьетнамски - "приятного аппетита".
Это сейчас Кхань выращивает яблоки, персики и всякие тепличные овощи. А приехал в Россию учиться русскому языку и литературе. На наше удивление замечет, что у него дедушка - литературный критик, "вьетнамский Белинский". Мама закончила литературный факультет, была журналисткой в горячих точках во Вьетнаме во время Вьетнамской войны, отец - переводчик на вьетнамский с русского, перевел Чехова, Бунина, Грина.
Вот и поехал единственный сын, повинуясь воле родителей, в далекий дружественный СССР. Сначала направили в Симферополь.
Мороженое, пляжи и крымские арбузы
"7 августа 1987 года я уже здесь был. Если честно, немножко сначала расстроился, потому что все наши поехали в Москву, Ленинград, хотя бы в Киев или Минск. Я раньше знал о Крыме, но где это – не представлял. У Паустовского есть такой рассказ "Симферопольский скорый" и все, больше ничего не понимал".
В Крыму Кхань успел застать купальный сезон, попутешествовать по Южному берегу, но уже в октябре его перевели учиться в Москву. За столь короткое время он успел настолько полюбить Крым, что потом неоднократно сюда приезжал не только отдыхать, но и общаться с друзьями.
Одно из первых сильных впечатлений после мягко говоря небогатого Вьетнама, измученного войнами, - изобилие. И это несмотря на то, что Кхань – не из бедной по вьетнамским меркам семьи.
"Мы кушали чуть ли ни каждые два-три часа, через три месяца я поправился на 10 кг. Арбузы огромные, а у нас только маленькие. Каждый день мы ездили в центр, мороженое там на развес было по 10 копеек".
И еще кровати – мягкие, на пружинах. На родине ведь ночевали на матрасах, расстеленных прямо на полу.
Так получилось, что теперь он на родине – как в гостях, хотя многие из тех, с кем тогда приехали учиться, успешны именно во Вьетнаме: один, например, стал замминистра юстиции страны.
"В России все мои друзья, отношения. По менталитету я уже русский, и мне немножко тяжело, когда я у себя там бываю. Я как свой в чужой тарелке или чужой на своей тарелке. Они мне говорят, что я веду себя и мыслю как русский. Допустим, вьетнамцы в открытую, что не нравится, не говорят. А вдруг собеседник обидится. А я прямо в глаза говорю", – объясняет Кхань.
Хотя желание встретить старость на родине у него есть и от идеи возвращения он не отказывается.
Счастливое возвращение в Крым
Именно здесь, в Крыму, говорит Кхань, он понял добрую русскую душу. И до сих пор, с 1987 года, крымчане не поменялись, утверждает он.
В Крым Кхань ездил каждый год до распада СССР. А потом не стал.
"В 2014 году я всем сказал – я уверен, что Крым будет нашим и я обязательно туда поеду. И через год сюда приехал. Чувствовал, как будто на Родину вернулся, мы с женой на троллейбусе катались. Таком, чешского производства еще. Сняли гостиницу недалеко от центрального универмага в Симферополе, я универмаг не узнал - он такой маленький! А потом вспомнил переход, где мы мороженое покупали. Если честно, рыдал, как будто молодость вернулась".
"Приехали к общежитиям, уговорил комендантшу пустить меня в студенческое общежитие, где я жил. Представился сотрудником посольства Вьетнама, сказал: мы здесь учились тридцать лет назад. Она пустила. И я фотографировал общежитие, комнату", - вспоминает наш собеседник.
В Москве у Кханя есть компания, которая занимается тепличными комплексами. И Кхань решил рискнуть – заняться в Крыму бизнесом. Компания, в которой работал Кхань, принимала участие в бизнес-форуме промышленной палаты Крыма, в Ялтинском экономическом форуме.
"В 2017 году мы с партнерами объездили все районы - Советский, Первомайский… Нам понравилось. Познакомились с корейцами, которые живут в Джанкое, они нас встретили как родные. Я понял - можно работать".
Купили землю вместе с персиковыми деревьями. Раньше фруктами никогда не занимались, было сложно, но научились. И многие помогали.
А еще Кхань выращивает маленький и очень жгучий перец – такого в Крыму ни у кого нет. Партия поедет в Москву на продажу.
Кстати, вьетнамца Кхань в Крыму путают и с корейцами, и с крымскими татарами, особенно, когда на рынке здоровается – салам алейкум!
Российский патриот из Вьетнама
В машине Кхань на зеркале заднего вида прикреплена георгиевская ленточка. Он – патриот России. Об этом нам рассказывает его Джанкойская соседка – бабушка Женя.
"Когда вьетнамцы здесь появились, было 9 мая. Мы улицей организовали застолье, праздник, встречали с красным знаменем и песни пели. Он заводилой был. Все слова военных песен знает, голос у него хороший! А когда в 2022 году стали первые беженцы с Украины приезжать, сосед мой обратился ко мне, чтобы я помогла ему передать гуманитарную помощь для них: купил полную машину продуктов и мы отвезли. А 1 сентября учеников поздравляет с началом учебного года. Мне очень приятно сказать об этом", - говорит бабушка Женя, а в это время Кхань скромно молчит, потупив глаза.
В России ему не нравится только одно – мороз. Но в Крыму они небольшие, можно жить.
"Чувствую себя здесь вообще супер. Хотелось бы только, чтобы во всем мире были мир и доброта, чтобы все могли жить дружно и заниматься любимым делом".
Нгуен Чан Туан Кхань - буддист. Их в Крыму очень мало, и поехать в Калмыкию, в самый большой в Европе буддистский храм – его мечта. А пока ограничивается молитвами и держит посты: месяц в год без животных продуктов.
"Кхань, когда здесь появился, он мне знаешь, что сказал – давайте я поставлю изваяние Будды здесь и в радиусе 400 км у всех будет все хорошо, всем людям", - добавляет бабушка Женя.
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