https://crimea.ria.ru/20231106/krymskie-sady-vetnamskogo-patriota-rossii-1132603923.html

Крымские сады вьетнамского патриота России

Крымские сады вьетнамского патриота России - РИА Новости Крым, 06.11.2023

Крымские сады вьетнамского патриота России

На столе дымится горячий фо бо – культовый суп Вьетнама. Мы сидим в селе Луганское под Джанкоем. Именно здесь сейчас живет филолог, специалист по русскому языку РИА Новости Крым, 06.11.2023

2023-11-06T20:41

2023-11-06T20:41

2023-11-06T20:41

новые русские: иностранцы в крыму

новые русские: иностранцы в крыму

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нгуен чан туан кхань

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На столе дымится горячий фо бо – культовый суп Вьетнама. Мы сидим в селе Луганское под Джанкоем. Именно здесь сейчас живет филолог, специалист по русскому языку Нгуен Чан Туан Кхань. Гостям он предложил вилки и ложки, а сам ест палочками – как в родной стране.- Chúc ăn ngon, - говорит хозяин дома. По-вьетнамски - "приятного аппетита".Это сейчас Кхань выращивает яблоки, персики и всякие тепличные овощи. А приехал в Россию учиться русскому языку и литературе. На наше удивление замечет, что у него дедушка - литературный критик, "вьетнамский Белинский". Мама закончила литературный факультет, была журналисткой в горячих точках во Вьетнаме во время Вьетнамской войны, отец - переводчик на вьетнамский с русского, перевел Чехова, Бунина, Грина.Вот и поехал единственный сын, повинуясь воле родителей, в далекий дружественный СССР. Сначала направили в Симферополь.Мороженое, пляжи и крымские арбузы"7 августа 1987 года я уже здесь был. Если честно, немножко сначала расстроился, потому что все наши поехали в Москву, Ленинград, хотя бы в Киев или Минск. Я раньше знал о Крыме, но где это – не представлял. У Паустовского есть такой рассказ "Симферопольский скорый" и все, больше ничего не понимал".В Крыму Кхань успел застать купальный сезон, попутешествовать по Южному берегу, но уже в октябре его перевели учиться в Москву. За столь короткое время он успел настолько полюбить Крым, что потом неоднократно сюда приезжал не только отдыхать, но и общаться с друзьями.Одно из первых сильных впечатлений после мягко говоря небогатого Вьетнама, измученного войнами, - изобилие. И это несмотря на то, что Кхань – не из бедной по вьетнамским меркам семьи.И еще кровати – мягкие, на пружинах. На родине ведь ночевали на матрасах, расстеленных прямо на полу.Так получилось, что теперь он на родине – как в гостях, хотя многие из тех, с кем тогда приехали учиться, успешны именно во Вьетнаме: один, например, стал замминистра юстиции страны."В России все мои друзья, отношения. По менталитету я уже русский, и мне немножко тяжело, когда я у себя там бываю. Я как свой в чужой тарелке или чужой на своей тарелке. Они мне говорят, что я веду себя и мыслю как русский. Допустим, вьетнамцы в открытую, что не нравится, не говорят. А вдруг собеседник обидится. А я прямо в глаза говорю", – объясняет Кхань.Хотя желание встретить старость на родине у него есть и от идеи возвращения он не отказывается.Счастливое возвращение в КрымИменно здесь, в Крыму, говорит Кхань, он понял добрую русскую душу. И до сих пор, с 1987 года, крымчане не поменялись, утверждает он.В Крым Кхань ездил каждый год до распада СССР. А потом не стал."Приехали к общежитиям, уговорил комендантшу пустить меня в студенческое общежитие, где я жил. Представился сотрудником посольства Вьетнама, сказал: мы здесь учились тридцать лет назад. Она пустила. И я фотографировал общежитие, комнату", - вспоминает наш собеседник.В Москве у Кханя есть компания, которая занимается тепличными комплексами. И Кхань решил рискнуть – заняться в Крыму бизнесом. Компания, в которой работал Кхань, принимала участие в бизнес-форуме промышленной палаты Крыма, в Ялтинском экономическом форуме.Купили землю вместе с персиковыми деревьями. Раньше фруктами никогда не занимались, было сложно, но научились. И многие помогали.А еще Кхань выращивает маленький и очень жгучий перец – такого в Крыму ни у кого нет. Партия поедет в Москву на продажу.Кстати, вьетнамца Кхань в Крыму путают и с корейцами, и с крымскими татарами, особенно, когда на рынке здоровается – салам алейкум!Российский патриот из ВьетнамаВ машине Кхань на зеркале заднего вида прикреплена георгиевская ленточка. Он – патриот России. Об этом нам рассказывает его Джанкойская соседка – бабушка Женя.В России ему не нравится только одно – мороз. Но в Крыму они небольшие, можно жить."Чувствую себя здесь вообще супер. Хотелось бы только, чтобы во всем мире были мир и доброта, чтобы все могли жить дружно и заниматься любимым делом".Нгуен Чан Туан Кхань - буддист. Их в Крыму очень мало, и поехать в Калмыкию, в самый большой в Европе буддистский храм – его мечта. А пока ограничивается молитвами и держит посты: месяц в год без животных продуктов."Кхань, когда здесь появился, он мне знаешь, что сказал – давайте я поставлю изваяние Будды здесь и в радиусе 400 км у всех будет все хорошо, всем людям", - добавляет бабушка Женя.Читайте также на РИА Новости Крым:"Уже зимой хожу без шапки": как африканец живет в Крыму половину жизниХотел узнать Россию: как французский пивовар остался жить в КрымуКрасота и свобода: чем швейцарца покорил полуостров КрымИстории иностранцев, выбравших жизнь на полуострове – в специальном проекте РИА Новости Крым "Новые русские: иностранцы в Крыму"

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2023

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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