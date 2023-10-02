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Хотел узнать Россию: как французский пивовар остался жить в Крыму

Хотел узнать Россию: как французский пивовар остался жить в Крыму - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Хотел узнать Россию: как французский пивовар остался жить в Крыму

Он отставной военный, любит и умеет делать ремонт и варит пиво. Говорит с прононсом, грассируя, как и положено французу. Но живет он не в Бургундии, Нормандии, Шампани или Провансе, а в Крыму. И варит пиво. Полный разрыв российских культурных шаблонов.

2023-10-02T06:37

2023-10-02T06:37

2023-10-02T06:37

новые русские: иностранцы в крыму

крым

эксклюзивы риа новости крым

общество

евпатория

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ален мунсье

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Стереотипы о РоссииДорога в Крым для Алена Мунсье началась… с путешествия по Южной Америке, которую он объехал почти всю. Потом была Африка, Китай, Полинезия и Индия ("Грязно, очень грязно, людей много", - замечает наш собеседник. Затем Россия (Петрозаводск и Санкт-Петербург)."Когда я решил поехать в Россию, то подумал, что в эту страну особо никто не едет, а я хочу узнать ее. Люди были удивлены: "Как в Россию? Что хочешь там? Там холодно, снег лежит", - рассказывает Ален.Но он приехал развеивать свои собственные стереотипы о водке-балалайке и вечной зиме: "Надо ехать, чтоб узнавать". Русский язык учил заранее, давался он ему тяжело. Поэтому пришлось даже прибегнуть к специальным языковым курсам в Санкт-Петербурге.В 2003 году наш отставной военный морской офицер-путешественник оказался в Киеве, а потом в Крыму."В России хорошо, но это не туристическая страна. Люди едут, где есть солнце – в Крым и на Кавказ"."Верю в Россию": как итальянский экономист варит пармезан в Крыму >>Бельгийское пиво из рук крымского французаСначала наведывался – неоднократно приезжал из Киева погреться к крымскому солнцу, к морю. Нравилась Ялта. Но в Ялте недвижимость очень дорога. Поэтому местом, где было куплено жилье, стала Евпатория. Своими руками крымский француз отремонтировал квартиру в старом фонде, построил производственное помещение в евпаторийском пригороде, прожил в городе несколько лет. И в 2008 году по семейным обстоятельствам с русской женой снова уехал во Францию.Уж после воссоединения Крыма с Россией в одиночку вернулся на полуостров, чтобы продать имеющуюся недвижимость. Но в итоге, хорошенько все прикинув, остался жить в Крыму.А чтобы жить, надо зарабатывать. И тогда до этого умеющий и любящий варить пиво в своей домашней пивоварне Ален решил превратить хобби в доход, заняться именно этим бизнесом – вопреки русским стереотипам, в которых француз=вино.Я – счастливый человек: как латвийка в Севастополе обосновалась>>Пиво варит бельгийского типа на ячменном солоде, который закупает в Бельгии, и санкции не помеха – выходы есть всегда.Ален открыл любопытный факт: в отличие от немцев и русских, французы пиво не закусывают. В их культуре даже нет традиции вроде наших сухариков или чипсов. Есть пиво и только оно. Но, понимая рынок, он хотел открыть в Евпатории бар со своим пивом и закусками. В этом году помешал не очень успешный туристический сезон.Сам же Ален неприхотлив в еде: "Я ем все – борщ, холодец, квас и "шубу". И свое пиво ему нравится всех сортов:"Выбор зависит от времени, от настроения. Иногда я хочу такое, или вот такое. Я все люблю".У Алена Мунсье в пивоварне варится сортов шесть пива. Ящики громоздятся в подсобке, а в одной из комнат организовано пространство для экскурсий – чтобы немного раскрыть секреты пивоварения потребителю: показать, как рождается напиток, из чего его приготавливают."Во Франции дети знают Россию через историю Михаила Строгова", - замечает Ален.Крым Алена МунсьеОн признается, что в Крыму у него нет проблем в общении, хотя "он единственный француз на полуострове":Он целиком принимает свое новое местожительство со всеми сложностями и непривычным укладом. И переносить сюда какие-то французские привычки не хочет: "В каждой стране есть свое".Правда, Ален признается, что для него крымская земля, возможно, пристанище временное. А якорем стал бизнес: если б пивоварни не было, понесся бы дальше по миру, но во Францию бы не возвращался.Хотя, если быть честным, разве тот, кто хочет путешествовать дальше, разбивает возле дома сад, засаживает несколько соток земли персиками и виноградником? Как лоза пускает корни, так и Ален Мунсье постепенно приживается в Крыму. И кажется, что его мировое турне закончилось здесь, в ставшей родной евпаторийской гавани.Истории иностранцев, выбравших жизнь на полуострове – в специальном проекте РИА Новости Крым "Новые русские: иностранцы в Крыму"

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2023

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_96b59210a33f3d621d581c3608303364.jpg.webp

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_96b59210a33f3d621d581c3608303364.jpg.webp

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_96b59210a33f3d621d581c3608303364.jpg.webp

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