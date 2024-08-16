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В Крыму провели тайную дегустацию дынь и томатов местной селекции - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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В Крыму провели тайную дегустацию дынь и томатов местной селекции
В Крыму провели тайную дегустацию дынь и томатов местной селекции - РИА Новости Крым, 16.08.2024
В Крыму провели тайную дегустацию дынь и томатов местной селекции
Вкусная дыня вкусно пахнет. Первым делом, выбирая плод, его нужно понюхать. Если запах нравится, то с большей вероятностью понравится и вкус. Кроме того, важно... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T19:10
2024-08-16T19:10
сельское хозяйство
симферопольский район
волгоградская область
дегустация
новости крыма
крым
еда
питание
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Вкусная дыня вкусно пахнет. Первым делом, выбирая плод, его нужно понюхать. Если запах нравится, то с большей вероятностью понравится и вкус. Кроме того, важно обратить внимание на сетчатый рисунок: чем он гуще, тем слаще может оказаться дыня. Такие нехитрые рекомендации по выбору этих плодов дает корреспонденту РИА Новости Крым научный сотрудник отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур НИИ сельского хозяйства Крыма Надежда Елисеева.В институте состоялась уже традиционная тайная дегустация селекционной продукции. Вкусное и важное для селекционной работы мероприятие было организовано сотрудниками отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур. Дегустаторы, которыми выступили сотрудники института и журналисты, анализировали внешний и товарный вид, а также вкусовые качества шести образцов дыни и одиннадцати образцов томатов. Урожай выращен в коллекционных и селекционных питомниках в селе Укромное Симферопольского района.Понюхать и вкусить"Первое, с чего начинается определение вкуса дыни – это запах. В первую очередь нужно понять – нравится вам запах или нет. Второе – посмотреть на кожуру: есть ли сетка на поверхности плода. Чем больше сетки, тем больше вероятность, что продукт хорошего качества", – говорит Надежда Алексеева. И тут же уточняет, что есть и гладкие сладкие сорта.Плоды с тонкой кожурой хранятся хуже, чем те, у которых "кора плотнее". А есть некоторые сорта дыни, которые чем дольше хранятся, тем вкуснее становятся. Особенно, если из холодильника. На дегустации в НИИ СХ Крыма представлен такой сорт – под третьим номером, однако название его не разглашается до подведения итогов. Но сорт сладкий и сочный, немного хрустящий.По итогам дегустации крымские селекционеры должны будут дать оценку этих сортов, в сравнении с местными, а также составить рекомендации по их применению в Крыму. Но уже сейчас ученые называют волгоградские сорта перспективными.Сорта крымской селекции: "Каламита" и "Насолода", первый – среднераннего срока созревания, второй – среднего. Где какой – пока неизвестно. Но все плоды сочные, сладкие, ароматные и очень привлекательные на вид.Также на тайной дегустации присутствует и один "сорт с рынка", как говорят ученые, он "контрольный", чтобы понимать, что нравится потребителям.– Как сортам отечественной селекции попасть на рынок?– Если не будет гибридов, то на рынке появятся наши сорта. Нам нужны материнские линии, которые имеют преимущественно женский тип цветения. Очень люблю дыню! Заниматься ею начала с 2002 года, со сбора коллекции, тогда у нас вообще не было семенного материала, все с нуля. А теперь есть.Желтый, красный и рябойДля оценки на дегустации были представлены также перспективные коллекционные и селекционные образцы томатов.Отечественные селекционеры активно трудятся над тем, чтобы заместить на рынке нишу, образовавшуюся после ухода из России гибридов иностранной селекции. Так, на создание нового сорта томатов под названием "Бельбек" ученые потратили восемь лет. Это красноплодный томат салатного типа, который хорош в свежем виде и для переработки на соки. Сорт устойчив к болезням и засухе, показывает хорошую урожайность. На дегустации, как удалось выяснить нашему корреспонденту, он представлен под третьим номером.Его "соседи" – помидоры желтые, оранжевые, розовые. И даже полосатые – розовые с черным и зеленые с черным. Самых разных размеров, форм и вкусовых качеств – где-то сладкие и мясистые, где-то чуть с кислинкой.Дегустаторы прислушиваются к своим вкусовым ощущениям и оценивают образцы по пятибалльной шкале, заполняя дегустационные листы. Потом баллы суммируют и определят победителя. Результаты тайной дегустации и названия сортов-победителей в начале следующей недели будут опубликованы на сайте НИИ сельского хозяйства Крыма, уверяют ученые.Крым как семенной хаб"Селекция и семеноводство нужны не только нашему институту, не только Крыму, но и всей стране. Вот турки хотят стать хабом газовым или мукомольным, а Крым должен стать хабом семенным", – сказал РИА Новости Крым директор Научно-исследовательского институт сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий, который также поучаствовал в дегустации.Крымские селекционеры и семеноводы делают большую и важную работу, которая важна не только для нашего региона, но и для всей страны, уточнил он.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал о том, как крымские селекционеры работают над созданием новых сортов помидоров. Им удалось скрестить полосатый помидор сорта "Арбузный" с "Эльбертой персиковой" – пушистым, как персик, желтым помидором. В итоге получился розовый томат, который снаружи выглядит, как персик.Помидоры и другие овощи в Крыму выращивают без применения химических препаратов, используя энтомофагов – насекомых, которые питаются вредителями сельскохозяйственных растений. Так, при выращивании помидоров используют специальных хищных клопов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из пробирки возрождают сорт винограда Шампанчик КонстантиновскийМорозоустойчивый виноград: в Крыму вывели новый сортСтану богатым на земле: 23-летний фермер начал морковный стартап в Крыму
симферопольский район
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сельское хозяйство, симферопольский район, волгоградская область, дегустация, новости крыма, крым, еда, питание
В Крыму провели тайную дегустацию дынь и томатов местной селекции

Дегустация селекционных дынь и томатов прошла в Крыму

19:10 16.08.2024
 
© РИА Новости КрымДегустация селекционной продукции НИИ СХ Крыма
Дегустация селекционной продукции НИИ СХ Крыма - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Вкусная дыня вкусно пахнет. Первым делом, выбирая плод, его нужно понюхать. Если запах нравится, то с большей вероятностью понравится и вкус. Кроме того, важно обратить внимание на сетчатый рисунок: чем он гуще, тем слаще может оказаться дыня. Такие нехитрые рекомендации по выбору этих плодов дает корреспонденту РИА Новости Крым научный сотрудник отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур НИИ сельского хозяйства Крыма Надежда Елисеева.
В институте состоялась уже традиционная тайная дегустация селекционной продукции. Вкусное и важное для селекционной работы мероприятие было организовано сотрудниками отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур. Дегустаторы, которыми выступили сотрудники института и журналисты, анализировали внешний и товарный вид, а также вкусовые качества шести образцов дыни и одиннадцати образцов томатов. Урожай выращен в коллекционных и селекционных питомниках в селе Укромное Симферопольского района.

Понюхать и вкусить

"Первое, с чего начинается определение вкуса дыни – это запах. В первую очередь нужно понять – нравится вам запах или нет. Второе – посмотреть на кожуру: есть ли сетка на поверхности плода. Чем больше сетки, тем больше вероятность, что продукт хорошего качества", – говорит Надежда Алексеева. И тут же уточняет, что есть и гладкие сладкие сорта.
Плоды с тонкой кожурой хранятся хуже, чем те, у которых "кора плотнее". А есть некоторые сорта дыни, которые чем дольше хранятся, тем вкуснее становятся. Особенно, если из холодильника. На дегустации в НИИ СХ Крыма представлен такой сорт – под третьим номером, однако название его не разглашается до подведения итогов. Но сорт сладкий и сочный, немного хрустящий.

"Здесь представлено шесть образцов дыни раннего и среднего срока созревания местной селекции и селекции Быковской бахчевой селекционной опытной станции из Волгоградской области. Мы с ними сотрудничаем давно. В этом году у нас творческий договор по экологическому испытанию новых сортов их селекции: "Гармонии", "Катюши" и "Кассандры", – рассказывает Елисеева, предлагая оценить вкус каждого сорта вслепую.

По итогам дегустации крымские селекционеры должны будут дать оценку этих сортов, в сравнении с местными, а также составить рекомендации по их применению в Крыму. Но уже сейчас ученые называют волгоградские сорта перспективными.
Сорта крымской селекции: "Каламита" и "Насолода", первый – среднераннего срока созревания, второй – среднего. Где какой – пока неизвестно. Но все плоды сочные, сладкие, ароматные и очень привлекательные на вид.
Также на тайной дегустации присутствует и один "сорт с рынка", как говорят ученые, он "контрольный", чтобы понимать, что нравится потребителям.

"Сортов дыни отечественной селекции сегодня на рынке не найти, поскольку там представлены гибридные образцы, в основном французской селекции", – говорит селекционер.

Как сортам отечественной селекции попасть на рынок?
– Если не будет гибридов, то на рынке появятся наши сорта. Нам нужны материнские линии, которые имеют преимущественно женский тип цветения. Очень люблю дыню! Заниматься ею начала с 2002 года, со сбора коллекции, тогда у нас вообще не было семенного материала, все с нуля. А теперь есть.

Желтый, красный и рябой

Для оценки на дегустации были представлены также перспективные коллекционные и селекционные образцы томатов.

"Всего 11 образцов томатов как отечественной, так и зарубежной селекции. Здесь три наши перспективные линии, а также наш сорт томата "Бельбек", который уже получил авторские свидетельства, патент, и внесен в реестр допущенных к выращиванию", – рассказывает РИА Новости Крым один из авторов сорта, научный сотрудник отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур Диляра Измаилова.

© РИА Новости КрымДегустация селекционной продукции НИИ СХ Крыма
Дегустация селекционной продукции НИИ СХ Крыма - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости Крым
Дегустация селекционной продукции НИИ СХ Крыма
Отечественные селекционеры активно трудятся над тем, чтобы заместить на рынке нишу, образовавшуюся после ухода из России гибридов иностранной селекции. Так, на создание нового сорта томатов под названием "Бельбек" ученые потратили восемь лет. Это красноплодный томат салатного типа, который хорош в свежем виде и для переработки на соки. Сорт устойчив к болезням и засухе, показывает хорошую урожайность. На дегустации, как удалось выяснить нашему корреспонденту, он представлен под третьим номером.
Его "соседи" – помидоры желтые, оранжевые, розовые. И даже полосатые – розовые с черным и зеленые с черным. Самых разных размеров, форм и вкусовых качеств – где-то сладкие и мясистые, где-то чуть с кислинкой.
Дегустаторы прислушиваются к своим вкусовым ощущениям и оценивают образцы по пятибалльной шкале, заполняя дегустационные листы. Потом баллы суммируют и определят победителя. Результаты тайной дегустации и названия сортов-победителей в начале следующей недели будут опубликованы на сайте НИИ сельского хозяйства Крыма, уверяют ученые.

Крым как семенной хаб

"Селекция и семеноводство нужны не только нашему институту, не только Крыму, но и всей стране. Вот турки хотят стать хабом газовым или мукомольным, а Крым должен стать хабом семенным", – сказал РИА Новости Крым директор Научно-исследовательского институт сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий, который также поучаствовал в дегустации.
Крымские селекционеры и семеноводы делают большую и важную работу, которая важна не только для нашего региона, но и для всей страны, уточнил он.
Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал о том, как крымские селекционеры работают над созданием новых сортов помидоров. Им удалось скрестить полосатый помидор сорта "Арбузный" с "Эльбертой персиковой" – пушистым, как персик, желтым помидором. В итоге получился розовый томат, который снаружи выглядит, как персик.
Помидоры и другие овощи в Крыму выращивают без применения химических препаратов, используя энтомофагов – насекомых, которые питаются вредителями сельскохозяйственных растений. Так, при выращивании помидоров используют специальных хищных клопов.
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