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Зимой в Крыму на помидорные грядки выпускают хищных испанских клопов

Зимой в Крыму на помидорные грядки выпускают хищных испанских клопов - РИА Новости Крым, 05.01.2024

Зимой в Крыму на помидорные грядки выпускают хищных испанских клопов

В Крыму одно из крупнейших тепличных предприятий выращивает помидоры без применения химических препаратов – экологически чистые овощи получаются благодаря... РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T09:11

2024-01-05T09:11

2024-01-05T09:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму одно из крупнейших тепличных предприятий выращивает помидоры без применения химических препаратов – экологически чистые овощи получаются благодаря применению биологических средств защиты. В январе в теплицы начинают выпускать хищных клопов, которые питаются насекомыми-вредителями, рассказал РИА Новости Крым главный агроном Игорь Самусенко.По словам Игоря Самусенко, дефицитного клеща продолжают закупать за границей, несмотря на санкции. Но уже есть и отечественные производители, хотя у них пока макролофус стоит дороже.По данным Министерства сельского хозяйства, производство энтомофагов (живых организмов, которые питаются насекомыми) освоили в Чувашии. Там создали специальный биологический центр площадью 1044 квадратных метра, где вырастили свою кормовую базу и устроили необходимый микроклимат. Была проведена модернизация зданий, а также установлено современное оборудование для выращивания, упаковки, предпродажной подготовки и временного хранения в холодильниках полезных насекомых. Сегодня в Чувашии выращивают 10 видов энтомофагов, включая макролофуса.Правда, пока на предприятии с помощью заграничных клопов выращивают заграничный сорт помидоров – голландский "Эсмира". По качеству плодов, сахаристости, транспортабельности, быстроте созревания и небольшой высоте стебля (для низких шпалер) отечественных аналогов ему пока не нашли.Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов назвал помидоры самым ядовитым растением, которое выращивают на огородах. Незрелые плоды помидоров содержат в своем составе ядовитое вещество – соланин, который предохраняет растение от бактерий и грибков. Соланин опасен для человека в больших количествах.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому опасно есть помидорыПомидоры в опасности: ученые предупредили об угрозе урожая в миреЧем опасны неспелые томаты – предупреждение от диетолога

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, крым, наука и технологии, экология, овощи, чувашия, минсельхоз рф, россия, санкции против россии