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Зимой в Крыму на помидорные грядки выпускают хищных испанских клопов - РИА Новости Крым, 05.01.2024
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Зимой в Крыму на помидорные грядки выпускают хищных испанских клопов
Зимой в Крыму на помидорные грядки выпускают хищных испанских клопов - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Зимой в Крыму на помидорные грядки выпускают хищных испанских клопов
В Крыму одно из крупнейших тепличных предприятий выращивает помидоры без применения химических препаратов – экологически чистые овощи получаются благодаря... РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T09:11
2024-01-05T09:11
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму одно из крупнейших тепличных предприятий выращивает помидоры без применения химических препаратов – экологически чистые овощи получаются благодаря применению биологических средств защиты. В январе в теплицы начинают выпускать хищных клопов, которые питаются насекомыми-вредителями, рассказал РИА Новости Крым главный агроном Игорь Самусенко.По словам Игоря Самусенко, дефицитного клеща продолжают закупать за границей, несмотря на санкции. Но уже есть и отечественные производители, хотя у них пока макролофус стоит дороже.По данным Министерства сельского хозяйства, производство энтомофагов (живых организмов, которые питаются насекомыми) освоили в Чувашии. Там создали специальный биологический центр площадью 1044 квадратных метра, где вырастили свою кормовую базу и устроили необходимый микроклимат. Была проведена модернизация зданий, а также установлено современное оборудование для выращивания, упаковки, предпродажной подготовки и временного хранения в холодильниках полезных насекомых. Сегодня в Чувашии выращивают 10 видов энтомофагов, включая макролофуса.Правда, пока на предприятии с помощью заграничных клопов выращивают заграничный сорт помидоров – голландский "Эсмира". По качеству плодов, сахаристости, транспортабельности, быстроте созревания и небольшой высоте стебля (для низких шпалер) отечественных аналогов ему пока не нашли.Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов назвал помидоры самым ядовитым растением, которое выращивают на огородах. Незрелые плоды помидоров содержат в своем составе ядовитое вещество – соланин, который предохраняет растение от бактерий и грибков. Соланин опасен для человека в больших количествах.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому опасно есть помидорыПомидоры в опасности: ученые предупредили об угрозе урожая в миреЧем опасны неспелые томаты – предупреждение от диетолога
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сельское хозяйство, крым, наука и технологии, экология, овощи, чувашия, минсельхоз рф, россия, санкции против россии
Зимой в Крыму на помидорные грядки выпускают хищных испанских клопов

В Крыму выращивают помидоры с помощью хищных клопов из Испании

09:11 05.01.2024
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСельскохозяйственная ярмарка в Великом Новгороде
Сельскохозяйственная ярмарка в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму одно из крупнейших тепличных предприятий выращивает помидоры без применения химических препаратов – экологически чистые овощи получаются благодаря применению биологических средств защиты. В январе в теплицы начинают выпускать хищных клопов, которые питаются насекомыми-вредителями, рассказал РИА Новости Крым главный агроном Игорь Самусенко.

"Сейчас у нас нет возможности выращивать самим, но мы закупаем в Испании, Италии биоагенты макролофуса – хищного клопа. Мы его выпускаем в три приема в январе и феврале, сначала подкармливаем, потому что есть ему нечего. Есть специальные искусственные корма. И к моменту появления вредителей – белокрылки, паутинного клеща, тли – у нас уже очень много макролофуса. И он начинает работать, поедать вредителей", – рассказывает специалист.

По словам Игоря Самусенко, дефицитного клеща продолжают закупать за границей, несмотря на санкции. Но уже есть и отечественные производители, хотя у них пока макролофус стоит дороже.

"Даже в условиях санкций все равно закупаем, продавцы умудряются обходить санкции. Есть российские производители, но у них дороговато и не такого качества, как за границей. Постепенно они научатся, я думаю. Сейчас в России только начинается развитие биологического метода, начинаем становиться на ноги. Потихоньку уже растем, все больше расширяем применение биологических средств", – говорит Самусенко.

По данным Министерства сельского хозяйства, производство энтомофагов (живых организмов, которые питаются насекомыми) освоили в Чувашии. Там создали специальный биологический центр площадью 1044 квадратных метра, где вырастили свою кормовую базу и устроили необходимый микроклимат. Была проведена модернизация зданий, а также установлено современное оборудование для выращивания, упаковки, предпродажной подготовки и временного хранения в холодильниках полезных насекомых. Сегодня в Чувашии выращивают 10 видов энтомофагов, включая макролофуса.

"Хотя химические препараты и считаются безвредными, но в продукции остается какое-то остаточное их количество. Они все равно постепенно накапливаются в организме человека и со временем приносят вред", – уверен агроном.

Правда, пока на предприятии с помощью заграничных клопов выращивают заграничный сорт помидоров – голландский "Эсмира". По качеству плодов, сахаристости, транспортабельности, быстроте созревания и небольшой высоте стебля (для низких шпалер) отечественных аналогов ему пока не нашли.
Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов назвал помидоры самым ядовитым растением, которое выращивают на огородах. Незрелые плоды помидоров содержат в своем составе ядовитое вещество – соланин, который предохраняет растение от бактерий и грибков. Соланин опасен для человека в больших количествах.
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