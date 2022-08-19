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Садовод рассказал о самых ядовитых дачных растениях - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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Садовод рассказал о самых ядовитых дачных растениях
Садовод рассказал о самых ядовитых дачных растениях - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Садовод рассказал о самых ядовитых дачных растениях
Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов назвал самые ядовитые садовые растения, которые россияне осознанно выращивают на садовых участках. РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T21:52
2022-08-19T21:52
общество
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов назвал самые ядовитые садовые растения, которые россияне осознанно выращивают на садовых участках.Он отмечает, что многие съедобные растения имеют совершенно несъедобные корни, стебли и листья."Пожалуй, самые ядовитые огородные растения – это картофель и помидоры. У картошки съедобный клубень, у томата – плоды, но только когда они созреют. Пока они не созрели, они содержат ядовитые вещества. Думаю, об этом все знают, и мало кому захочется попробовать ботву помидоров и цветки картофеля. Чуть более ядовита, чем картошка и помидоры – наперстянка. Но никому не придет в голову что-то из нее готовить", – цитирует эксперта "Радио 1".Самым ядовитым, по мнению садовода, является садово-декоративное растение клещевина –красивое, мощное растение с огромными листьями, высотой до 2,5 метра."Те, кто выращивают клещевину, любят его за жизнерадостность, за мощь. Так вот, у него очень даже ядовитые семена, можно жестко ими отравиться. Однако из этих семян добывают ту самую касторку, которая продается в аптеке. Тепловая обработка убивает ядовитые вещества, и получается лекарство", – рассказал Туманов.Также он обратил внимание огородников на жимолость татарскую. Ее часто используют в городском озеленении и на садовых участках."У нее очень красивые и ароматные цветы, иногда желтые, иногда красные. Но у нее ядовитые ягоды, как и у всех сортов жимолости, кроме жимолости съедобной. Кстати, тот же щавель содержит щавелевую кислоту – одно из самых ядовитых веществ. Но употребляют его в основном, когда он еще молодой и неядовитый", – сказал специалист.Ранее врачи-гериатры дали советы пожилым огородникам, отметив что такой труд полезен для здоровья и поддержания физической активности.
https://crimea.ria.ru/20211008/smertelno-opasny-kakikh-rasteniy-ne-dolzhno-byt-v-dome-s-detmi-1121089234.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, сельское хозяйство
Садовод рассказал о самых ядовитых дачных растениях

Садовод Туманов рассказал о ядовитых растениях, которые россияне выращивают на дачах

21:52 19.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗелёные помидоры
Зелёные помидоры - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов назвал самые ядовитые садовые растения, которые россияне осознанно выращивают на садовых участках.
Он отмечает, что многие съедобные растения имеют совершенно несъедобные корни, стебли и листья.
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"Пожалуй, самые ядовитые огородные растения – это картофель и помидоры. У картошки съедобный клубень, у томата – плоды, но только когда они созреют. Пока они не созрели, они содержат ядовитые вещества. Думаю, об этом все знают, и мало кому захочется попробовать ботву помидоров и цветки картофеля. Чуть более ядовита, чем картошка и помидоры – наперстянка. Но никому не придет в голову что-то из нее готовить", – цитирует эксперта "Радио 1".
Самым ядовитым, по мнению садовода, является садово-декоративное растение клещевина –красивое, мощное растение с огромными листьями, высотой до 2,5 метра.
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"Те, кто выращивают клещевину, любят его за жизнерадостность, за мощь. Так вот, у него очень даже ядовитые семена, можно жестко ими отравиться. Однако из этих семян добывают ту самую касторку, которая продается в аптеке. Тепловая обработка убивает ядовитые вещества, и получается лекарство", – рассказал Туманов.
Также он обратил внимание огородников на жимолость татарскую. Ее часто используют в городском озеленении и на садовых участках.
"У нее очень красивые и ароматные цветы, иногда желтые, иногда красные. Но у нее ядовитые ягоды, как и у всех сортов жимолости, кроме жимолости съедобной. Кстати, тот же щавель содержит щавелевую кислоту – одно из самых ядовитых веществ. Но употребляют его в основном, когда он еще молодой и неядовитый", – сказал специалист.
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