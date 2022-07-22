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Кому опасно есть помидоры - РИА Новости Крым, 22.07.2022
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Кому опасно есть помидоры
Кому опасно есть помидоры - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Кому опасно есть помидоры
Некоторые люди при частом употреблении томатов могут навредить своему организму. Об этом "Газете.Ru" рассказал терапевт, руководитель проектной группы... РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T21:21
2022-07-22T16:46
общество
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Некоторые люди при частом употреблении томатов могут навредить своему организму. Об этом "Газете.Ru" рассказал терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета "Синергия" Владислав Ледовский.Так, врач не рекомендует людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью злоупотреблять помидорами, поскольку они повышают кислотность в желудке и могут участить приступы изжоги. Также эти овощи могут привести к увеличению количества почечных камней, поэтому людям с этим заболеванием также стоит воздержаться от употребления томатов в большом количестве. Помимо этого, возможен и риск аллергических реакций.Терапевт Ледовский рекомендует обсудить возможные противопоказания со своим лечащим врачом.
https://crimea.ria.ru/20220201/zakidat-insult-pomidorami--tomaty-snizhayut-risk-vdvoe-1122222565.html
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общество, совет эксперта, здоровье
Кому опасно есть помидоры

Терапевт Ледовский рассказал, почему томаты опасны при болезнях желудка и почек

21:21 22.07.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкВ Сочи возобновили работу продовольственные рынки
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© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Некоторые люди при частом употреблении томатов могут навредить своему организму. Об этом "Газете.Ru" рассказал терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета "Синергия" Владислав Ледовский.
Так, врач не рекомендует людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью злоупотреблять помидорами, поскольку они повышают кислотность в желудке и могут участить приступы изжоги. Также эти овощи могут привести к увеличению количества почечных камней, поэтому людям с этим заболеванием также стоит воздержаться от употребления томатов в большом количестве. Помимо этого, возможен и риск аллергических реакций.
"Возможны такие симптомы, как покраснения, зуд, слезотечение, насморк, а также отек рта, языка и лица. В этом случае от помидоров нужно отказаться", - уточняет врач.
Терапевт Ледовский рекомендует обсудить возможные противопоказания со своим лечащим врачом.
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