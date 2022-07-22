https://crimea.ria.ru/20220722/komu-opasno-est-pomidory-1123924505.html

Кому опасно есть помидоры

Кому опасно есть помидоры - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Кому опасно есть помидоры

Некоторые люди при частом употреблении томатов могут навредить своему организму. Об этом "Газете.Ru" рассказал терапевт, руководитель проектной группы... РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T21:21

2022-07-22T21:21

2022-07-22T16:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Некоторые люди при частом употреблении томатов могут навредить своему организму. Об этом "Газете.Ru" рассказал терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета "Синергия" Владислав Ледовский.Так, врач не рекомендует людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью злоупотреблять помидорами, поскольку они повышают кислотность в желудке и могут участить приступы изжоги. Также эти овощи могут привести к увеличению количества почечных камней, поэтому людям с этим заболеванием также стоит воздержаться от употребления томатов в большом количестве. Помимо этого, возможен и риск аллергических реакций.Терапевт Ледовский рекомендует обсудить возможные противопоказания со своим лечащим врачом.

https://crimea.ria.ru/20220201/zakidat-insult-pomidorami--tomaty-snizhayut-risk-vdvoe-1122222565.html

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