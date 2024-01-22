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Снаружи персик, но в душе помидор: в Крыму выводят новые сорта томатов - РИА Новости Крым, 22.01.2024
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Снаружи персик, но в душе помидор: в Крыму выводят новые сорта томатов
Снаружи персик, но в душе помидор: в Крыму выводят новые сорта томатов - РИА Новости Крым, 22.01.2024
Снаружи персик, но в душе помидор: в Крыму выводят новые сорта томатов
Крымские селекционеры работают над созданием новых сортов помидоров. Им удалось скрестить полосатый помидор сорта "Арбузный" с "Эльбертой персиковой" -... РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T18:39
2024-01-22T18:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Крымские селекционеры работают над созданием новых сортов помидоров. Им удалось скрестить полосатый помидор сорта "Арбузный" с "Эльбертой персиковой" - пушистым, как персик, желтым помидором. В итоге получился розовый томат, который снаружи выглядит, как персик. Об этом РИА Новости Крым рассказала научный сотрудник отдела селекции овощных и бахчевых культур НИИСХ Крыма Диляра Измаилова.Российские селекционеры сейчас активно работают, чтобы заместить на рынке нишу, образовавшуюся после ухода из России гибридов иностранной селекции. Так, в Крыму уже передан в Госсортокомиссию новый сорт томатов под названием "Бельбек", на создание которого ученые потратили восемь лет.Среди преимуществ "Бельбека" научный сотрудник назвала устойчивость к болезням, высокую продуктивность и засухоустойчивость.Каждый новый сорт перед регистраций обязательно проходит профессиональную дегустацию, исследуется в лаборатории на количество витамина C и других полезных веществ. "Бельбек" в процессе таких испытаний получил высокие оценки, и его внедрением в производство уже заинтересовались производители, сказала научный сотрудник Диляра Измайлова.Помидоры и другие овощи в Крыму выращивают без применения химических препаратов, используя энтомофагов – насекомых, которые питаются вредителями сельскохозяйственных растений. Так, при выращивании помидоров используют специальных хищных клопов.Читайте также на РИА Новости Крым:Помидоры в опасности: ученые предупредили об угрозе урожая в миреЧем опасны неспелые томаты – предупреждение от диетологаКак выбрать правильные огурцы к праздничному столу
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ниисх крыма, наука и технологии, сельское хозяйство, крым, новости крыма, диляра измайлова
Снаружи персик, но в душе помидор: в Крыму выводят новые сорта томатов

В Крыму выводят новый сорт пушистых персиковидных помидоров

18:39 22.01.2024
 
© Фото НИИСХ КрымаНовый сорт помидоров - розовоплодный полосатый томат с "персиковым" опушением
Новый сорт помидоров - розовоплодный полосатый томат с персиковым опушением
© Фото НИИСХ Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Крымские селекционеры работают над созданием новых сортов помидоров. Им удалось скрестить полосатый помидор сорта "Арбузный" с "Эльбертой персиковой" - пушистым, как персик, желтым помидором. В итоге получился розовый томат, который снаружи выглядит, как персик. Об этом РИА Новости Крым рассказала научный сотрудник отдела селекции овощных и бахчевых культур НИИСХ Крыма Диляра Измаилова.

"Мы очень надеемся, что все получится - розовоплодный полосатый томат с небольшим напылением мы переводим его в этом году в контрольный питомник, где будем испытывать в течение года. Потом еще два года в конкурсном питомнике, соберем данные по продуктивности, по устойчивости к заболеваниям, по содержанию сухих веществ, витамина C. И только после всех этих испытаний мы будем передавать их на государственное сортоиспытание как новый сорт", - пояснила Диляра Измаилова.

© Фото НИИСХ КрымаТак растет новый сорт
Так растет новый сорт
© Фото НИИСХ Крыма
Так растет новый сорт
Российские селекционеры сейчас активно работают, чтобы заместить на рынке нишу, образовавшуюся после ухода из России гибридов иностранной селекции. Так, в Крыму уже передан в Госсортокомиссию новый сорт томатов под названием "Бельбек", на создание которого ученые потратили восемь лет.

"Это томат низкорослый, он подходит для выращивания в открытом грунте. Красноплодный томат салатного типа, который можно употреблять в свежем виде и для переработки на соки. Его плод весит в среднем от 110 до 130 граммов, максимальный вес плода – 180 граммов. Его преимущество в том, что он ранний, от всходов до созревания проходит где-то 95 дней", - говорит Диляра Измаилова.

Среди преимуществ "Бельбека" научный сотрудник назвала устойчивость к болезням, высокую продуктивность и засухоустойчивость.

"У нас в коллекционном питомнике проходят испытания гибридов из разных регионов России, и на фоне всех этих сортов наш сорт "Бельбек" показывает самую высокую продуктивность, урожайность. Ботва у него очень крепкая, хорошо развиты листья. И за счет этого он не повреждается солнечными ожогами, прекрасно переносит жару, отлично завязывает плоды, даже в условиях нашей республики", - объяснила автор сорта.

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22 декабря 2023, 21:52Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Крыму испытывают "Киборгов" - новый сорт огурцов отечественной селекции
Каждый новый сорт перед регистраций обязательно проходит профессиональную дегустацию, исследуется в лаборатории на количество витамина C и других полезных веществ. "Бельбек" в процессе таких испытаний получил высокие оценки, и его внедрением в производство уже заинтересовались производители, сказала научный сотрудник Диляра Измайлова.
Помидоры и другие овощи в Крыму выращивают без применения химических препаратов, используя энтомофагов – насекомых, которые питаются вредителями сельскохозяйственных растений. Так, при выращивании помидоров используют специальных хищных клопов.
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