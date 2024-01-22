https://crimea.ria.ru/20240122/snaruzhi-persik-no-v-dushe-pomidor-v-krymu-vyvodyat-novye-sorta-tomatov-1134382963.html

Снаружи персик, но в душе помидор: в Крыму выводят новые сорта томатов

Снаружи персик, но в душе помидор: в Крыму выводят новые сорта томатов - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Снаружи персик, но в душе помидор: в Крыму выводят новые сорта томатов

Крымские селекционеры работают над созданием новых сортов помидоров. Им удалось скрестить полосатый помидор сорта "Арбузный" с "Эльбертой персиковой" -... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T18:39

2024-01-22T18:39

2024-01-22T18:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Крымские селекционеры работают над созданием новых сортов помидоров. Им удалось скрестить полосатый помидор сорта "Арбузный" с "Эльбертой персиковой" - пушистым, как персик, желтым помидором. В итоге получился розовый томат, который снаружи выглядит, как персик. Об этом РИА Новости Крым рассказала научный сотрудник отдела селекции овощных и бахчевых культур НИИСХ Крыма Диляра Измаилова.Российские селекционеры сейчас активно работают, чтобы заместить на рынке нишу, образовавшуюся после ухода из России гибридов иностранной селекции. Так, в Крыму уже передан в Госсортокомиссию новый сорт томатов под названием "Бельбек", на создание которого ученые потратили восемь лет.Среди преимуществ "Бельбека" научный сотрудник назвала устойчивость к болезням, высокую продуктивность и засухоустойчивость.Каждый новый сорт перед регистраций обязательно проходит профессиональную дегустацию, исследуется в лаборатории на количество витамина C и других полезных веществ. "Бельбек" в процессе таких испытаний получил высокие оценки, и его внедрением в производство уже заинтересовались производители, сказала научный сотрудник Диляра Измайлова.Помидоры и другие овощи в Крыму выращивают без применения химических препаратов, используя энтомофагов – насекомых, которые питаются вредителями сельскохозяйственных растений. Так, при выращивании помидоров используют специальных хищных клопов.Читайте также на РИА Новости Крым:Помидоры в опасности: ученые предупредили об угрозе урожая в миреЧем опасны неспелые томаты – предупреждение от диетологаКак выбрать правильные огурцы к праздничному столу

https://crimea.ria.ru/20231222/v-krymu-ispytyvayut-kiborgov---novyy-sort-ogurtsov-otechestvennoy-selektsii-1133718983.html

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ниисх крыма, наука и технологии, сельское хозяйство, крым, новости крыма, диляра измайлова