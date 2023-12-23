Как выбрать правильные огурцы к праздничному столу
Как выбрать в магазине вкусные и качественные огурцы к праздничному столу - совет агронома
© РИА Новости КрымВ Крыму выращивают новый отечественный сорт огурцов "Киборг"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Огурцы – не менее важный атрибут Нового года, чем мандарины или красная икра. Во-первых, их кладут в главный русский новогодний салат. Во-вторых – для многих праздник ассоциируется с запахом именно свежих огурцов, а не популярных цитрусовых.
Поэтому для каждой хозяйки важно не ошибиться и купить хорошие, вкусные огурцы. Как не ошибиться в выборе – РИА Новости Крым рассказал главный агроном крупнейшего крымского тепличного комбината, где выращивают экологически чистые овощи круглый год.
Начинать нужно с "детского сада" для овощей
А если уже совсем точно, то с правильных, проверенных семян. Для этого на крупных предприятиях есть свои сортоиспытательные площадки, где они в сотрудничестве с селекционерами испытывают новые сорта и гибриды. Прошедшие испытания семена начинают внедрять в производство.
Главный агроном Иван Фомкин разрешает нам скраешку заглянуть в "детский сад" для огурцов. Перед этим нас переодели в одноразовые халаты, выдали шапочки и бахилы, заставили дважды пройти через специальную ногомойку и продезинфицировать руки раствором: один раз на входе в комбинат, второй – на входе непосредственно к огурцовым "малышатам".
"Здесь у нас рассада подращивается до появления трех-четырех листиков. Когда появляются первые цветы, мы их аккуратно перемещаем в другой сектор", - поясняет Фомкин.
© РИА Новости Крым"Детский сад" для огурчиков
© РИА Новости Крым
"Детский сад" для огурчиков
Прощай, грязь – да здравствует высокотехнологичное сельское хозяйство
Перед входом во "взрослый" отсек нас просят переодеться еще раз и заново пройти дезинфекцию: по правилам, без этого нельзя переходить из одной рабочей зоны с растениями в другую. Сотрудникам это делать вообще запрещено – они даже в столовую ходят по графику, чтобы не пересекаться. Никакая инфекция не пройдет сквозь такую защиту, мысленно вздыхаю я, получив очередную дозу "ароматного" спирта на руки.
Если вы думали, что современное сельское хозяйство – это полевая грязь и мозоли, то вы ошиблись. По крайней мере, что касается теплиц. Современные теплицы – это высокотехнологичный комплекс, который управляется с помощью специальной компьютерной программы.
© РИА Новости КрымПульт управления тепличным комплексом
© РИА Новости Крым
Пульт управления тепличным комплексом
"Абсолютно каждый параметр микроклимата, который в теплице, управляется отсюда, - указывает нам на мониторы дежурный оператор Михаил. – Температурный режим, положение вентиляции, освещенность, подача углекислого газа, поливы, зашторивание, досвечивание – все управляется с компьютера", - объясняет он.
Какую температуру подать в каждый регистр отопления, сколько воды "выкапать" на каждое растение - абсолютно все это решается здесь, нажатием кнопок на клавиатуре. Вода для орошения проходит специальную очистку и подготовку, потом на растворном узле в нее добавляют все необходимые для растения элементы.
"Мы знаем про человека, сколько у него должно быть в организме каждого микроэлемента. То же самое и у растения. Мы понимаем и знаем из опыта, что ему нужно, условно, 200 миллиграммов азота, 300 миллиграммов калия, фосфора и так далее. И эти все элементы добавляются здесь", - указывает на оборудование главный агроном.
© РИА Новости Крым В дренажной системе собирается вода, которую очищают и снова используют для полива
© РИА Новости Крым
В дренажной системе собирается вода, которую очищают и снова используют для полива
Чем "низовые" отличаются от "верховых"
В огромном ангаре площадью почти два гектара - стройные ряды подвешенных к потолку растений, высотой метров семь-восемь, не меньше. Их поднимают по мере роста. Маленький огурчик зацвел – его начинают повышать, и поэтому когда из нижних цветочков уже вызревают плоды, сверху появляются новые соцветия. По мере созревания огурцы опускают, чтобы их можно было собирать, стоя ногами на полу.
На моих глазах сотрудницы быстро-быстро срывают огурчики и укладывают их в коробки на специальной тележке, которую двигают по рельсам вдоль рядов. Среди абсолютно одинаковых, по моему мнению, овощей они по каким-то неведомым признакам выбирают именно те, которые нужны.
© РИА Новости Крым"Низовые" овощеводы собирают урожай и обламывают листья на стеблях
© РИА Новости Крым
"Низовые" овощеводы собирают урожай и обламывают листья на стеблях
- Почему вы этот не сорвали? – спрашиваю у овощевода Светланы Журавлевой.
- Потому что он не дозрел еще, не налился.
– А как вы определяете?
– У него еще чуть-чуть узковатое основание. А вот этот уже хороший. – Светлана "взвешивает" огурчик в руке.
- Вы их по весу выбираете?
– В том числе. Когда уже привыкаешь к сбору, то можешь на глаз определить, сколько он весит. Он должен быть примерно 220 граммов.
Светлана и другие сборщики – так называемые "низовые" овощеводы. Они собирают огурцы и удаляют листья с нижней части стебля. Чтобы стать "верховым" и работать на специальной подъемной платформе, нужно пройти обучение и получить специальный допуск медицинской комиссии.
Пока мы разговариваем со Светланой, в соседнем ряду "верховая" девушка показывает журналистам специальных клещей, которых она "расселяет" на листья растений.
"Это специальные такие клещи, которые питаются личинками вредителей. Они такие маленькие, вы их в режиме макросъемки снимайте", - советует она.
Я опять вздыхаю: в моем телефоне нет такого режима. Ну и ладно.
© РИА Новости КрымВыращивание огурцов в теплице в Крыму
© РИА Новости Крым
Выращивание огурцов в теплице в Крыму
Когда каждый огурец - молодец
Здесь выращивают огурцы без использования вредных ядохимикатов. Для защиты от вредителей разбрасывают клещей, а для опыления – выпускают пчел. По таким технологиям сейчас работает 80 процентов крымских производителей овощей закрытого грунта, уточнили нам в минсельхозе. А главный агроном предприятия Иван Фомкин рассказал, как выбрать правильные огурцы в магазине.
"Здесь у нас сорт Мева, по требованиям торговых сетей он должен быть весом от 200 до 270 граммов, должен быть с таким условным цветочком и без всяких повреждений. У каждого нашего овощевода есть свои весы, если она сомневается – она взвешивает огурчик", - уточняет он.
© РИА Новости КрымВыращивание огурцов в теплицах в Крыму
© РИА Новости Крым
Выращивание огурцов в теплицах в Крыму
По сухому цветку на венчике огурца можно определить, как он хранился. Если лепестки загнили – значит, влаги было слишком много, и такой товар лучше оставить на полке в магазине. Цвет огурца-молодца зависит от количества света. Летом, когда много солнца, они темно-зеленые.
"Ну а сейчас светло-зеленый или салатовый. На нем не должно быть никаких пятен, огурец не должен быть жестким, как камень, но в то же время и не должен слишком болтаться, как маятник. Он должен быть в меру упругим", - делится секретами Иван. Для своей семьи он покупает именно те огурцы, которые сам вырастил.
Если руководствоваться этими советами специалиста – то на вашем новогоднем столе будут красоваться вкусные и полезные огурцы, создавая своим свежим запахом атмосферу настоящего праздника.
© РИА Новости КрымОгурцы поднимают по мере роста
© РИА Новости Крым
Огурцы поднимают по мере роста
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