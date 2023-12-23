https://crimea.ria.ru/20231223/kak-vybrat-pravilnye-ogurtsy-k-prazdnichnomu-stolu-1133721359.html

Как выбрать правильные огурцы к праздничному столу

Как выбрать правильные огурцы к праздничному столу - РИА Новости Крым, 23.12.2023

Как выбрать правильные огурцы к праздничному столу

Огурцы – не менее важный атрибут Нового года, чем мандарины или красная икра. Во-первых, их кладут в главный русский новогодний салат. Во-вторых – для многих... РИА Новости Крым, 23.12.2023

2023-12-23T21:19

2023-12-23T21:19

2023-12-23T21:19

эксклюзивы риа новости крым

крым

сельское хозяйство

общество

совет эксперта

вкусно и полезно

еда

новый год 2024

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133742847_456:0:4097:2048_1920x0_80_0_0_1c2106fe518f84a1a0e69b2f59fe094e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Огурцы – не менее важный атрибут Нового года, чем мандарины или красная икра. Во-первых, их кладут в главный русский новогодний салат. Во-вторых – для многих праздник ассоциируется с запахом именно свежих огурцов, а не популярных цитрусовых.Поэтому для каждой хозяйки важно не ошибиться и купить хорошие, вкусные огурцы. Как не ошибиться в выборе – РИА Новости Крым рассказал главный агроном крупнейшего крымского тепличного комбината, где выращивают экологически чистые овощи круглый год.Начинать нужно с "детского сада" для овощейА если уже совсем точно, то с правильных, проверенных семян. Для этого на крупных предприятиях есть свои сортоиспытательные площадки, где они в сотрудничестве с селекционерами испытывают новые сорта и гибриды. Прошедшие испытания семена начинают внедрять в производство.Главный агроном Иван Фомкин разрешает нам скраешку заглянуть в "детский сад" для огурцов. Перед этим нас переодели в одноразовые халаты, выдали шапочки и бахилы, заставили дважды пройти через специальную ногомойку и продезинфицировать руки раствором: один раз на входе в комбинат, второй – на входе непосредственно к огурцовым "малышатам".Прощай, грязь – да здравствует высокотехнологичное сельское хозяйствоПеред входом во "взрослый" отсек нас просят переодеться еще раз и заново пройти дезинфекцию: по правилам, без этого нельзя переходить из одной рабочей зоны с растениями в другую. Сотрудникам это делать вообще запрещено – они даже в столовую ходят по графику, чтобы не пересекаться. Никакая инфекция не пройдет сквозь такую защиту, мысленно вздыхаю я, получив очередную дозу "ароматного" спирта на руки.Если вы думали, что современное сельское хозяйство – это полевая грязь и мозоли, то вы ошиблись. По крайней мере, что касается теплиц. Современные теплицы – это высокотехнологичный комплекс, который управляется с помощью специальной компьютерной программы."Абсолютно каждый параметр микроклимата, который в теплице, управляется отсюда, - указывает нам на мониторы дежурный оператор Михаил. – Температурный режим, положение вентиляции, освещенность, подача углекислого газа, поливы, зашторивание, досвечивание – все управляется с компьютера", - объясняет он.Какую температуру подать в каждый регистр отопления, сколько воды "выкапать" на каждое растение - абсолютно все это решается здесь, нажатием кнопок на клавиатуре. Вода для орошения проходит специальную очистку и подготовку, потом на растворном узле в нее добавляют все необходимые для растения элементы.Чем "низовые" отличаются от "верховых"В огромном ангаре площадью почти два гектара - стройные ряды подвешенных к потолку растений, высотой метров семь-восемь, не меньше. Их поднимают по мере роста. Маленький огурчик зацвел – его начинают повышать, и поэтому когда из нижних цветочков уже вызревают плоды, сверху появляются новые соцветия. По мере созревания огурцы опускают, чтобы их можно было собирать, стоя ногами на полу.На моих глазах сотрудницы быстро-быстро срывают огурчики и укладывают их в коробки на специальной тележке, которую двигают по рельсам вдоль рядов. Среди абсолютно одинаковых, по моему мнению, овощей они по каким-то неведомым признакам выбирают именно те, которые нужны.- Почему вы этот не сорвали? – спрашиваю у овощевода Светланы Журавлевой.- Потому что он не дозрел еще, не налился.– А как вы определяете?– У него еще чуть-чуть узковатое основание. А вот этот уже хороший. – Светлана "взвешивает" огурчик в руке.- Вы их по весу выбираете?– В том числе. Когда уже привыкаешь к сбору, то можешь на глаз определить, сколько он весит. Он должен быть примерно 220 граммов.Светлана и другие сборщики – так называемые "низовые" овощеводы. Они собирают огурцы и удаляют листья с нижней части стебля. Чтобы стать "верховым" и работать на специальной подъемной платформе, нужно пройти обучение и получить специальный допуск медицинской комиссии.Пока мы разговариваем со Светланой, в соседнем ряду "верховая" девушка показывает журналистам специальных клещей, которых она "расселяет" на листья растений."Это специальные такие клещи, которые питаются личинками вредителей. Они такие маленькие, вы их в режиме макросъемки снимайте", - советует она.Я опять вздыхаю: в моем телефоне нет такого режима. Ну и ладно.Когда каждый огурец - молодецЗдесь выращивают огурцы без использования вредных ядохимикатов. Для защиты от вредителей разбрасывают клещей, а для опыления – выпускают пчел. По таким технологиям сейчас работает 80 процентов крымских производителей овощей закрытого грунта, уточнили нам в минсельхозе. А главный агроном предприятия Иван Фомкин рассказал, как выбрать правильные огурцы в магазине.По сухому цветку на венчике огурца можно определить, как он хранился. Если лепестки загнили – значит, влаги было слишком много, и такой товар лучше оставить на полке в магазине. Цвет огурца-молодца зависит от количества света. Летом, когда много солнца, они темно-зеленые.Если руководствоваться этими советами специалиста – то на вашем новогоднем столе будут красоваться вкусные и полезные огурцы, создавая своим свежим запахом атмосферу настоящего праздника.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодые аграрии Крыма получили 22 млн рублей субсидий в 2023 годуРекорды аграриев: сколько мяса, молока и овощей произвели в КрымуКак в Крыму готовы обеспечивать продовольственную безопасность

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

крым, сельское хозяйство, общество, совет эксперта, вкусно и полезно, еда, новый год 2024