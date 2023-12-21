https://crimea.ria.ru/20231221/v-krymu-sobirayut-ekologicheski-chistye-ogurtsy-dlya-novogodnego-stola-1133709067.html

В Крыму собирают экологически чистые огурцы для новогоднего стола

В Крыму собирают экологически чистые огурцы для новогоднего стола - РИА Новости Крым, 21.12.2023

В Крыму собирают экологически чистые огурцы для новогоднего стола

В Крыму собрано уже 14,5 тысяч тонн тепличных огурцов. Прогнозируется, что по сравнению с прошлым годом урожай вырастет на 5 процентов, рассказал журналистам... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T16:21

2023-12-21T16:21

2023-12-21T16:59

минсельхоз крыма

крым

урожай

урожай в крыму

андрей савчук

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/11/1119271130_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_80d3cac829b15f14847f5b3ce44f4c20.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В Крыму собрано уже 14,5 тысяч тонн тепличных огурцов. Прогнозируется, что по сравнению с прошлым годом урожай вырастет на 5 процентов, рассказал журналистам министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук.Круглогодично урожай огурцов и помидоров собирают на крупнейшем в Крыму тепличном комбинате в Белогорском районе. Производство останавливают один раз в год – для "генеральной уборки": утилизации старых растений и санитарной обработки помещений."Такой комплекс - единственный в Крыму, в котором организовано выращивание овощей с подсветкой. Основные виды продукции – это огурцы и томаты", - говорит министр.Тепличный комбинат был построен в рамках инвестиционного соглашения, в результате на комбинате было создано 325 рабочих мест. Согласно проекту, площадь тепличного комбината 27,24 га. В структуру высокотехнологичного комплекса входят системы:- отопления- форточной вентиляции- капельного полива и подачи раствора минеральных удобрений- испарительного охлаждения и доувлажнения растений- электродосвечивания растений- энергосберегающего и светоотражающего зашторивания- регулирования концентрации углекислого газа- автоматизированная система управления микроклиматом и минеральным питанием растений.В процессе выращивания экологически чистых овощей не используются вредные ядохимикаты – их функцию выполняют клещи, которые питаются насекомыми-вредителями.Крымские аграрии нарастили объемы производства пищевых продуктов в 1,4 раза, рассказал глава республики Сергей Аксенов. Производство винограда увеличено в два раза, плодово-ягодной продукции — в 2,7 раза, молока — более чем в четыре, аквакультур — более чем в шесть раз.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на продукты под Новый год не вырастут – Минпром Крыма Агростартап: молодые фермеры Крыма вырастили тысячу тонн продукцииКак в Крыму готовы обеспечивать продовольственную безопасность

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минсельхоз крыма, крым, урожай, урожай в крыму, андрей савчук, новости, новости крыма, видео