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В Крыму собирают экологически чистые огурцы для новогоднего стола
В Крыму собирают экологически чистые огурцы для новогоднего стола - РИА Новости Крым, 21.12.2023
В Крыму собирают экологически чистые огурцы для новогоднего стола
В Крыму собрано уже 14,5 тысяч тонн тепличных огурцов. Прогнозируется, что по сравнению с прошлым годом урожай вырастет на 5 процентов, рассказал журналистам... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T16:21
2023-12-21T16:21
2023-12-21T16:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В Крыму собрано уже 14,5 тысяч тонн тепличных огурцов. Прогнозируется, что по сравнению с прошлым годом урожай вырастет на 5 процентов, рассказал журналистам министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук.Круглогодично урожай огурцов и помидоров собирают на крупнейшем в Крыму тепличном комбинате в Белогорском районе. Производство останавливают один раз в год – для "генеральной уборки": утилизации старых растений и санитарной обработки помещений."Такой комплекс - единственный в Крыму, в котором организовано выращивание овощей с подсветкой. Основные виды продукции – это огурцы и томаты", - говорит министр.Тепличный комбинат был построен в рамках инвестиционного соглашения, в результате на комбинате было создано 325 рабочих мест. Согласно проекту, площадь тепличного комбината 27,24 га. В структуру высокотехнологичного комплекса входят системы:- отопления- форточной вентиляции- капельного полива и подачи раствора минеральных удобрений- испарительного охлаждения и доувлажнения растений- электродосвечивания растений- энергосберегающего и светоотражающего зашторивания- регулирования концентрации углекислого газа- автоматизированная система управления микроклиматом и минеральным питанием растений.В процессе выращивания экологически чистых овощей не используются вредные ядохимикаты – их функцию выполняют клещи, которые питаются насекомыми-вредителями.Крымские аграрии нарастили объемы производства пищевых продуктов в 1,4 раза, рассказал глава республики Сергей Аксенов. Производство винограда увеличено в два раза, плодово-ягодной продукции — в 2,7 раза, молока — более чем в четыре, аквакультур — более чем в шесть раз.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на продукты под Новый год не вырастут – Минпром Крыма Агростартап: молодые фермеры Крыма вырастили тысячу тонн продукцииКак в Крыму готовы обеспечивать продовольственную безопасность
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В Крыму собирают экологически чистые огурцы для новогоднего стола
В Крыму собирают экологически чистые огурцы для новогоднего стола
16:21 21.12.2023 (обновлено: 16:59 21.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В Крыму собрано уже 14,5 тысяч тонн тепличных огурцов. Прогнозируется, что по сравнению с прошлым годом урожай вырастет на 5 процентов, рассказал журналистам министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук.
"14,5 тысяч тонн тепличных огурцов в Крыму уже собрано, это количество примерно равняется урожайности прошлого года. Но до конца года ожидается еще прирост до 5% общий по Крыму. Порядка 20 предприятий, которые занимаются выращиванием огурца", - сказал глава министерства.
Круглогодично урожай огурцов и помидоров собирают на крупнейшем в Крыму тепличном комбинате в Белогорском районе. Производство останавливают один раз в год – для "генеральной уборки": утилизации старых растений и санитарной обработки помещений.
"Такой комплекс - единственный в Крыму, в котором организовано выращивание овощей с подсветкой. Основные виды продукции – это огурцы и томаты", - говорит министр.
Тепличный комбинат был построен в рамках инвестиционного соглашения, в результате на комбинате было создано 325 рабочих мест. Согласно проекту, площадь тепличного комбината 27,24 га.
В структуру высокотехнологичного комплекса входят системы:
- капельного полива и подачи раствора минеральных удобрений
- испарительного охлаждения и доувлажнения растений
- электродосвечивания растений
- энергосберегающего и светоотражающего зашторивания
- регулирования концентрации углекислого газа
- автоматизированная система управления микроклиматом и минеральным питанием растений.
В процессе выращивания экологически чистых овощей не используются вредные ядохимикаты – их функцию выполняют клещи, которые питаются насекомыми-вредителями.
"Эта технология в Крыму давно существует, она работает. Можно говорить смело, более 80% предприятий работает по данной технологии. Мы всегда смело и гордо говорим: не только тепличная продукция, но и вся остальная – она крымская, она выше качеством, она более вкусная", - резюмировал министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.
Крымские аграрии нарастили объемы производства пищевых продуктов
в 1,4 раза, рассказал глава республики Сергей Аксенов. Производство винограда увеличено в два раза, плодово-ягодной продукции — в 2,7 раза, молока — более чем в четыре, аквакультур — более чем в шесть раз.
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