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Рекорды аграриев: сколько мяса, молока и овощей произвели в Крыму

Рекорды аграриев: сколько мяса, молока и овощей произвели в Крыму - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Рекорды аграриев: сколько мяса, молока и овощей произвели в Крыму

Крым нарастил объемы производства пищевых продуктов в 1,4 раза. Как рассказал глава республики Сергей Аксенов, это стало возможно благодаря эффективной работе... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T09:42

2023-12-15T09:42

2023-12-15T09:42

крым

сергей аксенов

урожай в крыму

сельское хозяйство

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новости крыма

поддержка аграриев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Крым нарастил объемы производства пищевых продуктов в 1,4 раза. Как рассказал глава республики Сергей Аксенов, это стало возможно благодаря эффективной работе аграриев.Он также отметил работу аграриев, которые, даже после разрушение украинскими террористами Каховской ГЭС, смогли сохранить посевы риса и получить более 3 тысяч тонн урожая.По словам главы Крыма, регион полностью обеспечивает себя пшеницей, хлебом, мясом птицы и фруктами, а овощное производство превышает региональный запрос. Этого удалось достичь за счет мер господдержки, сумма которых превысила 20 млрд рублей за девять лет и в текущем году составила более 3 миллиардов.Урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму в этом году составил почти 2,3 миллиона тонн, что является абсолютным рекордом для региона, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымским садоводам выделили полмиллиарда рублей господдержкиКрымские селекционеры вывели новые сорта озимыхКрым и новые регионы могут давать России 8 млн тонн зерна – эксперт

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, урожай в крыму, сельское хозяйство, производство, еда, общество, экономика, новости крыма, поддержка аграриев