Рекорды аграриев: сколько мяса, молока и овощей произвели в Крыму
Аксенов: Крым полностью обеспечивает себя пшеницей, хлебом, мясом, овощами и фруктами
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖивотноводческая ферма коровы говядина молоко кефир молокопродукт телята телёнок
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Крым нарастил объемы производства пищевых продуктов в 1,4 раза. Как рассказал глава республики Сергей Аксенов, это стало возможно благодаря эффективной работе аграриев.
"Производство пищевых продуктов выросло в 1,4 раза, напитков — в 2,2 раза. На эти отрасли, кстати, приходится 45% переработки. Производство винограда увеличено в два раза, плодово-ягодной продукции — в 2,7 раза, молока — более чем в четыре, аквакультур — более чем в шесть раз. Этот ряд примеров можно продолжать и дальше", - рассказал Аксенов в интервью изданию "Коммерсантъ".
Он также отметил работу аграриев, которые, даже после разрушение украинскими террористами Каховской ГЭС, смогли сохранить посевы риса и получить более 3 тысяч тонн урожая.
По словам главы Крыма, регион полностью обеспечивает себя пшеницей, хлебом, мясом птицы и фруктами, а овощное производство превышает региональный запрос. Этого удалось достичь за счет мер господдержки, сумма которых превысила 20 млрд рублей за девять лет и в текущем году составила более 3 миллиардов.
Урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму в этом году составил почти 2,3 миллиона тонн, что является абсолютным рекордом для региона, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
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