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Рекорды аграриев: сколько мяса, молока и овощей произвели в Крыму - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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Рекорды аграриев: сколько мяса, молока и овощей произвели в Крыму
Рекорды аграриев: сколько мяса, молока и овощей произвели в Крыму - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Рекорды аграриев: сколько мяса, молока и овощей произвели в Крыму
Крым нарастил объемы производства пищевых продуктов в 1,4 раза. Как рассказал глава республики Сергей Аксенов, это стало возможно благодаря эффективной работе... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T09:42
2023-12-15T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Крым нарастил объемы производства пищевых продуктов в 1,4 раза. Как рассказал глава республики Сергей Аксенов, это стало возможно благодаря эффективной работе аграриев.Он также отметил работу аграриев, которые, даже после разрушение украинскими террористами Каховской ГЭС, смогли сохранить посевы риса и получить более 3 тысяч тонн урожая.По словам главы Крыма, регион полностью обеспечивает себя пшеницей, хлебом, мясом птицы и фруктами, а овощное производство превышает региональный запрос. Этого удалось достичь за счет мер господдержки, сумма которых превысила 20 млрд рублей за девять лет и в текущем году составила более 3 миллиардов.Урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму в этом году составил почти 2,3 миллиона тонн, что является абсолютным рекордом для региона, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымским садоводам выделили полмиллиарда рублей господдержкиКрымские селекционеры вывели новые сорта озимыхКрым и новые регионы могут давать России 8 млн тонн зерна – эксперт
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крым, сергей аксенов, урожай в крыму, сельское хозяйство, производство, еда, общество, экономика, новости крыма, поддержка аграриев
Рекорды аграриев: сколько мяса, молока и овощей произвели в Крыму

Аксенов: Крым полностью обеспечивает себя пшеницей, хлебом, мясом, овощами и фруктами

09:42 15.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖивотноводческая ферма коровы говядина молоко кефир молокопродукт телята телёнок
Животноводческая ферма коровы говядина молоко кефир молокопродукт телята телёнок - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Крым нарастил объемы производства пищевых продуктов в 1,4 раза. Как рассказал глава республики Сергей Аксенов, это стало возможно благодаря эффективной работе аграриев.
"Производство пищевых продуктов выросло в 1,4 раза, напитков — в 2,2 раза. На эти отрасли, кстати, приходится 45% переработки. Производство винограда увеличено в два раза, плодово-ягодной продукции — в 2,7 раза, молока — более чем в четыре, аквакультур — более чем в шесть раз. Этот ряд примеров можно продолжать и дальше", - рассказал Аксенов в интервью изданию "Коммерсантъ".
Он также отметил работу аграриев, которые, даже после разрушение украинскими террористами Каховской ГЭС, смогли сохранить посевы риса и получить более 3 тысяч тонн урожая.
По словам главы Крыма, регион полностью обеспечивает себя пшеницей, хлебом, мясом птицы и фруктами, а овощное производство превышает региональный запрос. Этого удалось достичь за счет мер господдержки, сумма которых превысила 20 млрд рублей за девять лет и в текущем году составила более 3 миллиардов.
Урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму в этом году составил почти 2,3 миллиона тонн, что является абсолютным рекордом для региона, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
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КрымСергей АксеновУрожай в КрымуСельское хозяйствоПроизводствоЕдаОбществоЭкономикаНовости КрымаПоддержка аграриев
 
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