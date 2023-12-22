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В Крыму испытывают "Киборгов" - новый сорт огурцов отечественной селекции - РИА Новости Крым, 22.12.2023
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В Крыму испытывают "Киборгов" - новый сорт огурцов отечественной селекции
В Крыму испытывают "Киборгов" - новый сорт огурцов отечественной селекции - РИА Новости Крым, 22.12.2023
В Крыму испытывают "Киборгов" - новый сорт огурцов отечественной селекции
Российские селекционеры вывели новый сорт огурцов, который назвали "Киборг". Один из гибридов этого вида сейчас проходит испытание в Крыму, на площадке... РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T21:52
2023-12-22T19:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Российские селекционеры вывели новый сорт огурцов, который назвали "Киборг". Один из гибридов этого вида сейчас проходит испытание в Крыму, на площадке крупнейшего тепличного комбината в Белогорском районе. Об этом РИА Новости Крым рассказал главный агроном предприятия Иван Фомкин."На сортоиспытании у нас есть сорта селекции российской компании, есть даже гибрид "Киборг" - страшное название, но это наша, отечественная селекция. Компании, которые разрабатывают сорта и гибриды, согласовывают это с нами, мы берем их на испытание и ведем всю фенологию, то подноготную этого гибрида. И потом сами для себя понимаем, подходит нам этот гибрид или нет", - пояснил он.На сайте компании-разработчика указано, что сорт "F1 Киборг" характеризуется отличной теневыносливостью и устойчивостью к заболеваниям. Его семена предназначены для выращивания в профессиональных теплицах. Плоды "Киборга" достигают 10-12 сантиметров в длину и веса 110 – 130 граммов, они имеют "небольшие бугорки, расположенные со средней частотой" - то есть пупырчатые и колючие."Наши гибриды, селекции российских компаний, уже стали появляться, - продолжил Иван Фомкин. - Достаточно много на испытании сначала были, а сейчас они уже есть на производстве. Фирмы не стоят на месте, они развиваются и начинают выводить такие гибриды, которые не уступают зарубежным".В России после введенных со стороны европейских стран санкций на экспорт семян стало активно развиваться отечественная селекция и семеноводство. Так, Республика Крым в ближайшее время сможет стать хорошим поставщиком семян сахарной свеклы во все регионы РФ. Климатические условия на полуострове идеально подходят для выращивания семян многих культур.В этом году крымские аграрии собрали уже 14,5 тысяч тонн огурцов закрытого грунта. По итогам года ожидается, что урожай превысит прошлогодние показатели на пять процентов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного маслаВ России снова увеличат площадь посевов сахарной свеклыПрибыльное дело: как в Крыму будут развивать эфиромасличную отрасль
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крым, сельское хозяйство, белогорский район, вкусно и полезно, наука в крыму: открытия и изобретения, новости крыма, общество
В Крыму испытывают "Киборгов" - новый сорт огурцов отечественной селекции

В Крыму испытывают новый отечественный сорт огурцов "Киборг"

21:52 22.12.2023
 
© РИА Новости КрымВ Крыму выращивают новый отечественный сорт огурцов "Киборг"
В Крыму выращивают новый отечественный сорт огурцов Киборг - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Российские селекционеры вывели новый сорт огурцов, который назвали "Киборг". Один из гибридов этого вида сейчас проходит испытание в Крыму, на площадке крупнейшего тепличного комбината в Белогорском районе. Об этом РИА Новости Крым рассказал главный агроном предприятия Иван Фомкин.
"На сортоиспытании у нас есть сорта селекции российской компании, есть даже гибрид "Киборг" - страшное название, но это наша, отечественная селекция. Компании, которые разрабатывают сорта и гибриды, согласовывают это с нами, мы берем их на испытание и ведем всю фенологию, то подноготную этого гибрида. И потом сами для себя понимаем, подходит нам этот гибрид или нет", - пояснил он.
На сайте компании-разработчика указано, что сорт "F1 Киборг" характеризуется отличной теневыносливостью и устойчивостью к заболеваниям. Его семена предназначены для выращивания в профессиональных теплицах. Плоды "Киборга" достигают 10-12 сантиметров в длину и веса 110 – 130 граммов, они имеют "небольшие бугорки, расположенные со средней частотой" - то есть пупырчатые и колючие.
© РИА Новости КрымВ Крыму выращивают новый отечественный сорт огурцов "Киборг"
В Крыму выращивают новый отечественный сорт огурцов Киборг - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости Крым
В Крыму выращивают новый отечественный сорт огурцов "Киборг"
"Наши гибриды, селекции российских компаний, уже стали появляться, - продолжил Иван Фомкин. - Достаточно много на испытании сначала были, а сейчас они уже есть на производстве. Фирмы не стоят на месте, они развиваются и начинают выводить такие гибриды, которые не уступают зарубежным".
В России после введенных со стороны европейских стран санкций на экспорт семян стало активно развиваться отечественная селекция и семеноводство. Так, Республика Крым в ближайшее время сможет стать хорошим поставщиком семян сахарной свеклы во все регионы РФ. Климатические условия на полуострове идеально подходят для выращивания семян многих культур.
В этом году крымские аграрии собрали уже 14,5 тысяч тонн огурцов закрытого грунта. По итогам года ожидается, что урожай превысит прошлогодние показатели на пять процентов.
© РИА Новости КрымВ Крыму выращивают новый отечественный сорт огурцов "Киборг"
В Крыму выращивают новый отечественный сорт огурцов Киборг - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости Крым
В Крыму выращивают новый отечественный сорт огурцов "Киборг"
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