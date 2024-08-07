В Крыму из пробирки возрождают сорт винограда Шампанчик Константиновский
В лаборатории Крыма возрождают сорт донского винограда Шампанчик Константиновский
© Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач" РАНМария Григоренко, младший научный сотрудник лаборатории генетики, биотехнологий селекции и размножения винограда института "Магарач"
© Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач" РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Фермер из Ростова обратился к крымским ученым с просьбой возродить для него старый донской сорт винограда Шампанчик Константиновский, который сейчас уже не встречается в посадках. Безвирусный генетический материал сорта удалось сохранить лишь в коллекции Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач" РАН, Минобрнауки России. Об этом РИА Новости Крым рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории генетики института Ирина Павлова.
"Нас попросили вырастить 200 саженцев этого донского автохтона для закладки нового виноградника. С помощью технологии клонального микроразмножения было получено 250 растений in vitro (в пробирке), на данный момент растения переданы на адаптацию и доращивание соисполнителям", - сообщила Ирина Павлова.
Заказчику посадочный материал будет передан осенью, уточнила она.
Сорт винограда Шампанчик Константиновский был распространен в Константиновском районе Ростовской области. Ягоды этого сорта отличаются сизым оттенком, из-за чего его в народе еще называют Сизеньким. Грозди Шампанчика могут достигать в среднем 13-15 сантиметров в длину, ягоды по размеру крупные и средние. С одного куста при хорошем уходе можно получить до 10 килограммов.
Шампанчик Константиновский использовали для создания сухих вин высокого качества, а в солнечный год, когда ягоды набирали достаточное количество сахаров, - для полусладких.
Ценность автохтонных сортов винограда в том, что они имеют высокий иммунитет к заболеваниям и вредителям, которые распространены на территории их исторического распространения.
Ранее в институте сообщили о выведении нового морозоустойчивого сорта винограда - Кефесия Магарача. По вкусовым качествам он очень похож на "Черный доктор", но при этом не боится грибковых заболеваний и может выдерживать до -25 градусов мороза.
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