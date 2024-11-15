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ВСУ потеряли больше 32 тысяч боевиков в Курской области - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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ВСУ потеряли больше 32 тысяч боевиков в Курской области
ВСУ потеряли больше 32 тысяч боевиков в Курской области - РИА Новости Крым, 15.11.2024
ВСУ потеряли больше 32 тысяч боевиков в Курской области
Армия России громит украинских боевиков в Курской области – за минувшие сутки ликвидировано еще более сотни солдат противника. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T15:13
2024-11-15T15:13
новости сво
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Армия России громит украинских боевиков в Курской области – за минувшие сутки ликвидировано еще более сотни солдат противника. Об этом сообщили в Минобороны.Украинские формирования разбиты у Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Марьевки, Николаево-Дарьино и Плехово. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника у Александрии, Замостья, 1-й Княжего, Колмакова, Куриловки, Локни, Мартыновки, Махновки, Мирного, Никольского, Новой Сорочины, Новоивановки, Новониколаевки, Правды, Свердликово, Суджи и Черкасского Поречного.Кроме того, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по резервам ВСУ на территории Сумской области в районах Басовки, Беловодов, Журавки, Новенького и Павловки.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 32 680 военнослужащих, 213 танков, 136 боевых машин пехоты, 112 бронетранспортеров, 1166 боевых бронированных машин, 944 автомобиля, 283 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS, шесть MLRS производства США и другое вооружение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области: ликвидированы еще 450 боевиков ВСУБои в Курской области – актуальные данные МинобороныРФ ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской области
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф
ВСУ потеряли больше 32 тысяч боевиков в Курской области

В Курской области ликвидированы 32 680 боевиков ВСУ – Минобороны

15:13 15.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтдельный разведывательно-штурмовой отряд "Клуни" в Курской области
Отдельный разведывательно-штурмовой отряд Клуни в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Армия России громит украинских боевиков в Курской области – за минувшие сутки ликвидировано еще более сотни солдат противника. Об этом сообщили в Минобороны.
"Потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, уничтожены танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, две 122-мм гаубицы Д-30, миномет и станция радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.
Украинские формирования разбиты у Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Марьевки, Николаево-Дарьино и Плехово.
Ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника у Александрии, Замостья, 1-й Княжего, Колмакова, Куриловки, Локни, Мартыновки, Махновки, Мирного, Никольского, Новой Сорочины, Новоивановки, Новониколаевки, Правды, Свердликово, Суджи и Черкасского Поречного.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по резервам ВСУ на территории Сумской области в районах Басовки, Беловодов, Журавки, Новенького и Павловки.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 32 680 военнослужащих, 213 танков, 136 боевых машин пехоты, 112 бронетранспортеров, 1166 боевых бронированных машин, 944 автомобиля, 283 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS, шесть MLRS производства США и другое вооружение.
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