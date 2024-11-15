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ВСУ потеряли больше 32 тысяч боевиков в Курской области

ВСУ потеряли больше 32 тысяч боевиков в Курской области - РИА Новости Крым, 15.11.2024

ВСУ потеряли больше 32 тысяч боевиков в Курской области

Армия России громит украинских боевиков в Курской области – за минувшие сутки ликвидировано еще более сотни солдат противника. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T15:13

2024-11-15T15:13

2024-11-15T15:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Армия России громит украинских боевиков в Курской области – за минувшие сутки ликвидировано еще более сотни солдат противника. Об этом сообщили в Минобороны.Украинские формирования разбиты у Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Марьевки, Николаево-Дарьино и Плехово. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника у Александрии, Замостья, 1-й Княжего, Колмакова, Куриловки, Локни, Мартыновки, Махновки, Мирного, Никольского, Новой Сорочины, Новоивановки, Новониколаевки, Правды, Свердликово, Суджи и Черкасского Поречного.Кроме того, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по резервам ВСУ на территории Сумской области в районах Басовки, Беловодов, Журавки, Новенького и Павловки.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 32 680 военнослужащих, 213 танков, 136 боевых машин пехоты, 112 бронетранспортеров, 1166 боевых бронированных машин, 944 автомобиля, 283 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS, шесть MLRS производства США и другое вооружение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области: ликвидированы еще 450 боевиков ВСУБои в Курской области – актуальные данные МинобороныРФ ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф