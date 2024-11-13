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Ситуация в Курской области: ликвидированы еще 450 боевиков ВСУ

Ситуация в Курской области: ликвидированы еще 450 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Ситуация в Курской области: ликвидированы еще 450 боевиков ВСУ

Армия России в Курской области за сутки уничтожила еще 450 боевиков ВСУ, один военнослужащий сдался в плен. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T15:29

2024-11-13T15:29

2024-11-13T15:40

курская область

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новости

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Армия России в Курской области за сутки уничтожила еще 450 боевиков ВСУ, один военнослужащий сдался в плен. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий и поразили вражеские формирования в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Также отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Александрия, Нижний Клин, Новая Сорочина и Новоивановка. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.Также оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 32150 военнослужащих, 202 танка, 134 боевые машины пехоты, 112 бронетранспортеров, 1146 боевых бронированных машин, 907 автомобилей, 274 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, 12 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 62 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной техники, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская армия потеряла более 2000 боевиков – итоги боев за сутки В Курской области отражено 11 контратак ВСУ – наступление продолжаетсяСитуация в Курской области: ВСУ с начала боев потеряли 30 тысяч боевиков

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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, россия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу