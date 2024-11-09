https://crimea.ria.ru/20241109/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-otrazheny-7-kontratak-1141726942.html

Ситуация в Курской области: ВСУ с начала боев потеряли 30 тысяч боевиков

Ситуация в Курской области: ВСУ с начала боев потеряли 30 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Ситуация в Курской области: ВСУ с начала боев потеряли 30 тысяч боевиков

За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 300 боевиков, десятки единиц вооружения и военной техники. Как сообщает в субботу Минобороны России,... РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T13:55

2024-11-09T13:55

2024-11-09T14:06

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

новости сво

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0e/1141069771_0:98:3293:1950_1920x0_80_0_0_487bfe8369e3861a2fb565d5ca338602.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 300 боевиков, десятки единиц вооружения и военной техники. Как сообщает в субботу Минобороны России, всего с начала операции в регионе ликвидированы 30,8 тысяч вражеских солдат.В том числе 60 человек убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машина и автомобиль противник потерял в семи провальных контратаках в направлении Дарьино, Новой Сорочины и Новоивановки, и в безрезультатных атаках в направлении Зеленого Шляха и Старой Сорочины.Бойцы группировки "Север" продолжили наступление. Армейская авиация и артиллеристы поразили скопления живой силы и техники врага в различных районах, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30800 военнослужащих, 189 танков, 123 боевые машины пехоты, 107 бронетранспортеров, 1095 боевых бронированных машин, 833 автомобиля, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 61 станцию РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ теряют людей и технику на всех фронтах - уничтожены еще 1865 боевиковПопытка прорыва границы и 11 контратак ВСУ отбиты в в Курской областиВСУ потеряли 14 тысяч боевиков - недельная сводка Минобороны

https://crimea.ria.ru/20241107/putin-nazval-kolossalny-poteri-vsu-v-kurskoy-oblasti-1141698139.html

https://crimea.ria.ru/20241108/boeviki-ispolzuyut-plennykh-boytsov-rossii-kak-zhivoy-schit-v-kurskoy-oblasti-1141721740.html

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины)