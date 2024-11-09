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Ситуация в Курской области: ВСУ с начала боев потеряли 30 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 09.11.2024
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Ситуация в Курской области: ВСУ с начала боев потеряли 30 тысяч боевиков
Ситуация в Курской области: ВСУ с начала боев потеряли 30 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Ситуация в Курской области: ВСУ с начала боев потеряли 30 тысяч боевиков
За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 300 боевиков, десятки единиц вооружения и военной техники. Как сообщает в субботу Минобороны России,... РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T13:55
2024-11-09T14:06
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 300 боевиков, десятки единиц вооружения и военной техники. Как сообщает в субботу Минобороны России, всего с начала операции в регионе ликвидированы 30,8 тысяч вражеских солдат.В том числе 60 человек убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машина и автомобиль противник потерял в семи провальных контратаках в направлении Дарьино, Новой Сорочины и Новоивановки, и в безрезультатных атаках в направлении Зеленого Шляха и Старой Сорочины.Бойцы группировки "Север" продолжили наступление. Армейская авиация и артиллеристы поразили скопления живой силы и техники врага в различных районах, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30800 военнослужащих, 189 танков, 123 боевые машины пехоты, 107 бронетранспортеров, 1095 боевых бронированных машин, 833 автомобиля, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 61 станцию РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ теряют людей и технику на всех фронтах - уничтожены еще 1865 боевиковПопытка прорыва границы и 11 контратак ВСУ отбиты в в Курской областиВСУ потеряли 14 тысяч боевиков - недельная сводка Минобороны
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РИА Новости Крым
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины)
Ситуация в Курской области: ВСУ с начала боев потеряли 30 тысяч боевиков

ВСУ за сутки потеряли еще более 300 боевиков на Курском направлении

13:55 09.11.2024 (обновлено: 14:06 09.11.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган"
Боевая работа РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 300 боевиков, десятки единиц вооружения и военной техники. Как сообщает в субботу Минобороны России, всего с начала операции в регионе ликвидированы 30,8 тысяч вражеских солдат.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, а также шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля", - сказано в сводке российского оборонного ведомства в субботу.
В том числе 60 человек убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машина и автомобиль противник потерял в семи провальных контратаках в направлении Дарьино, Новой Сорочины и Новоивановки, и в безрезультатных атаках в направлении Зеленого Шляха и Старой Сорочины.
Бойцы группировки "Север" продолжили наступление. Армейская авиация и артиллеристы поразили скопления живой силы и техники врага в различных районах, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения противника в Сумской области.
Потери ВСУ
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Путин назвал колоссальные потери ВСУ в Курской области
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30800 военнослужащих, 189 танков, 123 боевые машины пехоты, 107 бронетранспортеров, 1095 боевых бронированных машин, 833 автомобиля, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 61 станцию РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
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