https://crimea.ria.ru/20241109/vsu-teryayut-lyudey-i-tekhniku-na-vsekh-frontakh---unichtozheny-esche-1865-boevikov-1141726392.html

ВСУ теряют людей и технику на всех фронтах - уничтожены еще 1865 боевиков

ВСУ теряют людей и технику на всех фронтах - уничтожены еще 1865 боевиков - РИА Новости Крым, 09.11.2024

ВСУ теряют людей и технику на всех фронтах - уничтожены еще 1865 боевиков

Российские военные за сутки уничтожили в зоне спецоперации еще 1865 украинских боевиков, вражескую технику и вооружения, в том числе западные, сообщили в... РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T12:45

2024-11-09T12:45

2024-11-09T12:46

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили в зоне спецоперации еще 1865 украинских боевиков, вражескую технику и вооружения, в том числе западные, сообщили в Минобороны России в субботу.Подразделения группировки "Север" ликвидировали до 35 украинских боевиков и две гаубицы Д-30.Военнослужащие группы "Запад" улучшили положение по переднему краю, отразили контратаку штурмовой группы ВСУ. Вражеская армия потеряла до 440 человек боевую машину пехоты, четыре автомобиля и гаубицу Д-30, два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили одну контратаку противника. Противник потерял до 770 военнослужащих, два автомобиля, самоходную артустановку "Гвоздика", гаубицу Д-30, два американских орудия М119, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три склада боеприпасов.Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили пять контратак, ликвидировали до 420 боевиков, танк, боевую машину пехоты, два шведских бронетранспортера Viking, две боевые бронированные машины, два автомобиля, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.Бойцы группы "Восток" улучшили тактическое положение, отразили две контратаки, разбили до 125 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, три автомобиля, польскую самоходную артустановку Krab, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", полевой склад боеприпасов и склад горючего.В зоне ответственности группировки "Днепр" потери ВСУ составили до 75 украинских солдат, пять автомобилей, гаубица "Мста-Б" и американские гаубица М777 и орудие М119, а также два склада боеприпасов.Российские военные также за минувшие сутки нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, сбили два американских реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 67 беспилотников самолетного типа, сообщали ранее в субботу в Минобороны России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден знал о поражении Украины до начала спецоперации – КулебаПолсотни боевиков ВСУ сдались в плен за неделюПутин назвал колоссальные потери ВСУ в Курской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво