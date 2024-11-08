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Полсотни боевиков ВСУ сдались в плен за неделю - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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Полсотни боевиков ВСУ сдались в плен за неделю
Полсотни боевиков ВСУ сдались в плен за неделю - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Полсотни боевиков ВСУ сдались в плен за неделю
Почти полсотни украинских боевиков сдались в плен российской армии за неделю . Об этом сказано в сводке Минобороны России. РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T13:38
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Почти полсотни украинских боевиков сдались в плен российской армии за неделю . Об этом сказано в сводке Минобороны России.14 тысяч боевиков ВСУ за неделю были уничтожены российскими подразделениями, сообщалось ранее. Кроме того, российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29, восемь американских ракет ATACMS и 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 17 франузских управляемых авиационных бомб Hammer, 290 беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35409 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19141 танк и других боевых бронированных машин, 1486 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17488 орудий полевой артиллерии и минометов, 28100 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: ВС России ударили 38 раз по различных объектамСотни убитых и сдача в плен: итоги суток для ВСУ в Курской области55 украинских боевиков сдались в плен за неделю
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Полсотни боевиков ВСУ сдались в плен за неделю

Минобороны: почти полсотни боевиков ВСУ сдались в плен за неделю

13:38 08.11.2024 (обновлено: 13:39 08.11.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Почти полсотни украинских боевиков сдались в плен российской армии за неделю . Об этом сказано в сводке Минобороны России.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 47 украинских военнослужащих", - сообщает российское оборонное ведомство.
14 тысяч боевиков ВСУ за неделю были уничтожены российскими подразделениями, сообщалось ранее. Кроме того, российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29, восемь американских ракет ATACMS и 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 17 франузских управляемых авиационных бомб Hammer, 290 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35409 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19141 танк и других боевых бронированных машин, 1486 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17488 орудий полевой артиллерии и минометов, 28100 единиц специальной военной автомобильной техники.
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