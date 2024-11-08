https://crimea.ria.ru/20241108/vsu-poteryali-14-tysyach-boevikov---nedelnaya-svodka-minoborony-1141709491.html

ВСУ потеряли 14 тысяч боевиков - недельная сводка Минобороны

ВСУ потеряли 14 тысяч боевиков - недельная сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 08.11.2024

ВСУ потеряли 14 тысяч боевиков - недельная сводка Минобороны

Российские военные за неделю освободили шесть населенных пунктов, уничтожив на всех направлениях спецоперации около 14 тысяч военных ВСУ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T13:13

2024-11-08T13:13

2024-11-08T13:13

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю освободили шесть населенных пунктов, уничтожив на всех направлениях спецоперации около 14 тысяч военных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили свыше 2020 военнослужащих ВСУ, девять танков, 20 боевых машин пехоты, в том числе шесть американских Bradley, 34 других боевых бронированных машин, 66 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.Группировка "Запад" отразила 32 контратаки подразделений ВСУ, уничтожила более 3160 вражеских солдат, три танка, семь американских бронетранспортеров М113 и пять других боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 23 орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, 19 полевых складов с боеприпасами и, как сообщалось, освободила населенный пункт Першотравневое Харьковской области.Бойцы "Южной" группировки отразили 11 контратак Антоновку в Донбассе. Потери противника составили свыше 4420 военных, четыре боевые бронированные машины, 38 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы и восемь полевых складов с боеприпасами.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Кураховку, Вишневое и Кременную Балку Донецкой Народной Республики. Отразили 61 контратаку противника, ликвидировали свыше 3440 военнослужащих ВСУ, два танка, 27 боевых бронированных машин, 31 орудие полевой артиллерии и 23 автомобиля.В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Максимовка в Донбассе. Противник потерял до 820 боевиков, три танка, 13 боевых бронированных машин, 34 автомобиля и девять 155-мм самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО.Подразделения "Днепра" разбили 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: ВС России ударили 38 раз по различных объектамПутин назвал колоссальные потери ВСУ в Курской областиАрмия России блокировала 15 тысяч военных ВСУ на Купянском направлении

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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