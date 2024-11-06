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Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донбассе
Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донбассе
Населенные пункты Антоновка и Максимовка Донецкой Народной Республики взяты под контроль российскими войсками, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T12:17
2024-11-06T12:35
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
россия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Населенные пункты Антоновка и Максимовка Донецкой Народной Республики взяты под контроль российскими войсками, сообщает Минобороны РФ.Оба населенных пункта находятся на Кураховском направлении. Курахово – город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Это последний крупный узел бороны ВСУ рядом с Донецком. Его освобождение имеет важное оперативное значение. Его взятие позволит российским войскам продвигаться дальше на запад – к Богатырю и Великой Новоселке.На прошлой неделе российская армия освободила Вишневое и Кураховку в ДНР, Першотравневое и Кругляковку в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще три населенных пункта Измайловка в ДНР освобожденаВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донбассе

Армия России освободила Антоновку и Максимовку в ДНР – Минобороны

12:17 06.11.2024 (обновлено: 12:35 06.11.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Населенные пункты Антоновка и Максимовка Донецкой Народной Республики взяты под контроль российскими войсками, сообщает Минобороны РФ.

"В результате успешных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Антоновка Донецкой Народной Республики. В ходе активных действий подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Максимовка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.

Оба населенных пункта находятся на Кураховском направлении. Курахово – город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Это последний крупный узел бороны ВСУ рядом с Донецком. Его освобождение имеет важное оперативное значение. Его взятие позволит российским войскам продвигаться дальше на запад – к Богатырю и Великой Новоселке.
На прошлой неделе российская армия освободила Вишневое и Кураховку в ДНР, Першотравневое и Кругляковку в Харьковской области.
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