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Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донбассе

Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донбассе

Населенные пункты Антоновка и Максимовка Донецкой Народной Республики взяты под контроль российскими войсками, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T12:17

2024-11-06T12:17

2024-11-06T12:35

министерство обороны рф

новости сво

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россия

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Населенные пункты Антоновка и Максимовка Донецкой Народной Республики взяты под контроль российскими войсками, сообщает Минобороны РФ.Оба населенных пункта находятся на Кураховском направлении. Курахово – город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Это последний крупный узел бороны ВСУ рядом с Донецком. Его освобождение имеет важное оперативное значение. Его взятие позволит российским войскам продвигаться дальше на запад – к Богатырю и Великой Новоселке.На прошлой неделе российская армия освободила Вишневое и Кураховку в ДНР, Першотравневое и Кругляковку в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще три населенных пункта Измайловка в ДНР освобожденаВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР

донецкая народная республика (днр)

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу