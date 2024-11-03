https://crimea.ria.ru/20241103/rossiyskie-voyska-osvobodili-vishnevoe-v-dnr-1141582506.html
Российская армия освободила Вишневое в ДНР
Российская армия освободила Вишневое в ДНР - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Российская армия освободила Вишневое в ДНР
Подразделения российских войск освободили населенный пункт Вишневое в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T12:05
2024-11-03T12:05
2024-11-03T12:18
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск освободили населенный пункт Вишневое в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Нанесено поражение живой силе и технике 32-й и 93-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 122-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка в ДНР.Накануне стало известно о взятии под контроль российской армией населенных пунктов Кураховка в ДНР и Першотравневое в Харьковской области.На этой неделе подразделения группировки "Запад" также освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области.Во вторник стало известно, что взят под контроль населенный пункт Катериновка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще три населенных пункта Измайловка в ДНР освобожденаВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российская армия освободила Вишневое в ДНР
Российская армия освободила Вишневое в Донецкой Народной Республике
12:05 03.11.2024 (обновлено: 12:18 03.11.2024)