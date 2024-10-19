ВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР
ВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР - Минобороны
12:23 19.10.2024 (обновлено: 12:27 19.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Зоряное в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.
"В результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Зоряное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
За минувшую неделю российские военные продвинулись в глубину обороны противника и освободили пять населенных пунктов – в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.
Так, подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Невское Луганской Народной Республики и отразили 25 контратак штурмовых групп противника.
Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили Максимильяновку Донецкой Народной Республики и отразили 23 контратаки штурмовых подразделений ВСУ.
Подразделения группировки войск "Центр" освободили два населенных пункта - Михайловку и Красный Яр Донецкой Народной Республики и отразили 59 контратак врага.
В результате действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Левадное Запорожской области. На этом участке фронта российские военные отразили семь контратак штурмовых подразделений ВСУ.
Также были освобождены населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" – село Золотая Нива. Также за минувшую неделю освобождены Желанное Второе и Гродовка.
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