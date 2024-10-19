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ВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР

ВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР - РИА Новости Крым, 19.10.2024

ВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Зоряное в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T12:23

2024-10-19T12:23

2024-10-19T12:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Зоряное в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.За минувшую неделю российские военные продвинулись в глубину обороны противника и освободили пять населенных пунктов – в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.Так, подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Невское Луганской Народной Республики и отразили 25 контратак штурмовых групп противника.Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили Максимильяновку Донецкой Народной Республики и отразили 23 контратаки штурмовых подразделений ВСУ.Подразделения группировки войск "Центр" освободили два населенных пункта - Михайловку и Красный Яр Донецкой Народной Республики и отразили 59 контратак врага.В результате действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Левадное Запорожской области. На этом участке фронта российские военные отразили семь контратак штурмовых подразделений ВСУ.Также были освобождены населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" – село Золотая Нива. Также за минувшую неделю освобождены Желанное Второе и Гродовка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым36 групповых ударов: на Украине поражены объекты энергетики и аэродромыАрмия России освободила УгледарРоссийские войска освободили большую часть Дзержинска в ДНР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)