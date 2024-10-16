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Российские военные освободили еще два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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Российские военные освободили еще два населенных пункта в Донбассе
Российские военные освободили еще два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Российские военные освободили еще два населенных пункта в Донбассе
Подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Невское в Луганской Народной Республике и Красный Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T12:14
2024-10-16T12:21
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
украина
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Невское в Луганской Народной Республике и Красный Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Невское Луганской Народной Республики, говорится в сообщении. В свою очередь бойцы группировки войск "Центр" взяли под контроль село Красный Яр в Донецкой Народной Республике.На этой неделе Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Левадное в Запорожской области. 13 октября взята под контроль Михайловка в ДНР.Также были освобождены населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" – село Золотая Нива. Также за минувшую неделю освобождены Желанное Второе и Гродовка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили большую часть Дзержинска в ДНРЕще два населенных пункта освобождены в ДонбассеАрмия России освободила Угледар
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), украина, потери всу
Российские военные освободили еще два населенных пункта в Донбассе

Армия России освободила Невское в ЛНР и Красный Яр в ДНР – Минобороны

12:14 16.10.2024 (обновлено: 12:21 16.10.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган"
Боевая работа РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Невское в Луганской Народной Республике и Красный Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Невское Луганской Народной Республики, говорится в сообщении. В свою очередь бойцы группировки войск "Центр" взяли под контроль село Красный Яр в Донецкой Народной Республике.
На этой неделе Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Левадное в Запорожской области. 13 октября взята под контроль Михайловка в ДНР.
Также были освобождены населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" – село Золотая Нива. Также за минувшую неделю освобождены Желанное Второе и Гродовка.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)УкраинаПотери ВСУ
 
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