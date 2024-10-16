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Российские военные освободили еще два населенных пункта в Донбассе

Российские военные освободили еще два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Российские военные освободили еще два населенных пункта в Донбассе

Подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Невское в Луганской Народной Республике и Красный Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T12:14

2024-10-16T12:14

2024-10-16T12:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Невское в Луганской Народной Республике и Красный Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Невское Луганской Народной Республики, говорится в сообщении. В свою очередь бойцы группировки войск "Центр" взяли под контроль село Красный Яр в Донецкой Народной Республике.На этой неделе Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Левадное в Запорожской области. 13 октября взята под контроль Михайловка в ДНР.Также были освобождены населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" – село Золотая Нива. Также за минувшую неделю освобождены Желанное Второе и Гродовка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили большую часть Дзержинска в ДНРЕще два населенных пункта освобождены в ДонбассеАрмия России освободила Угледар

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), украина, потери всу