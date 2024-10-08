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Еще два населенных пункта освобождены в Донбассе - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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Еще два населенных пункта освобождены в Донбассе
Еще два населенных пункта освобождены в Донбассе - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Еще два населенных пункта освобождены в Донбассе
Вооруженные силы России взяли под свой контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике – Зоряное Первое и Золотую Ниву. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T12:10
2024-10-08T12:35
донецкая народная республика (днр)
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события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под свой контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике – Зоряное Первое и Золотую Ниву. Об этом сообщили в Минобороны.Седьмого октября был освобожден поселок Гродовка в ДНР, 5 октября бойцы подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Второе Желанное.За неделю были освобождены несколько населенных пунктов, в частности, 29 сентября группировка войск "Запад" освободила село Макеевка в Луганской Народной Республике. 30 сентября военнослужащие группы "Центр" освободили село Нелеповка в ДНР, а 1 октября под контроль взяты населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике и Вишневое в Харьковской области, 2 числа - Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.3 октября Армия России освободила Угледар. По словам военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки лишились почти 2000 боевиков в ходе наступления армии РоссииЖеланное Второе перешло под контроль России Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Угледара
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РИА Новости Крым
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96
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донецкая народная республика (днр), новости сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Еще два населенных пункта освобождены в Донбассе

Армия России освободила Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР

12:10 08.10.2024 (обновлено: 12:35 08.10.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под свой контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике – Зоряное Первое и Золотую Ниву. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Зоряное Первое. Военнослужащие группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Золотая Нива", - говорится в сообщении.
Седьмого октября был освобожден поселок Гродовка в ДНР, 5 октября бойцы подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Второе Желанное.
За неделю были освобождены несколько населенных пунктов, в частности, 29 сентября группировка войск "Запад" освободила село Макеевка в Луганской Народной Республике. 30 сентября военнослужащие группы "Центр" освободили село Нелеповка в ДНР, а 1 октября под контроль взяты населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике и Вишневое в Харьковской области, 2 числа - Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.
3 октября Армия России освободила Угледар. По словам военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
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