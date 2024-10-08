Еще два населенных пункта освобождены в Донбассе
Армия России освободила Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР
12:10 08.10.2024 (обновлено: 12:35 08.10.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под свой контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике – Зоряное Первое и Золотую Ниву. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Зоряное Первое. Военнослужащие группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Золотая Нива", - говорится в сообщении.
Седьмого октября был освобожден поселок Гродовка в ДНР, 5 октября бойцы подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Второе Желанное.
За неделю были освобождены несколько населенных пунктов, в частности, 29 сентября группировка войск "Запад" освободила село Макеевка в Луганской Народной Республике. 30 сентября военнослужащие группы "Центр" освободили село Нелеповка в ДНР, а 1 октября под контроль взяты населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике и Вишневое в Харьковской области, 2 числа - Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.
3 октября Армия России освободила Угледар. По словам военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть.
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