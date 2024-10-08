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Еще два населенных пункта освобождены в Донбассе

Еще два населенных пункта освобождены в Донбассе - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Еще два населенных пункта освобождены в Донбассе

Вооруженные силы России взяли под свой контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике – Зоряное Первое и Золотую Ниву. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T12:10

2024-10-08T12:10

2024-10-08T12:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под свой контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике – Зоряное Первое и Золотую Ниву. Об этом сообщили в Минобороны.Седьмого октября был освобожден поселок Гродовка в ДНР, 5 октября бойцы подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Второе Желанное.За неделю были освобождены несколько населенных пунктов, в частности, 29 сентября группировка войск "Запад" освободила село Макеевка в Луганской Народной Республике. 30 сентября военнослужащие группы "Центр" освободили село Нелеповка в ДНР, а 1 октября под контроль взяты населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике и Вишневое в Харьковской области, 2 числа - Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.3 октября Армия России освободила Угледар. По словам военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки лишились почти 2000 боевиков в ходе наступления армии РоссииЖеланное Второе перешло под контроль России Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Угледара

донецкая народная республика (днр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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